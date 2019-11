Motorola Moto G8, diffuse alcune indiscrezioni: tripla cam e Snapdragon 660?

Diffuse alcune indiscrezioni riguardanti Motorola Moto G8, il futuro smartphone della società: tripla camera e Snapdragon 660?

Motorola Moto G8 è nuovamente protagonista di alcune interessanti indiscrezioni che anticiperebbero il design e la scheda tecnica. Solo pochi giorni fa, avevamo parlato di Moto E6 Play, Motorola One Macro e Moto G8 Plus. Dall’elenco mancava però Moto G8. La motivazione non è ancora chiara, anche se molti pensano che la società voglia lanciare lo smartphone tra qualche settimana, così da sfruttare il periodo natalizio.

Evan Blass, che durante gli ultimi anni si è rivelato una fonte molto attendibile, ha appena pubblicato un tweet in cui vengono presentate le possibili caratteristiche del device targato Motorola. Le prime differenze con Moto G7 sono evidenti nella parte posteriore, in cui troviamo tre sensori fotografici disposti verticalmente. Nel precedente modello, invece, vi era una dual-camera che si sviluppava in orizzontale.

Sempre nel retro, troveremo un lettore per le impronte digitali con al suo interno il logo della società. Questo è un elemento oramai tipico dei dispositivi Motorola.

Sotto la scocca potremmo avere Snapdragon 660, accompagnato da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. La batteria, in cui troveremo quasi certamente la consueta ottimizzazione tipica dei device Motorola, dovrebbe avere una capacità massima di 4.000 mAh. Lo smartphone potrebbe poi contare su un display LCD IPS da 6,3 pollici (con risoluzione di 2280 x 1080 pixel).

Non ci resta che attendere ulteriori dettagli dedicati a Motorola Moto G8 direttamente dal produttore.