Instagram: le reazioni arrivano nel “Direct”

Le reazioni arriveranno anche nel Direct di Instagram: gli utenti potranno prossimamente rispondere ai messaggi privati con degli emoji. Questo non è il primo servizio gestito da Facebook in cui troveremo questa funzionalità. Già da parecchi anni, infatti, è possibile utilizzare queste reazioni sia nell’applicazione ufficiale del social network che in Messenger.

A introdurre questa ipotesi è stata la sviluppatrice Jane Manchun Wong. Alexandru Voica, Tech Comms Manager di Facebook, ha poi confermato la voce. Quest’ultimo ha inoltre sottolineato che questa funzionalità fa parte di un programma sperimentale attualmente accessibile esclusivamente dai dipendenti del social network.

Instagram is working on Reactions for Direct Messages Currently, “non-employees can only see the ❤️ reaction” Facebook’s Tech Comms Manager @alexvoica confirmed this unreleased feature and this is “something they’ve been testing for a few days” pic.twitter.com/EzVWfA6Doo — Jane Manchun Wong (@wongmjane) January 30, 2020

A quanto pare, queste reazioni sono pressoché identiche a quelle degli altri servizi dello stesso gruppo e affiancherà la possibilità di mettere un “like” ai messaggi ricevuti nel Direct. In particolare, dovremmo trovare: il cuore, la faccina sorridente, la faccina meravigliata, la faccina che piange, la faccina arrabbiata, il pollice in su e il pollice in giù. Non è ancora chiaro quando questa funzione sarà ufficialmente rilasciata. Durante gli scorsi giorni, anche Twitter aveva introdotto le reazioni nei messaggi privati, come potete leggere in un altro articolo.