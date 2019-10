Moto E6 Play, Motorola One Macro e Moto G8 Plus arrivano in Italia: si parte da 119,99 euro

Motorola rinnova la propria gamma di smartphone in Italia. Grande attenzione alla parte estetica e, come da tradizione per l'azienda, al comparto fotografico.

Nuovi smartphone Motorola sono pronti a sbarcare sul mercato: Moto E6 Play, Motorola One Macro e Moto G8 Plus arrivano in Italia. Il prezzo, che parte da 119,99 euro, è certamente convincente, come spesso accade con questa società.

Moto E6 Play

Iniziamo subito con Moto E6 Play, un device di fascia bassa che ha un prezzo di 119,99 euro. Presente un display da 5,5″ HD+, un system on a chip MediaTek MT6739, 2 GB di RAM, 32 GB di memoria interna (espandibile fino a 256 GB), una fotocamera posteriore da 13 MP e una anteriore da 5 megapixel. La batteria offerta in dotazione è da 3.000 mAh e nella parte posteriore troviamo un lettore di impronte digitali.

Questo smartphone non rappresenta certamente una sorpresa, ma solo un buon compromesso per chi cerca un prodotto poco costoso e perfetto per la vita quotidiana.

Motorola One Macro

Certamente più interessante è Motorola One Macro, in cui, come suggerito dal nome, è presente una tripla fotocamera posteriore, una da 13 MP e due da 2 MP, dedicata agli scatti macro. La scocca nasconde un SoC Helio P70, 4GB di RAM e 64GB di ROM. Le colorazioni disponibili sono Space Blue e Ultra Violet.

Disponibile a partire dall’11 novembre, il prodotto sarà distribuito in Italia al prezzo di 209,99 euro.

Moto G8 Plus

Lo smartphone di fascia media arriva pochi mesi dopo il suo predecessore, ovvero G7 Plus. Il chipset presente è Snapdragon 665, sono disponibili 64 GB di memoria interna e 4 GB di RAM. La tripla fotocamera posteriore, che presenta un aggiornamento rispetto alla precedente versione, è davvero niente male: troviamo una camera con sensore da 48 MP, una da 16 MP (con ottica grandangolare) e una terza da 5 megapixel. Turbo Charge permette di ricaricare velocemente la batteria da 4.000 mAh. Basteranno 15 minuti di ricarica per godere di 8 ore di autonomia (stima basata su un utilizzo moderato). Le colorazioni disponibili nel Bel paese sono Cosmic Blue e Crystal Pink.

Moto G8 Plus, che arriverà anche lui l’11 novembre, ha un prezzo di 269,99 euro e rappresenta un ottimo prodotto di fascia media.