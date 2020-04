Da oggi sarà possibile inviare e ricevere messaggi su Direct di Instagram direttamente dal computer o dal browser del proprio smartphone, senza utilizzare quindi l’applicazione ufficiale. La novità è stata confermata direttamente dal social network, con un post pubblicato nel profilo ufficiale di Instagram.

Direct è la sezione di Instagram dedicata alla ricezione e all’invio di messaggi. Una funzionalità molto utilizzata nei dispositivi mobile, ma che non aveva ancora ottenuto una variante per computer. Poche settimane fa, Jane Manchun Wong, un’esperta del mondo dei social network, aveva anticipato che questa funzionalità sarebbe stata introdotta a breve. Così come spesso accade, la previsione di Wong si è rivelata esatta.

*Sliding into your DMs*

Now you can get and send Instagram Direct messages on desktop, no matter where you are in the world 👍 pic.twitter.com/CT2SwuxHTv

— Instagram (@instagram) April 10, 2020