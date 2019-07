LG V30, ecco l’aggiornamento ad Android Pie

Alcuni utenti di Reddit, possessori di LG V30, stanno segnalando la ricezione dell'update ad Android Pie.

Per il V30 di LG sembra essere arrivato il momento dell’aggiornamento ad Android Pie. La conferma arriva da diversi screenshots pubblicati su reddit da alcuni possessori del device che hanno condiviso la loro gioia per il ricevimento dell’update.

Non tutte le varianti dello smartphone del 2017 hanno ricevuto l’aggiornamento, il quale sembra essere limitato, almeno al momento, alle varianti europea (H930) e sud coreana (LGMV300L). Nessuna notizia riguardante la versione americana per esempio.

LG conferma ancora una volta di non essere il miglior produttore Android per quanto riguarda gli aggiornamenti, ricordiamo che il G7 ha ricevuto la nona versione di Android solo a Giugno e che il G6 è ancora in attesa.