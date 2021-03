Il primo smartphone con display da 165Hz e ricarica a 120W è ufficiale

Sono moltissimi gli smartphone al giorno d’oggi che adottano un display con frequenza di aggiornamento più alta dei canonici 60Hz, basti pensare agli ultimi Xiaomi Mi 11 5G, Redmi Note 10 Pro e Samsung Galaxy S21 5G.

Gli smartphone da gaming sono quelli che probabilmente puntano di più su tali caratteristiche e Nubia sembra saperlo molto bene siccome ha appena annunciato la gamma Red Magic 6, i primi smartphone al mondo con pannello OLED a 165Hz!

Red Magic 6 e Red Magic 6 Pro dispongono entrambi di un display AMOLED dalla diagonale di 6,8″ con risoluzione FullHD+ (2400 x 1080 pixel) e frequenza di aggiornamento di 165Hz. Il refresh rate adattivo permette comunque allo smartphone di scendere fino a 30Hz per risparmiare batteria.

La reattività del touchscreen raggiunge livelli mai visti con un sampling rate di 500Hz (singolo tocco) o 360Hz (tocco con più dita), una vera macchina da guerra per i gamer.

Le specifiche tecniche sono ovviamente di altissimo livello con un SoC Qualcomm Snapdragon 888 e un minimo di 8GB di RAM e 128GB di memoria interna.

La batteria da 5050mAh di Red Magic 6 permetterà ai due smartphone di resistere senza problemi anche alle più intense giornate d’utilizzo ed è in grado di ricaricarsi a 66W. Il modello Pro ha un po’ meno batteria, stranamente, con un’unità che si ferma a 4500mAh. Red Magic 6 Pro guadagna però la ricarica ultra rapida a 120W che permette allo smartphone di passare da 0% al 50% in soli 5 minuti.

Il comparto fotografico dei due smartphone è identico con un sensore principale da 64MP e due fotocamere secondarie da 8MP e 2MP. Ai selfie ci pensa una fotocamera da 8MP.

Il jack da 3,5mm per le cuffie è presente anche sui modelli di quest’anno e fa il suo ritorno anche il lettore di impronte digitali integrato nel display. Nubia sembra aver voluto seguire la strada intrapresa da Asus con il suo ROG Phone includendo due pulsanti touch laterali programmabili per le vostre sessioni di gioco.

A mantenere al fresco il chip di Qualcomm ci pensa un dissipatore in rame collegata alla ormai iconica ventola inclusa negli smartphone Red Magic degli ultimi anni.

Red Magic 6 e Red Magic 6 Pro sono stati annunciati per il mercato cinese. La versione base con 8GB/128GB viene venduta per 3799 yuan (circa 491,50 euro), il modello Pro parte da 12GB/128GB per 4399 yuan (circa 569,12 euro) mentre l’edizione limitata con retro trasparente e 18GB/512GB viene proposta a 6299 yuan (circa 814,94 euro).

Il lancio internazionale è atteso per questo mese, continuate a seguirci per scoprire cosa l’azienda ha in serbo per il Vecchio Continente!