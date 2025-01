Bye Bye Bixby! Gemini lo ha rimpiazzato sui nuovi S25 di Samsung

Samsung ha annunciato un cambiamento significativo nella serie Galaxy S25, rendendo Gemini l'assistente vocale predefinito al posto di Bixby. Questa mossa segna una svolta dopo quasi otto anni di Bixby come assistente predefinito sui dispositivi Samsung.

Il passaggio a Gemini riflette l'evoluzione del mercato degli assistenti vocali e la crescente popolarità di alternative come Google Assistant. Nonostante gli sforzi di Samsung per promuovere Bixby, inclusa l'aggiunta di un pulsante dedicato su alcuni modelli precedenti, l'assistente proprietario non è mai riuscito a raggiungere la diffusione sperata.

Gemini diventa il fulcro dell'esperienza AI su Samsung

I nuovi Galaxy S25 offrono agli utenti la possibilità di scegliere quale assistente vocale attivare tramite il pulsante di accensione, senza dover ricorrere a modifiche complesse. Gemini sarà l'opzione predefinita, ma Bixby rimarrà disponibile per chi preferisce continuare ad utilizzarlo.

Un rappresentante Samsung ha confermato che Bixby continuerà ad esistere nella sua forma attuale, fornendo anche il backend per altre esperienze AI. Tuttavia, l'azienda si concentrerà su Gemini come assistente virtuale principale per il futuro.

Google sta introducendo nuove funzionalità per Gemini che saranno disponibili sui dispositivi Samsung, inclusi i Galaxy S25. Tra queste, la capacità di "concatenare" azioni tra diverse app e servizi come Google Maps e Messaggi. Inoltre, le estensioni di Gemini supporteranno presto le app Samsung per Promemoria, Calendario, Note e Orologio.

Queste nuove funzionalità saranno accessibili su tutti i dispositivi compatibili con Gemini, compresi i modelli Samsung più datati. Ciò rappresenta un vantaggio significativo per gli utenti che preferiscono le app native Samsung, consentendo una migliore integrazione con l'assistente vocale.

Il passaggio a Gemini come assistente predefinito segna un cambiamento importante nella strategia di Samsung per quanto riguarda gli assistenti vocali. Mentre alcuni utenti potrebbero rimpiangere alcune funzionalità specifiche di Bixby, la maggior parte apprezzerà probabilmente l'esperienza più completa e ricca di funzionalità offerta da Gemini.

La decisione di Samsung di offrire agli utenti la possibilità di scegliere il proprio assistente vocale predefinito dimostra un approccio più flessibile e orientato alle preferenze dei consumatori, in linea con le tendenze attuali del mercato degli smartphone.