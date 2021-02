La rete WindTre ha problemi in tutta Italia, impossibile chiamare

La rete telefonica WindTre sembra avere problemi in tutta Italia, non è impazzito il vostro smartphone ed il problema non è solo vostro! Se al momento non state riuscendo ad effettuare telefonate sulla rete di WindTre, è perché ci sono problemi diffusi su tutto il territorio nazionale.

La rete WindTre è down? Sembrerebbe di sì, ma solo per la parte riguardante le telefonate. La navigazione internet è disponibile, anche se in alcune aree geografiche è stata segnalata la mancanza di rete 4G/LTE a discapito della meno prestante HSPA.

L’operatore nato dalla joint venture tra Wind e Tre, per l’appunto, non sta seguendo la stessa strada di Vodafone che ha deciso di abbandonare la rete 3G spegnendola definitivamente ed è quindi ancora possibile appoggiarsi alle reti di terza generazione per la navigazione e l’invio di messaggi tramite WhatsApp, Telegram, Signal.

Il disservizio sulla rete di telefonia mobile WindTre sembra iniziato attorno alle ore 15:00 ma si sarebbe aggravato solo di recente a giudicare dal picco nel grafico delle segnalazioni visibile sull’ormai famoso portale DownDetector.it. Sono migliaia gli utenti che hanno segnalato il problema e sicuramente molti di più quelli che hanno riscontrato difficoltà ad effettuare delle telefonate.

Non sono ancora note le cause che hanno portato all’impossibilità di effettuare chiamate per moltissimi utenti su tutto il territorio nazionale ma siamo sicuri che i tecnici dell’azienda siano già al lavoro per risolvere qualsiasi sia il problema.

Vi terremo aggiornati nel caso ci fossero delle comunicazioni ufficiali a riguardo. Nel frattempo, purtroppo, poco si può fare per aggirare questo “blocco”. Vi invitiamo quindi ad essere pazienti e aspettare che la rete venga ripristinata nel pieno delle proprie funzionalità.

Anche voi siete tra gli utenti colpiti? Avete già segnalato all’operatore qual è il problema riscontrato?