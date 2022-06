Direttamente dall’evento Apple WWDC 2022, scopriamo insieme le principali novità della futura versione di iOS 16, uno dei sistemi operativi mobile più diffusi al mondo protagonista con la nuova versione di tantissime nuove implementazioni per tutti gli iPhone compatibili a partire dai prossimi mesi!

iOS 16 tutto nuovo, a partire dalla lock screen

Una delle principali aree di modifica della nuova versione iOS 16 è rappresentata dalla rinnovata interfaccia lockscreen, con un nuovo sistema di personalizzazione che vede protagoniste tanto le notifiche quanto i widget

Grazie alla nuova opzione resa disponibile da Apple con la nuova versione iOS 16, l’area lockscreen non sarà più semplicemente la porta di accesso al proprio iPhone, ma diventerà un vero e proprio hub delle notifiche e di tanti servizi rapidi, accessibili quindi senza dover per forza sbloccare il proprio terminale.

A partire dalla foto di sfondo si potrà andare a personalizzare i colori relativi all’orario, così come creare delle combinazioni uniche e personali grazie all’integrazione dei widget (che dopo aver fatto la loro comparsa nelle home page dei melafonini ora vedono quindi l’implementazione anche nell’interfaccia lockscreen) che potranno essere inseriti a proprio piacimento. Si potranno creare diverse lockscreen “multiple”, con la possibilità quindi di creare dei veri e propri pre-set per diverse ore del giorno così come diverse occasioni d’uso passando rapidamente dall’una all’altra.

Messaggi, novità e funzionalità estese con iOS 16

Le notifiche verranno quindi mostrate in una rinnovata area notifiche nella lockscreen, con una nuova visuale non solo estetica ma anche funzionale. Per quanto riguarda i messaggi in arrivo infatti l’area di interazione sarà dal bordo inferiore dei propri iPhone, con una nuova separazione che vedrà le notifiche delle app di messaggistica separate dalle nuove “live activities”, legate per esempio ai risultati sportivi così come tutte le applicazioni in grado di mostrare eventi rapidi “live” (per esempio le notifiche del calendario), separate e immesse con maggiore rilievo che mai. Questa nuova interazione si unirà alla tanto apprezzata funzione “focus“, con la possibilità di vedere la propria esperienza di notifiche modificata in base al profilo attivato, con le modifiche che agiranno non solo più a livello funzionale ma anche sulla visuale estetica dell’area lockscreen.

L’applicazione messaggi, una delle app di messaggistica fra le più diffuse e utilizzate al mondo, si arricchisce poi di nuove funzionalità, come la possibilità di modificare i messaggi una volta inviati, eliminarli oppure segnare intere conversazioni come “non lette“, in modo da poterle leggere in un secondo momento. Anche la funzionalità Share Play, con la quale si possono condividere contenuti multimediali live fra più dispositivi Apple, vede la sua implementazione all’interno dell’applicazione Messaggi con iOS 16, per un numero sempre maggiore di feature sui propri iPhone.

Live Text, Apple Maps e Wallet

Live Text, la funzionalità con la quale si può estrarre il testo e le immagini direttamente dall’inquadratura della propria fotocamera del proprio iPhone, vede nuove funzionalità fare la loro comparsa con la nuova versione iOS 16. La più importante è rappresentata dall’ampliamento di questa incredibile feature al mondo video, con la possibilità quindi di estrarre contenuti non solo dalle foto ma anche dalle clip video.

Per quanto riguarda l’applicazione Wallet, nella quale sono inserite tutte le nostre carte di credito per i pagamenti in mobilità e non solo, iOS 16 rappresenterà il punto di svolta definitivo, rendendo questa applicazione sempre più il nostro unico portafoglio digitale (e non solo). Wallet renderà sempre più facile l’immissione e la condivisione dei propri documenti personali (come per esempio le nostre patenti di guida), così come la creazione e la condivisione delle chiavi virtuali (per esempio per interagire con le auto di nuova generazione ma anche per esempio le carte fedeltà dei vari store fisici). Come tanti competitors del settore, anche Apple e il suo Wallet si dotano della funzione di divisione dei pagamenti in rate mensili, senza la presenza di interessi aggiuntivi, grazie alla funzione “pay later“.Le novità legate a Wallet sono da considerarsi come “sospese”, con l’integrazione finale nei vari mercati che dipenderà non solo da Apple, ma anche dalle varie amministrazioni e leggi locali.

Per quanto riguarda Maps, Apple continua il suo percorso di rivisitazione dell’interfaccia, con una nuova grafica (detailed city experience) che vedrà sempre più città protagoniste, con gli utenti che avranno quindi l’opzione di navigazione ancora più facilitata e interattiva. A lato delle modifiche estetiche, a livello funzionale vi è da segnalare la nuova opzione legata al “multi-stop”, con i nostri viaggi che potranno vedere quindi delle fermate intermedie fra partenza e località di arrivo.

iCloud Shared Photo Library, iOS 16 renderà la galleria di iPhone sempre più condivisa

Un’altra area di modifica della nuova versione iOS 16 è certamente rappresentata dall’applicazione Foto, con il mondo della condivisione che viene sempre più enfatizzato. A partire dalla fotocamera dei propri iPhone, si potrà scattare delle foto che potranno essere inserite rapidamente nei nuovi album iCloud condivisi, con la possibilità quindi rapidamente e facilmente di condividere le proprie foto con fino a sei utenti totali. Questi album condivisi potranno essere modificati, cancellati e aggiornati da tutti gli utenti, con la possibilità quindi di creare dei ricordi condivisi per esempio con i membri della propria famiglia.

Per le foto scattate senza la nuova funzione (che vedrà un toggle visivo fare la sua comparsa nell’interfaccia fotocamera come da screen poco sopra), iOS 16 fornirà all’utente dei consigli basati su AI, per permettere all’utente di aggiungere determinati scatti e video a questi album condivisi.

Le novità secondarie

Dopo avervi elencato le novità funzionali di iOS 16 più impattanti ed importanti, ecco un riassunto delle novità secondarie che faranno la loro comparsa con la nuova versione di questo sistema operativo made by Apple:

Safari : Il browser proprietario di Apple vede la possibilità di creazione e condivisione di “tab collettive”, con le quali condividere pagine web con i propri contatti in maniera live.

: Il browser proprietario di Apple vede la possibilità di creazione e condivisione di “tab collettive”, con le quali condividere pagine web con i propri contatti in maniera live. Dictation : Il metodo di immissione tramite dettatura vocale permette un nuovo metodo di interazione, con la possibiltà di inserire il testo e modificarlo direttamente tramite comando vocale, ora in gradi di riconoscere la punteggiatura automatica così come l’inerimento automatico delle emojii.

: Il metodo di immissione tramite dettatura vocale permette un nuovo metodo di interazione, con la possibiltà di inserire il testo e modificarlo direttamente tramite comando vocale, ora in gradi di riconoscere la punteggiatura automatica così come l’inerimento automatico delle emojii. Home : L’applicazione per la domotica di Apple, con la quale interfacciarsi con tutti i prodotti smart delle nostre case, si dota di una nuova grafica più proattiva ed intelligiente.

: L’applicazione per la domotica di Apple, con la quale interfacciarsi con tutti i prodotti smart delle nostre case, si dota di una nuova grafica più proattiva ed intelligiente. Fitness : Gli utenti iPhone potranno utilizzare l’applicazione Health senza dover disporre per forza di un Apple Watch, potendo così monitorare i propri passi e le proprie attività fisiche direttamente utilizzando i sensori inseriti all’interno del proprio cellulare.

: Gli utenti iPhone potranno utilizzare l’applicazione Health senza dover disporre per forza di un Apple Watch, potendo così monitorare i propri passi e le proprie attività fisiche direttamente utilizzando i sensori inseriti all’interno del proprio cellulare. Game Center : interfaccia ridisegnata delle leader board e delle attività inerenti i giochi sul proprio iPhone

: interfaccia ridisegnata delle leader board e delle attività inerenti i giochi sul proprio iPhone Siri: l’assistente vocale di Apple diventa sempre più smart, con la possibiltà di rispondere alle chiamate senza dover prendere il proprio iPhone in mano ma semplicemente con il comando vocale “Hey Siri, rispondi alla chiamata”

Disponibilità e download di iOS 16 per gli iPhone compatibili

A partire da oggi, le novità di iOS 16 possono essere provate in anteprima dagli utenti di tutto il mondo, in possesso di uno degli iPhone compatibili con questa nuova versione (che ricordiamo sarà implementata da tutti gli iPhone dalla serie 8 in avanti) con profilo sviluppatore attivato, attraverso il download diretto sul sito Apple. Nei mesi a venire verrà resa disponibile una versione beta aperta a tutti gli utenti che vorranno provare la nuova interfaccia. La versione finale è prevista per la fine del 2022, come da tradizione in abbinata con le novità hardware presentate da Apple.