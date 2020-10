MacBook e iPhone ricondizionati, arrivano gli Smart Days: una settimana piena di sconti!

Da lunedì 19 ottobre a domenica 25 ottobre arrivano gli Smart Days, una settimana di sconti interessanti sui prodotti ricondizionati Apple. Occasioni imperdibili, considerando come questa tipologia di dispositivi goda già di prezzi altamente vantaggiosi, fino al 50% in meno rispetto agli stessi ricondizionati venduti dalla casa produttrice. Il tutto a opera di Smart Generation, azienda italiana dal cuore siciliano, fondata nel 2015 da giovani che hanno saputo unire la passione per la tecnologia con il caldo tema dell’eco-sostenibilità.

Parliamo infatti di un’azienda che – con oltre 15 mila prodotti venduti all’anno tra smartphone e computer – rimette in circolo dispositivi ancora validi, che altrimenti sarebbero finiti nella catena di smaltimento. Il team di Smart Generation ha approntato una procedura molto rigida per il ricondizionamento dei prodotti, in modo da assicurare ai propri clienti il meglio, con assoluta trasparenza.

Per non farvi scappare gli sconti degli Smart Days, vi raccontiamo in breve tutto ciò che dovete sapere per acquistare un iPhone, un MacBook o un qualsiasi altro prodotto ricondizionato rimesso in vendita da Smart Generation.

In una fase preliminare, il prodotto arrivato nei laboratori viene prima di tutto igienizzato sia internamente che esternamente. Dopodiché si passa alla verifica di ogni singolo componente hardware a cura dei tecnici specializzati AASP e – se necessario – vengono sostituite le parti danneggiate con ricambi di alta qualità. A tal proposito, viene posta particolare attenzione alla batteria, che viene sostituita se dai controlli si rileva un’efficienza inferiore al 75% rispetto ad una batteria nuova. In questo modo, il cliente sa di avere tra le mani un prodotto assolutamente valido.

A ogni prodotto viene poi attribuita una sigla secondo un sistema alfabetico per identificare il grado di usura. Per cui, quando sceglierete il dispositivo che desiderate, sappiate che:

Il grado A indica uno stato eccellente con segni di usura quasi assenti;

indica uno stato eccellente con segni di usura quasi assenti; Il grado AB indica la presenza di piccoli graffi o imperfezioni estetiche;

indica la presenza di piccoli graffi o imperfezioni estetiche; Il grado B indica la presenza di ammaccature evidenti;

indica la presenza di ammaccature evidenti; Il grado C fa riferimento a prodotti con danni estetici marcati un po’ ovunque, ma comunque funzionanti al 100%.

Smart Generation opera all’insegna della trasparenza, per cui il consiglio è quello di guardare le foto che accompagnano la descrizione del prodotto per capire la reale imperfezione estetica.

Dopo la verifica hardware si passa a quella software in cui si procede con l’inizializzazione dell’hard drive per eliminare tutti i dati del precedente proprietario, e viene installata l’ultima versione del sistema operativo. A questo punto, vengono effettuati oltre 40 test manuali per controllare che tutto funzioni alla perfezione. Prima di essere messo in vendita, un prodotto viene nuovamente sterilizzato e disinfettato.

E la garanzia? C’è. Innanzitutto, potete esercitare il diritto il recesso gratuito entro 14 giorni. In secondo luogo, tutti i dispositivi ricondizionati di Smart Generation godono di una garanzia di 12 mesi, che copre gli eventuali danni o difetti hardware o software, fatta eccezione ovviamente per quelli derivanti dai danni accidentali (cadute, immissione di liquidi, ecc.). Inoltre, nei primi 30 giorni dall’acquisto, gli eventuali beni inclusi con il prodotto (caricabatterie, batteri, cavo dati) possono essere sostituiti gratuitamente in caso di malfunzionamenti.

Se tutto ciò non bastasse, potete acquistare un’estensione di garanzia per ulteriori 12 mesi a un costo di 149 euro. Insomma, un’assistenza post-vendita senza eguali.

Se siete insegnanti, potete utilizzare la carta del docente per il pagamento che – altrimenti – può avvenire anche tramite PayPal, contrassegno, carte di credito o bonifico bancario.