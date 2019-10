Instagram: in arrivo i consigli sugli account da non seguire?

La funzionalità è stata scovata nella beta di Instagram, ma potrebbe essere presto implementata nella versione definitiva dell'applicazione del celebre social network.

Potrebbe essere Instagram, da ora in avanti, a consigliare gli utenti su quali profili smettere di seguire. La funzionalità consentirebbe di allontanare, in pochissimo tempo, tutti quegli account che potrebbero non interessarci.

Il social network starebbe infatti testando una nuova riorganizzazione degli account seguiti in categorie ben precise. A scoprire questa novità è stata Jane Manchun Wong, dopo aver analizzato il codice dell’applicazione ufficiale. Esse verrebbero generate in base alla categoria e alle interazioni. Le etichette che attualmente sono state trovate sono: “più mostrati nel feed”, “ultime interazioni”, “arte”, “fumetti” e “viaggi”. Questa novità permetterebbe quindi di ordinare il proprio feed e di capire quali utenti smettere di seguire.

Photo credit - beer5020.gmail.com/depositphotos.com

Ad esempio, si potrebbe scegliere di vedere solo i contenuti pubblicati dagli utenti che fanno parte di una categoria ben precisa, ed escludere tutti gli altri. In questo modo Instagram consiglierebbe, probabilmente in maniera implicita, quali account smettere di seguire, forse perché non riflettono più i nostri gusti o perché interagiamo poco con loro.

Essendo ancora in fase di test, non sappiamo se la funzionalità possa essere effettivamente rilasciata. Per scoprirlo, non ci resta che attendere ulteriori dettagli direttamente dagli sviluppatori.