LG K50s e K40s, la serie K sarà più ricca dopo IFA 2019

Entrambi appartenenti alla fascia medio bassa del mercato, saranno esposti all'interno dello stand che LG allestirà a IFA 2019.

Con un comunicato stampa LG ha annunciato due nuovi smartphone di fascia medio-bassa che saranno presentati ufficialmente ad IFA 2019: stiamo parlando di K50s e K40s.

La casa coreana ha deciso di puntare molto sul reparto fotografico, entrambi i device sono dotati di una camera super-grandangolare, da anni una delle migliori caratteristiche degli LG, e di una principale con autofocus. Inoltre, il K50s è equipaggiato anche di una terza camera per la profondità di campo. Il tutto supportato dall’intelligenza artificiale.

LG K50s

Gli schermi saranno generosi nelle dimensioni, entrambi oltre i 6 pollici, ma con una risoluzione solamente HD+ (come il MI A3 di Xiaomi per intenderci) che però potrebbe favorire la durata della batteria. Da segnalare la presenza di un pulsante dedicato per l’attivazione di Google Assistant e la presenza di Android Pie su entrambi i modelli.

Gli smartphone saranno disponibili in Italia da Ottobre nelle colorazioni New Aurora Black e New Moroccan Blue. Nessuna notizia riguardo il prezzo, ma LG assicura che sarà “accessibile”.

LG K40s

Di seguito le specifiche tecniche complete.

LG K50S

Chipset: Octa-Core da 2.0 GHz

Display: FullVision da 6.5 pollici HD+, formato 19.5:9

Memoria: 3GB RAM / 32GB ROM / microSD (fino a 2TB)

Fotocamera:

– Posteriore: 13MP con PDAF / 2MP con sensore di profondità / 5MP con Super Grandangolo

– Anteriore: 13MP

Batteria: 4.000mAh

Sistema Operativo: Android 9.0 Pie

Dimensioni: 165.8 x 77.5 x 8.2 mm

Rete: 4G / 3G / 2G

Colori: New Aurora Black e New Moroccan Blue

Altro: Audio 3D Surround DTS:X / AI CAM / 6 test MIL-STD 810G superati / Sensore delle impronte / Tasto diretto per Google Assistant

LG K40S

Chipset: Octa-Core da 2.0 GHz

Display: FullVision da 6.1 pollici HD+, formato 19.5:9

Memoria: 2GB RAM / 32GB ROM / microSD (fino a 2TB)

Fotocamera:

– Posteriore: 13MP con PDAF / 5MP con Super Grandangolo

– Anteriore: 13MP

Batteria: 3.500mAh

Sistema Operativo: Android 9.0 Pie

Dimensioni: 156.3 x 73.9 x 8.6 mm

Rete: 4G / 3G / 2G

Colori: New Aurora Black e New Moroccan Blue

Altro: Audio 3D Surround DTS:X / AI CAM / 6 test MIL-STD 810G superati / Sensore delle impronte / Tasto diretto per Google Assistant