quindi praticamente stanno ancora sistemando roba che doveva essere pronta anni fa
tutte belle parole ma nella mia zona prende ancora malissimo, che se ne fanno delle slice dedicate se il segnale non arriva
