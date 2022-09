Ci si aspettava che iPhone 14 Pro e il suo fratello maggiore Pro Max fossero dei dispositivi “impeccabili” sotto ogni punto di vista, con un comparto fotografico eccezionale e un design altrettanto ottimo. Delle nuove scelte in fatto di design vi abbiamo parlato approfonditamente in questo articolo; oggi, invece, vogliamo soffermarci sulla fotocamera, e in particolare su un “piccolo” problema registrato da alcuni utenti all’apertura di TikTok e di altre app di terze parti per scattare foto e registrare video.

Photo credit - Tomsguide.com

Perché sì, la fotocamera di iPhone 14 Pro ha dei problemi. In premessa parlavamo di “aspettative”, legittimate anche dal costo decisamente elevato dei nuovi modelli (quest’anno più degli altri); aspettative disattese, viste le lamentele giunte negli ultimi giorni da parte di alcuni clienti già disillusi.

In pratica, la fotocamera principale di iPhone 14 Pro e 14 Pro Max emette uno strano suono ogni volta che ci si accinge a scattare una foto o a registrare un video su TikTok e simili (Instagram, Snapchat, ecc.; in pratica, app di terze parti che utilizzano la fotocamera). Il ronzio indica che si tratta di un problema di tipo hardware e che ha a che fare con l’autofocus. In particolare, alcune parti fisiche in movimento urterebbero tra loro nel processo di messa a fuoco, causando non soltanto quel ronzio, ma anche l’impossibilità – di fatto – di immortalare delle immagini soddisfacenti (l’inquadratura risulta “tremolante”).

Photo credit - Tomsguide.com

La causa sarebbe da ricercare in una presunta incompatibilità tra le fotocamere dei nuovi iPhone e le app in questione. Alla luce di ciò, il problema si potrebbe risolvere con un intervento da parte di Apple che ancora non è arrivato.

La questione non è di poco conto, dato che la vibrazione continua della cam potrebbe provocare un danneggiamento dei suoi componenti interni. Per questo motivo, sconsigliamo di aprire la fotocamera tramite app di terze parti, almeno finché Apple o gli sviluppatori non avranno risolto il problema.