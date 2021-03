iPhone 11 in un lago per 6 mesi, com’è finita?

Gli ultimi smartphone flagship di Apple posseggono una certificazione completa IP68 che permette loro di essere immersi fino a 30 minuti alla profondità di 2 metri.

Anche se questo dato è fornito direttamente dalla società di cupertino, c’è da dire che durante il corso del tempo – e in condizioni ottimali – sono venute fuori parecchie eccezioni, tendenti ad evidenziare una maggiore protezione. Come ad esempio il fatto di aver trovato un iPhone 11 in ottime condizioni in un lago, dopo aver passato oltre 6 mesi adagiato sotto il livello dell’acqua.

Per una volta non è un test di quelli estremi che si effettuano per dimostrare la qualità dell’assemblaggio o dei materiali ma è un avvenimento reale che si è sviluppato nell’arco di circa 6 mesi.

Il lago di cui parliamo, di tanto in tanto, viene ripulito da una squadra di sub che raccoglie rifiuti, detriti, etc che a lungo andare sporcano lo specchio d’acqua. Nell’ultima immersione hanno come sempre recuperato molti oggetti ma in più si sono imbattuti in un iPhone 11 che, una volta riportato in superficie, pareva essere in perfette condizioni.

Ed è stato davvero così perché una volta asciugato e pulito, si è acceso e la batteria era ancora al 96%. Immaginiamo che quando lo smartphone è caduto nel lago non fosse acceso, in quanto anche se fosse stato al 100% in sei mesi in standby si sarebbe spento per esaurimento della batteria. All’interno era presente la SIM che non aveva il PIN e il sub l’ha spostata in un altro telefono trovando il numero personale del proprietario che è stato contattato. Un po’ incredulo del ritrovamento, ha confermato l’accaduto avvenuto circa sei mesi prima e si è incontrato con il sub per recuperare il telefono smarrito. Una volta immesso il codice lo smartphone aveva solo l’altoparlante gracchiante, il resto funzionava correttamente.

C’è da dire che l’iPhone 11 non ha scuramente raggiunto la profondità massima del lago che arriva fino a quasi 300 metri ma si è adagiato vicino alla riva. In ogni caso oltre i due metri di profondità dichiarati da Apple per la resistenza all’acqua. C’è anche da elogiare il fatto che non è rimasto mezzora nel lago ma oltre sei mesi, il che è un risultato davvero di rilievo.