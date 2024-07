LG Tone Free T90S, auricolari con caratteristiche all’avanguardia | Test & Recensione

LG Tone Free T90S sono un paio di auricolari true wireless al passo con i tempi che si posizionano nella fascia medio alta di mercato, considerando il prezzo di poco superiore ai 200 euro. In un mercato sempre più competitivo, per quale motivo acquistare questi LG anziché altri prodotti, magari meno costosi? Scopriamo come si sono comportati i Tone Free T90S nella mia prova.

Nonostante portino lo stesso nome dei T90, di cui potete leggere la mia recensione a questo link, i T90S sono più di un semplice aggiornamento, considerando che cambia anche il design della custodia, ora molto più piccola e discreta. Nella base è incluso un inserto in gomma che fa presa sulla superficie su cui li poggerete.

L’apertura superiore è precisa, con un meccanismo che esercita una forza magnetica sia quando chiusa sia quando aperta. Un LED sul bordo indica lo stato del bluetooth e della batteria. Una porta USB-C, nella parte posteriore, permette di ricaricare la batteria.

Sulla sinistra c’è un piccolo interruttore che abilita una funzione magica, presente su altri prodotti LG ormai da tempo, ma un po’ snobbata da tutti gli altri produttori. Solo Jabra con il suo canto del cigno ha implementato la stessa funzione sugli Elite 10 Gen. 2. In pratica collegando il cavo USB / Jack presente nella confezione e attivando l’interruttore è possibile usare la custodia come trasmettitore: potrete collegare la custodia al connettore jack di un aereo o di una console da gioco portatile, o di qualsiasi vecchio dispositivo per trasferire l’audio agli auricolari, senza fili.

Anche gli auricolari sono stati rivisti, ora si tratta di un modello senza stelo, che s’inserisce quasi completamente nell’orecchio. Dovrete inserirlo nell’orecchio e ruotarlo leggermente per posizionarlo nel modo corretto, così da occludere il condotto uditivo. Nella confezione sono presenti i soliti gommini di differenti dimensioni per adattare gli auricolari a ogni orecchio.

Un’altra funzione, già presente sugli auricolari LG da tempo, è l’illuminazione UV Nano, che illumina la punta degli auricolari quando riposti nella custodia. L’obiettivo di questa funzione è usare i raggi UV per sanitizzare gli auricolari, considerando che determinati germi possono essere uccisi tramite la luce ultravioletta.

Per il controllo della riproduzione è possibile fare tutto con dei tocchi sulla superficie dell’auricolare. Non ha avuto particolari problemi ma ho dovuto prendere le misure durante i primi giorni, essendo la superficie piccola e gli auricolari all’interno dell’orecchio, ho dovuto imparare a calibrare la forza e la precisione con cui avvicinavo il dito per evitare di spostarli dalla posizione corretta una volta indossati.

LG utilizza dei driver da 9.8 millimetri in grafene, la cui resa acustica è ottimizzata da Meridian. Alla prova dei fatti tutta la parte bassa e medio bassa dello spettro sonore è ben riprodotta, mentre la parte medio alta e alta soffre un po’ di più, con una perdita di precisione. Tramite l’applicazione è possibile modificare un po’ questo comportamento, anche se è difficile ottenere una linearità tale da poter definire questi auricolari “perfetti” dal punto di vista acustico. Nonostante questa severità, stiamo parlando di auricolari in grado di giocarsela con i modelli più apprezzati del settore, con prestazioni che accontenteranno la maggior parte delle persone.

Anche i Tone Free 90S ci ricordano che il livello oggi raggiunto è tale dall’essere molto difficile fare la differenza. Se è possibile registrare delle risposte in frequenza migliori o peggiori, nell’uso quotidiano queste differenze sono difficilmente percepibili, di conseguenza la resa sarà tale da fare felici moltissime persone. I codec supportati sono l’SBC, l’AAC e anche l’aptX Adaptive. È possibile attivare il profili “3D sound stage” che amplia il sound stage, trasferendo un suono molto più ampio e tutto attorno a noi. Nonostante questi preset e funzioni di audio spaziale possano piacere, personalmente non mi entusiasmano e preferisco una riproduzione più vicina a quella pensata dall’artista. Piuttosto accetto maggiormente la compatibilità con Dolby Atmos e l’head tracking, ma solo quando guardo film; al contrario, questa funzione con le tracce musicali la trovo molto fastidiosa, ma se vi piace, sappiate che è disponibile.

La connettività con lo smartphone avviene tramite Bluetooth in versione 5.4, con funzione multipoint che permette di collegarsi simultaneamente a due dispositivi. Gli auricolari sono certificati IPX4.

La cancellazione attiva del rumore funziona bene, ma non fa miracoli oltre alle frequenze più basse. Non è molto differente da quello che accade con molti altri auricolari, quindi non posso lamentarmi delle prestazioni, anche se probabilmente non sono i primi della classe. Non manca una modalità di trasparenza audio, e c’è anche una modalità “conversazione” che enfatizza la voce del nostro interlocutore.

I microfoni per la cancellazione del rumore vengono usati anche durante le chiamate per attutire il rumore di fondo, rendendo la nostra voce, catturata con una buona qualità, ancora migliore. Ho fatto parecchie chiamate telefoniche e non ho mai avuto critiche da parte dei miei interlocutori.

L’autonomia non è un punto forte, ma riuscirete a raggiungere tranquillamente le circa 6 ore con ANC abilitato. Non è un record, ma è un risultato più che buono. La custodia permette di ricaricarli completamente circa tre volte.

Verdetto: chi dovrebbe acquistarli?

LG Tone Free T90S, così come i modelli precedenti, offrono tanto per quello che costano. Non sono un modello economico, sia chiaro, perché al prezzo di 200 euro oggi si possono già considerare un modello costoso.

Rispetto ad altri prodotti concorrenti ho apprezzato la forma e compattezza della custodia, così come la compattezza degli auricolari stessi. La funzione di illuminazione UV non mi interessa particolarmente, ma per qualcuno potrebbe essere un punto forte. Molto interessante invece la funzione di trasferimento dell’audio dalla custodia che permette di usarli con qualsiasi dispositivo, vecchio e nuovo.

La qualità audio è buona, anche se non ottima, le chiamate telefoniche e la qualità dei microfoni è ottima, l’autonomia è buona ma non segna alcun nuovo record.

Ancora una volta mi trovo a consigliare questi auricolari a chiunque identifichi, tra le peculiarità degli stessi, qualcosa che possa essere particolarmente utile per il suo modello d’uso. È sempre più difficile, oggi, bocciare un paio di auricolari, essendo la tecnologia arrivata a un livello tale di qualità da rendere poco consigliabili solo i modelli più economici. Se vi piacciono come sono fatti, se vi interessa la tecnologia di sanificazione tramite raggi ultravioletti e vi interessa la possibilità di usare la custodia come trasmettitore audio, valutate gli LG Tone Free T90S; se invece queste caratteristiche non sono di vostro interesse, date un’occhiata alla nostra guida all’acquisto, troverete valide alternative.