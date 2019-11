LG K50S e K40S arrivano in Italia: ecco i prezzi e le caratteristiche tecniche

LG K40S e K50S, gli smartphone di fascia media annunciati durante lo scorso IFA di Berlino, arriveranno presto anche in italia.

LG ha deciso di proporre anche ai consumatori italiani i nuovi smartphone di gamma media, ovvero K50S e K40S. I due dispositivi sono stati presentati durante lo scorso IFA di Berlino e, pur non avendo delle schede tecniche che spiccano, sono riusciti a colpire gli utenti, dato l’ottimo rapporto qualità/prezzo.

LG K50S è uno smartphone con un display FullVision da 6,5″ e risoluzione fullHD+ (720 x 1.520 pixel). Sotto la scocca troviamo un processore octa-core fino a 2 GHz, 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna (espandibile fino a 2 TB grazie a una microSD). La tripla fotocamera posteriore con flash LED è da 13 megapixel, 5 megapixel (grandangolare) e 2 megapixel (sensore di profondità). Il sistema operativo scelto è Android 9.0, la batteria ha una capacità massima di 4.000 mAh e troviamo la certificazione MIL-STD 810G.

LG K50s

Il secondo prodotto, K40S, presenta un display molto simile, solo un po’ più piccolo (6,1 pollici). Il modello include 3 GB di RAM, 32 GB di ROM (espandibile fino a 2 TB), una doppia fotocamera da 13 megapixel e 5 megapixel (grandangolare), una camera anteriore da 13 MP e una fonte energetica da 3.500 mAh.

LG K40s

I due resistenti smartphone LG saranno disponibili in Italia nelle colorazioni New Aurora Black e New Moroccan Blue e i prezzi saranno pari a 199,90 euro, per K50S, e 149,90 euro, per K40S.