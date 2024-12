Evolution Level: il futuro della tecnologia è ricondizionato! | Coupon -15% su TUTTO

In un'epoca dominata dalla frenesia del "nuovo modello", dove gli smartphone si susseguono a ritmo incalzante e la tecnologia avanza senza sosta, è facile dimenticare l'impatto ambientale di questa corsa all'innovazione. Montagne di dispositivi elettronici, ancora perfettamente funzionanti, vengono accantonate in favore delle ultime novità, contribuendo al crescente problema dei rifiuti elettronici. Evolution Level si propone come una valida alternativa a questo modello di consumo "usa e getta", offrendo una soluzione che coniuga qualità, convenienza e sostenibilità: il ricondizionamento di smartphone, tablet e PC.

Chi è Evolution Level?

Evolution Level non è solo un'azienda che vende dispositivi ricondizionati. È un team di esperti con una profonda conoscenza del mercato retail e una solida esperienza nella consulenza aziendale. Nata dalla sinergia di professionisti del settore dell'elettronica di consumo e della telefonia, Evolution Level si distingue per la sua capacità di creare reti vendita solide e dinamiche, supportando le aziende nel raggiungimento dei propri obiettivi di business. L'azienda si impegna a fornire ai propri partner gli strumenti necessari per crescere e prosperare nel competitivo mondo del retail, offrendo servizi di consulenza personalizzata, formazione e supporto nella creazione di punti vendita affiliati.

Cosa fa Evolution Level?

L'attività di Evolution Level si articola su diversi fronti. Da un lato, l'azienda offre servizi di consulenza commerciale, aiutando le aziende a sviluppare strategie di vendita efficaci e a posizionarsi sul mercato in modo competitivo. Dall'altro lato, Evolution Level si è specializzata nel settore dei dispositivi ricondizionati, offrendo un'ampia gamma di smartphone, tablet e PC di alta qualità a prezzi accessibili.

Grazie alla partnership strategica con Recommerce, azienda leader nel ricondizionamento di prodotti tecnologici, Evolution Level garantisce dispositivi affidabili, accuratamente testati e certificati, con un forte impegno verso la sostenibilità ambientale che si estende anche al packaging, realizzato con materiali riciclati e riciclabili, a dimostrazione di una sensibilità ambientale a 360 gradi.

Recommerce: l'alleato strategico per un futuro sostenibile

La partnership tra Evolution Level e Recommerce rappresenta un connubio strategico che pone la sostenibilità ambientale e la qualità al centro dell'offerta. Recommerce, azienda leader in Europa nel settore del ricondizionamento di prodotti tecnologici, si distingue per il suo impegno nella creazione di un'economia circolare, prolungando il ciclo di vita dei dispositivi elettronici e riducendo l'impatto ambientale del settore.

Fondata nel 2009, Recommerce ha saputo costruire un modello di business solido e innovativo, basato su un processo di ricondizionamento rigoroso e certificato. L'azienda si avvale di tecnologie all'avanguardia e di un team di esperti per garantire la massima qualità dei dispositivi ricondizionati, offrendo ai consumatori prodotti affidabili e performanti a prezzi competitivi.

Il processo di ricondizionamento di Recommerce si basa su standard qualitativi elevati e su una serie di controlli rigorosi che garantiscono la piena funzionalità dei dispositivi. Ogni prodotto viene sottoposto a oltre 56 test, che ne verificano l'hardware, il software e l'estetica. Eventuali componenti difettose vengono sostituite con ricambi originali, e il dispositivo viene igienizzato e ripristinato alle impostazioni di fabbrica.

Al termine del processo di ricondizionamento, ogni dispositivo viene classificato in base al suo stato estetico, utilizzando una scala che va da A+ a C. Questa classificazione trasparente permette ai consumatori di fare una scelta consapevole, in base alle proprie esigenze e al proprio budget. Nello specifico:

A+: nessun segno d’uso e pari al nuovo

nessun segno d’uso e pari al nuovo A: lievi segni di normale utilizzo

lievi segni di normale utilizzo B: segni d’uso evidenti

segni d’uso evidenti C: segni d’uso molto evidenti

Recommerce si distingue anche per la certificazione "RecQ", un marchio di qualità che garantisce l'affidabilità e la sicurezza dei dispositivi ricondizionati. La certificazione "RecQ" è verificata da DEKRA, un ente di certificazione indipendente che attesta la conformità dei processi di ricondizionamento agli standard internazionali.

La partnership con Recommerce offre a Evolution Level numerosi vantaggi:

Accesso a un'ampia gamma di prodotti ricondizionati di alta qualità: Recommerce dispone di un vasto catalogo di smartphone, tablet e PC ricondizionati, che Evolution Level può offrire ai propri clienti con la garanzia di affidabilità e performance.

Recommerce dispone di un vasto catalogo di smartphone, tablet e PC ricondizionati, che Evolution Level può offrire ai propri clienti con la garanzia di affidabilità e performance. Certificazione di qualità: la certificazione "RecQ" garantisce la qualità dei dispositivi ricondizionati, rafforzando la fiducia dei consumatori nell'offerta di Evolution Level.

la certificazione "RecQ" garantisce la qualità dei dispositivi ricondizionati, rafforzando la fiducia dei consumatori nell'offerta di Evolution Level. Supporto logistico e tecnico: Recommerce fornisce a Evolution Level un supporto completo nella gestione dei dispositivi ricondizionati, dalla logistica al supporto tecnico post-vendita.

Recommerce fornisce a Evolution Level un supporto completo nella gestione dei dispositivi ricondizionati, dalla logistica al supporto tecnico post-vendita. Impegno per la sostenibilità: la partnership con Recommerce permette a Evolution Level di rafforzare il proprio impegno nella promozione di un'economia circolare e nella riduzione dell'impatto ambientale.

Perché scegliere Evolution Level?

Scegliere Evolution Level per l'acquisto di un dispositivo ricondizionato è molto più che una semplice scelta di convenienza. È un vero e proprio atto di fiducia verso un'azienda che ha fatto della qualità, della sostenibilità e della soddisfazione del cliente i propri pilastri fondamentali.

Innanzitutto, con Evolution Level, non dovrete mai scendere a compromessi sulla qualità. Ogni singolo dispositivo, prima di essere rimesso in vendita, viene sottoposto a un meticoloso processo di ricondizionamento. Questo significa che potrete avere tra le mani uno smartphone, un tablet o un PC praticamente pari al nuovo, con prestazioni impeccabili e un'esperienza utente senza sorprese.

Ma non è solo la qualità a fare la differenza. Evolution Level vi permette di accedere a tecnologie di ultima generazione a prezzi decisamente competitivi. Pensate al risparmio che potreste ottenere scegliendo un iPhone ricondizionato, perfettamente funzionante e garantito, invece di acquistarne uno nuovo di zecca! Un'occasione da non perdere per chi desidera il meglio della tecnologia senza svuotare il portafoglio.

E non dimentichiamoci dell'ambiente: acquistare un dispositivo ricondizionato significa contribuire attivamente alla riduzione dei rifiuti elettronici, un problema sempre più grave per il nostro pianeta. Dare una seconda vita a un prodotto che altrimenti finirebbe in discarica è un gesto di responsabilità che fa bene a tutti.

Evolution Level crede fermamente nella qualità dei propri prodotti, tanto da offrire una garanzia estesa di 24 mesi su tutti i dispositivi ricondizionati. Un'ulteriore dimostrazione dell'impegno dell'azienda verso la soddisfazione del cliente e la trasparenza.

Che siate alla ricerca di un iPhone, di un Samsung Galaxy o di un MacBook, Evolution Level vi offre una vastissima scelta con oltre 20.000 referenze tra smartphone, tablet e PC di ogni marca e modello. Trovare il dispositivo perfetto per le vostre esigenze non sarà un problema.

Infine, se avete un vecchio dispositivo che non usate più, Evolution Level, in collaborazione con Recommerce, vi offre la possibilità di rivenderlo ottenendo una valutazione equa e contribuendo ulteriormente alla riduzione degli sprechi. Un'opportunità per liberare spazio nei cassetti e dare nuova vita ai vostri vecchi dispositivi.

Uno sconto esclusivo per i lettori di Tom's Hardware

Siete alla ricerca di uno smartphone, un tablet o un PC di recente generazione ma non volete spendere una fortuna? Volete fare una scelta responsabile e contribuire alla salvaguardia del pianeta? Allora non potete perdervi l'occasione di visitare l'e-commerce di Evolution Level, il paradiso dei dispositivi ricondizionati!

Qui troverete un'ampia selezione di prodotti di alta qualità, accuratamente testati e garantiti, a prezzi imbattibili. Che siate appassionati di Apple o fedeli a Samsung, l'e-commerce di Evolution Level ha quello che fa per voi. Potrete scegliere tra migliaia di referenze, dai più recenti iPhone ai performanti Galaxy, dai versatili iPad ai potenti MacBook, il tutto con la garanzia di un acquisto sicuro e trasparente.

Ma non è finita qui! Per i lettori di Tom's Hardware, Evolution Level riserva un'offerta esclusiva: utilizzando il codice che trovate qui di seguito al momento dell'acquisto, potrete beneficiare di uno sconto speciale su tutto il catalogo. Un'occasione imperdibile per aggiudicarsi il dispositivo dei propri sogni a un prezzo ancora più vantaggioso. Lo sconto speciale per il lancio del sito è valido per il periodo 9 dicembre - 22 dicembre. Con il codice coupon fornito, avrete diritto al 15% di sconto su tutto il catalogo prodotti:

COUPON: EVL95JI5

Cosa aspettate? Visitate subito l'e-commerce di Evolution Level e scoprite il mondo dei ricondizionati! Potrete trovare il dispositivo perfetto per le vostre esigenze, risparmiare denaro e fare un gesto concreto per l'ambiente.

Evolution Level si posiziona come un'azienda innovativa e affidabile nel mercato della tecnologia ricondizionata. Grazie alla sua esperienza nel settore del retail, alla partnership strategica con Recommerce e all'attenzione per la sostenibilità ambientale, Evolution Level offre una soluzione completa per chi cerca dispositivi di alta qualità a prezzi competitivi, contribuendo a un futuro più green e responsabile.

Per maggiori informazioni sui prodotti e servizi offerti da Evolution Level, visita il loro sito web.