Barcellona si è confermata ancora una volta il palcoscenico privilegiato dell'innovazione mobile e al MWC 2026 è stata HONOR a rubare la scena con una serie di annunci capaci di stupire grazie a robotica e intelligenza artificiale. L'azienda, che nell'ultimo anno ha accelerato la propria trasformazione verso un ecosistema sempre più incentrato sulla IA, ha scelto la fiera catalana per mostrare al mondo una visione ambiziosa: quella di una tecnologia che impara, si muove e interagisce con l'ambiente fisico in modo sempre più simile a quello umano. Al centro di tutto c'è il concetto di Augmented Human Intelligence, l'intelligenza artificiale aumentata che punta a fondere capacità computazionale ed empatia.

Il momento più sorprendente della presentazione è stato senza dubbio l'annuncio di HONOR Robot Phone, un dispositivo che sfida ogni categoria esistente e che il CEO James Li ha definito come "una nuova specie di smartphone".

Non si tratta di un semplice aggiornamento hardware: il Robot Phone incorpora un sistema di motorizzazione robotica che consente al dispositivo di muoversi fisicamente, regolare la propria prospettiva nello spazio e rispondere agli stimoli ambientali attraverso quella che l'azienda chiama percezione multimodale. In pratica, il telefono è in grado di identificare suoni, seguire i movimenti di un soggetto e mantenere una consapevolezza visiva dell'ambiente circostante, qualcosa di paragonabile, per usare un'analogia familiare, a un operatore di ripresa professionale che anticipa il movimento dell'attore prima ancora che questo si compia.

Dal punto di vista ingegneristico, la sfida era tutt'altro che banale. Inserire un sistema di motorizzazione all'interno di un dispositivo delle dimensioni di uno smartphone ha richiesto anni di ricerca sui materiali e una miniaturizzazione estrema dei componenti. HONOR ha attinto al proprio patrimonio di conoscenze maturato con i dispositivi pieghevoli, categoria in cui vanta una delle ingegnerie più avanzate del settore, per sviluppare un micromotore di dimensioni ridotte al minimo, capace di alimentare un sistema gimbal 4DoF ultracompatto.

Questo meccanismo garantisce una stabilizzazione su tre assi, movimenti fluidi anche in condizioni dinamiche e un controllo creativo avanzato, con rotazioni intelligenti fino a 180 gradi per transizioni cinematografiche che fino a ieri erano appannaggio esclusivo delle produzioni professionali.

Le implicazioni per la fotografia e i video sono concrete e immediate. Il Robot Phone monta un sensore da 200 megapixel abbinato a un sistema di stabilizzazione dell'immagine di ultima generazione, e supporta videochiamate con inquadratura a 360 gradi che seguono automaticamente l'utente.

Ma c'è anche una dimensione più ludica e inaspettata: il dispositivo è in grado di rispondere con un linguaggio del corpo "emotivo", annuendo o muovendo la testa in modo espressivo, e può persino sincronizzarsi con la musica in riproduzione. Un dettaglio che potrebbe sembrare frivolo, ma che in realtà segnala una precisa scelta di design: rendere l'interazione con la tecnologia più naturale, quasi affettiva.

HONOR sta dotando i suoi dispositivi non solo di un cervello, ma anche di emozioni.

Accanto alla visione futuristica del Robot Phone, HONOR ha presentato al MWC 2026 un prodotto destinato al mercato nell'immediato: HONOR Magic V6, il nuovo riferimento nel segmento dei pieghevoli.

Con uno spessore da chiuso di soli 8,75 millimetri e certificazioni IP68 e IP69 per la resistenza ad acqua e polvere, il dispositivo dimostra che ultrasottigliezza e robustezza non sono necessariamente in contraddizione. La vera novità tecnologica, però, riguarda la batteria: sviluppata in collaborazione con ATL, utilizza materiale al silicio-carbonio di quinta generazione con un contenuto di silicio del 25%, un primato nel settore, che consente di alloggiare una cella da 6.660 mAh in un profilo così contenuto.

Quello dell'autonomia nei pieghevoli è da sempre il tallone d'Achille della categoria, un po' come la quadratura del cerchio per gli ingegneri di mezzo mondo, e HONOR dichiara di aver trovato una risposta concreta.

Al MWC ha anticipato anche la prossima generazione di questa tecnologia, la Silicon-carbon Blade Battery, con un contenuto di silicio del 32% e una densità energetica superiore a 900 Wh/L, progettata per portare i pieghevoli nell'era delle batterie da 7.000 mAh.

Sul fronte display, Magic V6 propone due pannelli LTPO 2.0, da 6,52 pollici esterno e 7,95 interno, con frequenze di aggiornamento adattive tra 1 e 120Hz, luminosità fino a 6.000 nit e una riduzione del 44% della profondità della piega rispetto alla generazione precedente, grazie a una certificazione SGS per la minimizzazione delle pieghe visibili.

Sotto il cofano lavora il processore Snapdragon 8 Elite Gen 5, abbinato a un sistema di raffreddamento a camera di vapore per gestire i carichi di lavoro più intensi senza cali di prestazioni. Le funzionalità di intelligenza artificiale integrate ottimizzano il multitasking e la creazione di contenuti quando il dispositivo è aperto, mentre gli strumenti di interoperabilità cross-ecosistema, inclusa la compatibilità con l'universo Apple, lo rendono uno strumento flessibile per chi lavora in ambienti multipiattaforma.

L'ecosistema HONOR si è arricchito anche di altri due dispositivi: HONOR MagicPad 4 e HONOR MagicBook Pro 14. Il tablet, alimentato dalla piattaforma Snapdragon 8 Gen 5 e racchiuso in uno chassis da soli 4,8 millimetri, punta su un display OLED 3K a 165Hz e integra, nelle opzioni per sviluppatori, un ambiente Linux Lab che permette di eseguire assistenti AI avanzati come OpenClaw, aprendo scenari interessanti per la produttività professionale. Il laptop, con processore Intel Core Ultra Series 3, schermo OLED da 14,6 pollici e un design ultraleggero, completa un'offerta pensata per chi vuole mantenere un ecosistema coerente e intelligente tra tutti i propri dispositivi.

A chiudere il cerchio della presentazione barcellonese c'è stata la rivelazione forse più significativa sul piano strategico: il primo robot umanoide firmato HONOR. L'azienda intende concentrarne l'impiego su tre scenari specifici, assistenza negli acquisti, ispezioni in ambienti lavorativi e compagnia per gli utenti, con una differenza sostanziale rispetto ai concorrenti del settore robotico tradizionale.

HONOR parte da un vantaggio competitivo non banale: anni di dati e comprensione del comportamento degli utenti accumulati attraverso smartphone e dispositivi connessi, un patrimonio che dovrebbe consentire ai robot di riconoscere le persone, anticiparne le esigenze e personalizzare l'interazione sin dal primo utilizzo. È, in fondo, la stessa logica dell'Augmented Human Intelligence applicata a un corpo fisico che si muove nel mondo reale.