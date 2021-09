iPhone 12 mini vs iPhone 13 mini: finalmente il compatto definitivo?

Dopo l’evento ufficiale targato Apple che ha visto la presentazione di tutte le novità hardware e non solo del produttore americano, abbiamo subito iniziato a raccontarvi nel dettaglio con dei focus dedicati i nuovi modelli di iPhone. È arrivato anche il momento di metterli in diretta competizione con i loro antenati più recenti e gli altri modelli della gamma.

Dopo aver visto soltanto ieri il confronto fra il modello base di iPhone 13 e iPhone 13 Pro, oggi è il turno di analizzare quali sono le differenze tra la variante compact e il modello che l’ha preceduto. Fra iPhone 13 mini e iPhone 12 mini, quale sarà la migliore scelta?

Design e colorazioni

Estetica che vince, non si cambia. Questo devono aver pensato bene in Apple che, dopo aver azzeccato il design della serie iPhone 12, non ha voluto stravolgere le carte in tavola con la nuova generazione. La sostanza propone quindi una pianta generale sovrapponibile per quanto riguarda iPhone 13 mini e il suo predecessore iPhone 12 mini.

iPhone 12 Mini

Salta all’occhio subito il nuovo allineamento delle camere posteriori, che cambiano anche per quanto riguarda la qualità ma ne parleremo in un paragrafo dedicato, cosi come colpiscono le nuove colorazioni disponibili, ora con accenti più “soft” e meno accesi.

Nel dettaglio le nuove colorazioni disponibili con iPhone 13 mini sono rappresentate dal Rosa, il Blu, variante Mezzanotte, color Galassia e l’immancabile versione PRODUCT(RED).

Display con notch ridotto

Anche al frontale le scelte estetiche dell’azienda di Cupertino non stravolgono il canovaccio, con però l’interessante implementazione di un notch frontale (che ricordiamo contiene ovviamente ancora al suo interno tutta la tecnologia 3D necessaria per lo sblocco facciale) il cui ingombro è ridotto del 20% su iPhone 13 mini rispetto al modello del passato anno. Invariata la tecnologia OLED del pannello così come la diagonale da 5,4″, perfetta per gli amanti dei device tascabili.

Invariata la frequenza di refresh rate bloccata a 60Hz. Cambia invece la luminosità di picco del display, con ora fino a 800 nit sprigionabili dal pannello OLED montato su iPhone 13 mini.

Potenza mai vista e un autonomia migliorata

iPhone 13 mini possiede al suo interno il nuovissimo chip proprietario di Apple A15 (chip dotato di una CPU a sei core divisi in quattro ad alta efficienza e due ad alte prestazioni), in grado di garantire un boost prestazionale notevole rispetto al suo predecessore iPhone 12 mini. Questo aumento di potenza permette al nuovo device compatto di Apple di garantire nuove funzionalità fotografiche e non solo, insieme a una rinnovata attenzione al tema batteria e autonomia.

Lato RAM entrambi i modelli sono dotati di 4GB di memoria, mentre per quanto riguarda la memoria a disposizione dell’utente la nuova generazione iPhone 13 mini propone un taglio base di partenza di 128GB, raddoppiando così lo spazio a disposizione rispetto al modello base precedente.

Apple stessa evidenzia un aumento di oltre un ora e mezza di autonomia a favore di iPhone 13 mini in confronto con la variante uscita sul mercato solamente 12 mesi or sono, con quindi ora potenzialmente risolta una delle aree di maggiori criticità di iPhone 12 mini.

Entrambi gli smartphone si possono ricaricare a 20W tramite cavo (alimentatore non incluso in confezione), a 7,5W con i caricatori wireless Qi e a 15W con gli accessori MagSafe certificati.

Comparto multimediale

Come accennato precedentemente, iPhone 13 mini propone un design rivisto delle camere, che però sono diverse dalla passata generazione anche alla” prova dei fatti” e non solo per quanto riguarda l’estetica. Apple dichiara il set up inserito sul nuovo iPhone 13 come il suo più avanzato sistema a doppia lente, con fotocamera grandangolo principale che rimane da 12MP in accoppiata con un’altra lente sempre da 12MP ultra grandangolare

Nella parte frontale invece entrambi i modelli montano lo stesso sensore da 12MP con lenti dall’apertura f/2.2.

Prezzi

La nuova generazione di smartphone “compact” pensata da Apple si differenzia dalla passata inoltre per il prezzo, ora modificato anche e soprattutto in relazione ai nuovi tagli di memoria disponibili su iPhone 13 mini, ora dotato di una variante da addirittura 512GB di memoria interna.

Prezzi iPhone 13 mini

Prezzi iPhone 12 mini

Voi quale generazione di iPhone preferite? Pensate che le novità hardware e di estetica introdotte sulla nuova line-up possano farvi prendere in considerazione il nuovo modello mini?