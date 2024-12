I ricondizionati piacciono, Swappie raggiunge i 2 milioni di clienti

Swappie, uno dei punti di riferimento in Europa nel mercato degli iPhone ricondizionati, ha annunciato oggi di aver raggiunto il traguardo dei due milioni di clienti. Questo risultato testimonia la crescente fiducia dei consumatori nei confronti dei dispositivi ricondizionati. L'azienda ha registrato un fatturato di 207,3 milioni di euro nell'anno precedente, a dimostrazione della forte crescita del mercato dell'elettronica ricondizionata.

Fondata nel 2016, Swappie si è rapidamente affermata come uno dei principali player nel mercato europeo degli iPhone ricondizionati. L'azienda si distingue per la sua attenzione alla qualità e alla sostenibilità. Tutti gli iPhone venduti da Swappie vengono sottoposti a un rigoroso processo di ricondizionamento che prevede oltre 52 passaggi di controllo. Questo garantisce che i dispositivi siano perfettamente funzionanti e in ottime condizioni estetiche.

Swappie si impegna a promuovere un'economia circolare, incoraggiando il riutilizzo dei dispositivi elettronici. L'azienda offre ai clienti la possibilità di vendere i propri vecchi iPhone in modo semplice e sicuro. Questo non solo riduce i rifiuti elettronici, ma consente anche ai consumatori di risparmiare sull'acquisto di un nuovo dispositivo.

Nel 2024, Swappie ha ottenuto un prestito di 17 milioni di euro dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI) nell'ambito del programma InvestEU. Questo finanziamento sarà utilizzato per potenziare le attività di ricerca, sviluppo e automazione robotica, garantendo un processo di ricondizionamento ancora più rapido e affidabile.

L'azienda punta a rendere il ricondizionamento una scelta comune per tutti, offrendo dispositivi di alta qualità a prezzi accessibili. Grazie alla semplicità con cui è possibile vendere vecchi iPhone e acquistare dispositivi ricondizionati, Swappie sta definendo nuovi standard per un consumo sostenibile.

Secondo gli analisti del settore, il mercato dei dispositivi ricondizionati è destinato a crescere ulteriormente nei prossimi anni. La crescente consapevolezza ambientale dei consumatori e il continuo aumento dei prezzi degli smartphone di nuova generazione stanno spingendo sempre più persone a considerare l'acquisto di un dispositivo ricondizionato. Swappie, con la sua attenzione alla qualità, alla sostenibilità e all'innovazione, è ben posizionata per beneficiare di questa tendenza e consolidare la propria leadership nel mercato europeo.

Il raggiungimento dei due milioni di clienti è un traguardo importante per Swappie, che conferma il successo del suo modello di business. L'azienda si è affermata come un punto di riferimento nel mercato degli iPhone ricondizionati, offrendo ai consumatori un'alternativa sostenibile e conveniente all'acquisto di un nuovo dispositivo. Con il suo impegno per l'innovazione e la sua attenzione alla qualità, Swappie è pronta a continuare la sua crescita e a guidare il mercato europeo dell'elettronica ricondizionata.