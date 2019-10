Instagram, in arrivo i messaggi Direct anche da desktop?

Instagram potrebbe presto offrire la possibilità di inviare messaggi anche dalla versione desktop. La funzione si presenterebbe con un'interfaccia simile a quella di Facebook Messenger.

Instagram potrebbe presto offrire la possibilità di inviare e ricevere messaggi anche dalla versione desktop. Come ben sappiamo, per il momento, è possibile farlo solo tramite l’applicazione per dispositivi mobile, ma le cose potrebbero cambiare a breve. A riferirlo è la leaker Jane Manchun Wong che su Twitter ha pubblicato alcuni screenshot di come la funzionalità dovrebbe apparire.

A quanto pare, l’interfaccia sarà molto simile a quella di Facebook Messenger. Proprio come quest’ultima, infatti, sul lato sinistro si trova l’elenco delle conversazioni avute con accanto la conversazione individuale. Inoltre, viene offerta la possibilità di aprire una terza finestra sul lato destro in cui vengono mostrate le informazioni relative a quella specifica chat, come per esempio l’elenco dei partecipanti.

On Instagram Direct for desktop web, thread info becomes a sidebar just like Messenger for desktop web pic.twitter.com/OJH61aoCqU — Jane Manchun Wong (@wongmjane) October 9, 2019

Che presenti un’interfaccia simile a quella di Facebook Messenger sorprende poco. Non è una novità, infatti, il fatto che la società di Zuckerberg voglia attuare un piano di fusione tra le sue piattaforme al fine di consentire agli utenti di scambiarsi messaggi tra le diverse applicazioni. Questa mossa potrebbe essere il primo passo verso questa integrazione.

La possibilità di ricevere e inviare messaggi in Direct anche nella versione desktop sarebbe una lacuna importante che Instagram andrebbe a colmare. Tuttavia, la società non ha ancora commentato l’indiscrezione per cui non sappiamo quando la nuova funzione verrà rilasciata pubblicamente.