iPhone 14, Apple potrebbe optare per 8GB di RAM e sensore da 48MP

A nove mesi dall’uscita, i rumor su come saranno esteticamente e “dall’interno” gli iPhone 14 continuano a susseguirsi senza sosta, soltanto ieri vi avevamo parlato del display, con il produttore BOE che è riuscito ad aumentare di tre volte le sue forniture di schermi ad Apple, escludendo (o quasi) Samsung ed LG dalla corsa.

Ebbene, oggi possiamo darvi qualche info in più circa il retro dei due modelli Pro – iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max – caratterizzato da un sistema di fotocamere triplo con una fotocamera principale da 48MP. Gli altri due sensori – l’ultra grandangolare e il teleobiettivo – rimangono sempre da 12MP.

La notizia è in linea con le indiscrezioni fornite ad aprile da Ming-Chi Kuo, che parlava appunto di un sensore da 48MP aggiornata e in grado di supportare la registrazione video 8K. Un altro analista – Jeff Pu – si sofferma invece sulla RAM dei nuovi iPhone: in particolare, quella del Pro e del Pro Max sarà pari a 8GB, 2GB in più rispetto alla RAM di iPhone 13.

Pu sostiene inoltre che il modello Mini sarà sostituito da iPhone 14 Max, sostanzialmente diverso da iPhone 14 Pro Max, anche se la grandezza dello schermo sarà la stessa (6,7 pollici). Ai due “Max” si affiancheranno i due modelli da 6,1 pollici, iPhone 14 “base” e iPhone 14 Pro.

Meno probabile l’ipotesi secondo cui tutti e quattro gli iPhone 14 saranno dotati di display a 120Hz; quasi sicuramente, iPhone 14 e 14 Max rimarranno con display a 60Hz.

Lo spazio di archiviazione per i modelli standard sarà a partire da 64GB, nonostante per iPhone 13 si parta da un minimo di 128GB. Tutte queste voci, naturalmente, restano da confermare, anche se le fonti da cui provengono sono abbastanza autorevoli. Il lancio ufficiale della serie iPhone 14 è atteso per settembre 2022.