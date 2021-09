Evento Apple: dall’iPhone 13 ai nuovi iPad, ecco tutte le novità

Si è appena concluso l’evento Apple in cui il CEO Tim Cook ha presentato i nuovi prodotti. Oltre all’attesissimo iPhone 13, molte sono state le novità dell’azienda di Cupertino per il 2021, pensate per una vasta gamma di utenti ed esigenze.

Vediamole insieme, ripercorrendo a uno in ordine di uscita i nostri articoli sui prodotti presentati stasera:

iPad (2021)

Per il 2021 il tablet entry level della line-up Apple si rinnova dentro e fuori. Grazie al chip Bionic A13, al display True Tone e alla nuova fotocamera anteriore, iPad è perfetto per fornire un’esperienza completa a un prezzo ridotto. Ripercorrete qui tutte le novità!

iPad Mini 6

L’iPad più piccolo di casa Apple riceve un redesign completo che lo rende a tutti gli effetti il fratello minore di iPad Pro: dallo schermo edge-to-edge alla porta USB-C, iPad Mini è un dispositivo compatto e versatile come mai prima. Scopritelo insieme a noi.

Apple Watch 7

Apple Watch si rifà il look grazie a un display più performante con modalità Always On e nuove opzioni di personalizzazione, per un utilizzo sempre più orientato al benessere grazie alla funzionalità Fitness+. Volete saperne di più? Ecco tutti i dettagli.

iPhone 13 e iPhone 13 Mini

Il prodotto più atteso era, ovviamente, l’iconico smartphone, ora più performante che mai grazie al display Super Retina XDR e al chip Apple A15 Bionic. Una batteria più capiente e nuove fotocamere completano questo aggiornamento al dispositivo dal design che conosciamo e amiamo. Scopri di più sul nuovo iPhone 13 nel nostro articolo.

iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max

Infine Tim Cook ha svelato la star della serata: l’iPhone 13 Pro, che porta con sé novità nella registrazione video, un processore potente come mai prima e uno spazio di archiviazione che raggiunge addirittura 1TB. Ecco tutte le novità dell’iPhone 13 Pro e Pro Max.