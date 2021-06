La bellissima Sam sostituirà Bixby come assistente vocale nei prodotti Samsung?

Samsung dirà addio a Bixby? Secondo i rumor circolati recentemente in rete l’azienda avrebbe commissionato la creazione di un personaggio 3D che dovrebbe diventare il nuovo assistente vocale sui prodotti dell’azienda, chiamato semplicemente Sam. I render hanno già fatto innamorare i fan!

Una delle fonti per questa notizia è l’utente Tech Agent (@techagent26) che ha condiviso una grande quantità di render di Sam sul proprio profilo Twitter. Le immagini sarebbero in origine state condivise da Lightfarm, azienda di produzione visiva che sarebbe stata incaricata della creazione dell’assistente.

Lightfarm ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma: “Durante tutto il processo, il team si è dedicato allo sviluppo di materiali realistici, soprattutto per i capelli e i vestiti del personaggio, in modo che Sam apparisse esteticamente piacevole. Sam è stata un’incredibile collaborazione tra la Cheil Agency e Lightfarm, e siamo entusiasti di far parte di questo progetto!”

Sam è rappresentata come una giovane ragazza dai capelli scuri e dallo sguardo deciso. Possiamo affermare che i render siano stati un successo siccome hanno già fatto perdere la testa a moltissimi utenti di Reddit e un gran numero di essi sperava davvero l’azienda coreana volesse rendere Sam ufficiale.

Purtroppo abbiamo brutte notizie per voi. Secondo l’utente ID (@ninipa_pani), Samsung avrebbe utilizzato Sam solo come un personaggio per l’addestramento nella vendita dalla divisione brasiliana e non si tratta assolutamente di un assistente virtuale ufficiale.

As a virtual trainer that delivers sales guides to promoters at sales sites, Samsung Electronics Brazil has been using a sales education character called Sam since last year. — ID (@ninipa_pani) June 2, 2021

Visto però il grande successo che Sam ha ottenuto in rete non sarebbe strano vederla apparire per lo meno in qualche video promozionale o durante i prossimi eventi di lancio per i prodotti Samsung.

Cosa ne pensate? Avreste anche voi voluto avere Sam come assistente vocale sul vostro smartphone invece di Bixby?