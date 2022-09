Dopo il recente aggiornamento a iOS 16 non si placano le polemiche: molti utenti lamentano problemi a carico della batteria.

Uscito circa due settimane fa, l’ultimo aggiornamento di casa Apple non smette di far parlare di sé, e purtroppo non in maniera positiva. Questo perché, allo stato attuale delle cose, sono molti, tra coloro che possiedono device della nota casa americana, ad aver notato un importante calo della durata della batteria. Come alcuni sapranno questa è un’eventualità non solo nota ma bensì usuale quando viene rilasciata una nuova versione del sistema operativo.

Tale calo di prestazioni è infatti dovuto a una serie di operazioni, come una nuova indicizzazione di file o app, che il device viene “costretto” ad eseguire in background così da poter adeguare lo stato generale del prodotto alle richieste del nuovo software.

E tanto più è grande o importante l’aggiornamento, tanto maggiori sono questo tipo di richieste: inutile dire che il rilascio di iOS 16 è una delle release più importanti dell’anno e che gli utenti erano probabilmente pronti ad una breve fase di assestamento.

Tuttavia, anche a fronte di un importante quantità di modifiche, l’impatto sulla tenuta della batteria aveva solitamente una durata piuttosto limitata (non più di uno o due giorni). Cosa che, purtroppo non si può dire di iOS 16: annunciato durante l’Apple WWDC 2022, e rilasciato il 12 settembre continua a far “disperare” gli utenti. Interessante notare che nelle note di sviluppo di iOS 16 non erano presenti interventi a carico della durata della batteria, non è quindi dato di sapere se si tratta di una svista della casa produttrice o se, in effetti, le richieste di cui parlavamo poco sopra siano in effetti più importanti, e impattanti, dell’usuale.

Attualmente Apple non ha rilasciato dichiarazioni sull’attuale situazione; possiamo quindi solo sperare che la casa madre intervenga per raddrizzare il tiro e porre fine a questa spiacevole situazione.

E voi avete riscontrato problemi dopo aver aggiornato i vostri device all’ultima versione del sistema operativo Apple?