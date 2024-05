L'IA di Google avrà i superpoteri, ma non su iPhone

Google ha annunciato l'integrazione avanzata dell'intelligenza artificiale (AI) nel sistema operativo Android, promettendo di portare esperienze interattive nuove e migliorate agli utenti di tutto il mondo. A partire da oggi, diversi aggiornamenti arricchiranno l'ecosistema Android, puntando a semplificare la vita quotidiana degli utenti e a proteggerli da potenziali frodi.

Una delle novità principali è il miglioramento della funzionalità "Circle to Search", progettata per assistere gli studenti nella risoluzione di problemi di fisica e matematica direttamente dai loro dispositivi mobili. L'aggiornamento permetterà di ottenere istruzioni dettagliate passo dopo passo, ampliando la capacità di risoluzione a formule simboliche, diagrammi e grafici entro la fine dell'anno.

Inoltre, l'assistente Gemini riceverà importanti miglioramenti nella comprensione del contesto in cui si trova l'utente, rendendo possibile interagire in modi più creativi e produttivi. Gli utenti potranno utilizzare Gemini per inserire immagini generate in app di messaggistica o per ottenere dettagli specifici da video e PDF in modo più intuitivo e immediato.

Una grande novità è rappresentata dall'introduzione di Gemini Nano con funzionalità multimodali nei dispositivi Pixel. Questo modello avanzato di AI integrerà la comprensione di testo, immagini, suoni e lingua parlata, promettendo un'esperienza d'uso ancora più ricca e personalizzata.

La funzione TalkBack, destinata ad aiutare gli utenti con problemi di vista, beneficerà altresì delle nuove capacità multimodali di Gemini Nano. Sarà quindi possibile ottenere descrizioni più chiare e dettagliate delle immagini, migliorando l'accessibilità e l'usabilità dei dispositivi Android per tutti.

Infine, Google sta testando una funzione in grado di allertare gli utenti durante le chiamate telefoniche se vengono rilevati schemi di conversazione tipici delle truffe, come richieste improvvise di trasferimenti di denaro o di informazioni personali. Questo sistema, operante direttamente sull'apparato senza necessità di connessione a Internet, rappresenta un importante passo avanti nella protezione della privacy e della sicurezza degli utenti.

Questi aggiornamenti sottolineano l'impegno di Google nell'implementare l'AI in tutti gli aspetti dell'esperienza mobile, migliorando continuamente le funzionalità offerte agli utenti di Android in collaborazione con aziende come Samsung. Inoltre il brand americano ha sottolineato che Gemini funzionerà a livello di sistema in Android 15, e quindi le più avanzate funzionalità saranno quindi esclusiva del loro sistema operativo.