Apple frena i fornitori: vendite di iPhone 13 in calo anche a Natale

La domanda di iPhone 13 per questo Natale è deludente. È la stessa Apple a farlo presente ai fornitori, come riportato da Bloomberg in un rapporto che ha fatto ben presto il giro del web.

La notizia, dunque, è che gli obiettivi di Apple non si realizzeranno: per l’ultimo trimestre dell’anno si prevedeva un’impennata di vendite, ma le carenze e i ritardi nelle consegne – uniti all’incertezza causata dalla pandemia – hanno portato i consumatori a rinunciare a un acquisto comunque impegnativo in attesa di tempi migliori.

La serie attuale – composta da iPhone 13/13 mini e 13 Pro – è considerata un modesto aggiornamento rispetto alla precedente. Diversamente, dalla serie 14, ci si aspetta grossi cambiamenti soprattutto dal punto di vista del design.

Per quanto riguarda il mercato azionario, il titolo di Apple è sceso dell’1% nel trading pre-market a New York. Anche il fatturato dei fornitori è in calo: Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. ha registrato un decremento a ottobre pari al 12% dei ricavi del mese precedente.

A dire il vero, tutto il mercato dell’informatica è in sofferenza a causa della carenza di chip (e non solo). L’AD di Apple Tim Cook lo fece presente già a ottobre: “I colli di bottiglia nelle consegne sono stati causati dalla carenza di chip in tutto il settore, di cui si è parlato molto, e dalle interruzioni della produzione legate al Covid nel sud-est asiatico”. Ciononostante, due mesi fa, la visione di Cook appariva ottimistica: “Abbiamo avuto una performance molto forte nonostante i colli di bottiglia di consegna più grandi del previsto, che stimiamo a circa 6 miliardi di dollari USA”.

Alla luce dei dati odierni, Apple è stata costretta a rivedere fortemente le proprie prospettive di vendita. Nessun commento, per ora, da parte dei portavoce ufficiali.