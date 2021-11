iMessage su Android? Google Messaggi presto potrebbe integrare le prime funzioni

Se siete degli utenti di Google Messaggi e avete un amico che si ostina a inviarvi delle reazioni attraverso iMessage, sapete sicuramente come l’app è solita gestire questo inconveniente: al posto delle emoji, Messaggi mostra delle stringhe di testo come “Ha messo mi piace a un’immagine”, ogni volta che – per esempio – il vostro amico reagisce all’invio di un’immagine con un pollice in su.

Analizzando il codice della beta di Google Messaggi (versione 10.7), i colleghi di 9to5Google hanno scoperto che Messaggi sarà presto in grado di intercettare eventuali reazioni e tradurle in emoji. L’emoji in questione verrà mostrata appena sotto il messaggio originale – lo stesso a cui l’utente ha reagito –, dunque le chat non verranno più intasate con fastidiose (e talvolta lunghissime) citazioni.

iMessage, naturalmente, ha un diverso sistema di reazioni rispetto a quello offerto da Google Messaggi. Per questo motivo, nel codice viene menzionato il “mapping” delle reazioni di iMessage (ios_reactions_mapping), attraverso cui Messaggi sarà in grado di capire a quale emoji di Google corrisponde l’emoji usata per reagire.

Per ora, ovviamente, si tratta soltanto di illazioni: non è detto che il supporto per le reaction arriverà subito, anche se questo “APK Insight” fa ben sperare.

Un’altra funzione che Google potrebbe introdurre in uno dei prossimi aggiornamenti è il promemoria di compleanno. La data di compleanno dei vari contatti verrà mostrata direttamente nell’elenco delle conversazioni, e l’app stessa inviterà gli utenti a inviare un messaggio di auguri. Presumibilmente, le date verranno estratte dall’elenco di Contatti Google.

< string name=”birthday_conversation_list_item_text_no_name” >Wish them a Happy Birthday!< /string >

Il promemoria di compleanno sarà visibile anche all’interno delle chat. Il banner, inoltre, potrebbe includere l’adesivo animato di una simpatica torta con tre candeline.

< string name=”birthday_banner_title_no_name” >Oggi è il loro compleanno!< /string >