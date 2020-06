L’antivirus Microsoft Defender è disponibile per Android

Microsoft Defender, l’antivirus gratuito presente all’interno dei sistemi operativi Windows, è disponibile in anteprima per Android. La società di Redmond sta lavorando anche ad una versione da distribuire su iOS ma ci sono ancora degli “ostacoli” da superare.

L’antivirus su Android rimarrà in background con una protezione in tempo reale e notificherà eventuali anomalie all’utente qualora fosse strettamente necessario, andando a prendere decisioni in autonomia per la maggioranza dei casi.

Gli ingegneri Microsoft spiegano che verranno anche scansionate le firme di potenziali App dannose, dettaglio che solitamente non viene “scovato” dal filtro anti malware applicato dal Google Play Store. Succede solitamente che alcune applicazioni possiedano alcune firme “nascoste” che eludono i controlli di sicurezza, andando ad infettare il sistema operativo.

Microsoft Defender proteggerà il vostro smartphone anche durante la navigazione Web e scansionerà in background persino gli URL che arriveranno tramite le chat, SMS, mail, etc. E con il Defender SmartScreen abilitato, l’antivirus bloccherà eventuali connessioni di rete verso l’esterno che le App potrebbero creare all’insaputa dell’utente per rubare i dati sensibili.

Microsoft Defender arriverà anche su iOS (è già presente su macOS dall’anno scorso ed anche su Linux) ma per la natura del sistema operativo di Apple è più difficile avere le autorizzazioni per poter svolgere un controllo a 360 gradi di ciò che succede al di sotto dei nostri occhi.

Di ostacoli da superare ce ne sono ancora ma Microsoft si aspetta di pubblicare la prima versione sull’App Store entro la fine dell’anno. In ogni caso Microsoft Defender sarà prestissimo disponibile sul Play Store e potete scaricarlo in maniera totalmente gratuita.