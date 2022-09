Dopo aver iniziato il nostro solito corso di confronti e analisi a seguito dell’evento ufficiale tenuto dall’azienda di Cupertino, continuiamo con una nuova sfida in casa Apple tra iPhone 14 Pro e iPhone 13 Pro.

Se nel confronto fra i modelli base più di un dubbio potrebbe effettivamente nascere sulla validità dell’upgrade (vista anche la spesa maggiore richiesta di quasi 100 euro!), le novità pensate per la nuova generazione di modelli Pro potrebbero rendere ben più ardua la scelta.

Addio notch

La famiglia iPhone 14 vede nella novità di una nuova diagonale di display l’elemento di novità (si è infatti sostituito il modello mini con il ritorno di una variante plus). Per quanto riguarda il mondo Pro non abbiamo assistito ad un cambio di dimensioni, con le linee generali e le scelte di materiali che trovano una sostanziale conferma rispetto alla passata generazione.

La grande novità, unica ed esclusiva dei nuovi iPhone 14 Pro, è rappresentata dall’eliminazione del notch, in favore di due fori nel display molto più discreti. Si tratta di una modifica di design importante, in grado ovviamente di donare modernità a un’estetica ormai collaudata nel corso degli anni, senza che questa modifica imponga perdite lato sicurezza. Il nuovo design frontale infatti non comporta nessuna modifica nei confronti della tecnologia FaceID, ancora a oggi una delle tecnologie biometriche più affidabili e sicure nel mondo smartphone.

L’estetica rinnovata trova poi maggiore enfasi grazie a un approccio software a questa particolare area del display che potremmo definire quasi spettacolare, conosciuto dal nome commerciale di Dynamic Island. Gli sviluppatori Apple hanno infatti reso quella che sarebbe una semplice area “morta” del display una vera e propria isola attiva, in grado di essere sfruttata dal sistema operativo per le varie notifiche e per le funzioni di sistema.

Non è chiaro al momento se questa implementazione software, che viene esaltata da questi nuovi fori in sostituzione del notch, potrà essere in qualche modo implementata anche dalle precedenti generazioni di iPhone. Quello che è certo è che se vorrete avere un’interazione visiva da subito in grado di donarvi freschezza e novità, iPhone 14 Pro saprà stupirvi pur mantenendo immutato le linee generali ormai iconiche dei prodotti Apple di alta fascia

Una nuova fotocamera da 48MP e un nuovo processore

Oltre alle novità legate al display (che diventa anche più luminoso e supporta finalmente la tecnologia Always-on per la prima volta), le aree principali di miglioramento sono rappresentate dal comparto multimediale e dal nuovo processore proprietario.

Per quanto riguarda le camere, protagonista assoluto il nuovo sensore da 48MP per foto e video dotate di sempre più dettaglio (grazie anche alla nuova tecnologia sensor-shift di seconda generazione e il nuovo sistema di stabilizzazione ultra evoluto). Per quanto riguarda il processore, interessante l’adozione della nuova generazione di chip proprietari, Apple A16 Bionic, in grado di segnare un ulteriore step in positivo per le performance, già ai massimi livelli della categoria con la passata generazione.

Prezzi e disponibilità: iPhone 13 Pro VS iPhone 14 Pro

Come sempre accade, la nuova generazione di iPhone pro va a ereditare il ruolo di proposta di punta nel catalogo Apple ufficiale, con i precedenti iPhone 13 Pro che non sono più acquistabili direttamente dallo store Apple.

Se fino agli scorsi anni avevamo assistito a cambi generazionali in grado di portare upgrade di performance senza intaccare i prezzi, questa nuova generazione vede alzarsi i prezzi notevolmente rispetto al passato. I nuovi iPhone 14 Pro infatti, disponibili nei colori “oro”,” viola”, “nero siderale” ed “argento”, partono nelle rispettive varianti base da 128GB di memoria (non espandibili) con listini ufficiali di 1339 euro per iPhone 14 Pro e 1449 euro per iPhone 14 Pro Max (per fare un confronto i prezzi della passata generazione erano più “economici” di 150 euro al lancio).

iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max saranno disponibili a partire dalle prossime settimane, sullo store ufficiale di Apple e su Amazon.it.