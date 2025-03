Migliori eSIM da usare all'estero in viaggio (marzo 2025)

Saily La sicurezza di Nord Security Saily offre eSIM per oltre 150 Paesi con piani flessibili e assistenza 24/7. I pacchetti variano da 1GB a 20GB e possono essere attivati via QR Code. Oltre 150 nazioni, Assistenza 24/7, Processo di attivazione guidato, Azienda conosciuta nel mondo VPN, Top-up multi-Paese Piani da 7 giorni in su Vedi su Saily Coupon: -5% (THW5)

Il servizio di eSim lanciato da Nord Security, noto per la sua expertise nel campo delle VPN e della sicurezza informatica, si presenta come una scelta affidabile e sicura per chi viaggia. Con una copertura che abbraccia oltre 150 paesi, l'utente può selezionare pacchetti con durata variabile da sette a trenta giorni e con opzioni di traffico dati che vanno da 1GB a 20GB (le chiamate non sono incluse). Saily ha la funzione top-up multi-Paese, per cui basta installare una volta la eSIM e ci si possono aggiungere dati di Paesi diversi.

La configurazione è rapida e intuitiva grazie all’uso di un codice QR tramite l’app dedicata, supportata da una guida passo-passo facile da seguire. Un vantaggio notevole è la politica di rimborso che consente di recuperare il costo se l'attivazione non riesce o il servizio non funziona nel paese di destinazione. Saily ha assistenza via chat 24/7, la chat risponde in Italiano usando un sistema di traduzione automatico intelligente.

Holafly è un'ottima scelta grazie ai piani dati illimitati e offre supporto globale competitivo e servizio clienti 24/7. Interfaccia intuitiva, Piani dalla durata variabile, anche 1 giorno, Piani USA con dati illimitati Non tutti i pacchetti hanno l'opzione per il tethering

Holafly si afferma come un'opzione innovativa per chi cerca una eSim in grado di fornire connessione internet senza il fastidio di monitorare costantemente i consumi per evitare di oltrepassare limiti prefissati. I suoi piani, disponibili in paesi come Stati Uniti, Messico, Cina, Turchia, Giappone e tutta l'Europa, offrono dati illimitati e permettono di scegliere tra diverse durate, che vanno da un minimo di cinque giorni fino a tre mesi. Nei paesi dove non sono disponibili eSim illimitate, si possono acquistare pacchetti giornalieri da 500 MB, validi anch'essi per periodi che vanno da cinque giorni a tre mesi.

Per chi viaggia in più nazioni, Holafly propone piani che permettono di spostarsi liberamente in Europa, Asia, Nord America, Sud America e Regno Unito. La semplicità d'uso è garantita dall'installazione tramite scansione di un codice QR e dall'attivazione del roaming dati sul proprio smartphone, offrendo una connessione stabile in oltre 160 paesi.

Un'ulteriore vantaggio per chi resta in Europa è la possibilità di effettuare e ricevere un'ora di chiamate in quasi tutte le nazioni, ad eccezione di Islanda, Norvegia, Regno Unito, Svizzera, Ucraina e Turchia.

Airalo offre eSIM globali per oltre 200 Paesi, acquistabili via app o sito, con piani flessibili per ogni tipo di viaggio. Più di 200 nazioni, Piani personalizzabili, Promozione "Porta un amico" Piani da 7 giorni in su

Airalo si distingue come uno dei principali protagonisti nel settore delle eSim, offrendo una vasta gamma di soluzioni progettate per soddisfare ogni tipo di viaggiatore. Il suo ampio catalogo è immediatamente impressionante, con opzioni che spaziano dalle eSim per singole nazioni a pacchetti suddivisi in sette diverse aree geografiche (Africa, America Latina, Asia, Europa, Caraibi, Medio Oriente e Nord Africa, e Nord America) fino a soluzioni globali che coprono 127 paesi.

Ogni tipo di eSim proposto da Airalo include pacchetti variabili per durata e quantità di dati, ideali per chi si sposta per un breve weekend in una capitale estera, per coloro che pianificano un viaggio di due settimane tra diversi stati, o per chi intende intraprendere un lungo tour mondiale della durata di un anno.

Il processo di acquisto e installazione è estremamente semplice, grazie a un’app disponibile per iOS e Android che gestisce tutto, dalla configurazione iniziale all’attivazione, dal monitoraggio dei consumi alle ricariche.

Ubigi La eSIM Ubigi, facile da installare, offre piani variabili per diverse aree e nazioni, con supporto 5G e gestione tramite app. Disponibile in oltre 200 Paesi, App di facile utilizzo, Offre eSIM per le auto, Supporta l'hotspot mobile Offre piani solo dati, non supporta chiamate o messaggi di testo, I piani di un giorno offrono dati limitati

Facile da installare e utilizzare, la eSim Ubigi emerge come una soluzione pratica e versatile per chi cerca una connessione affidabile, sia per brevi trasferte che per soggiorni prolungati. La configurazione è rapida, completabile in pochi minuti, e la gamma di opzioni offerte si adatta a diverse esigenze.

Ubigi propone una vasta selezione di piani tariffari suddivisi per aree geografiche come Europa, Africa, America, Asia, Oceania e Medio Oriente, ideali per viaggi tra più paesi. Accanto a queste, sono disponibili numerose eSim per singole nazioni, con la possibilità di scegliere tra acquisti una tantum o abbonamenti mensili e annuali.

L’integrazione con l’app Ubigi è particolarmente utile, permettendo di monitorare i consumi e gestire lo stato della propria eSim. Le performance sono solide, con supporto per la rete 5G in circa 40 destinazioni, garantendo una navigazione online veloce e stabile per gli utenti più esigenti.

Maya Mobile Maya offre eSIM per l'estero attivabili in meno di 5 minuti tramite app, con pacchetti per più nazioni e continenti a tariffa unica. Pacchetti che riuniscono più Paesi, Pagamenti disponibili in diverse valute, Si può usare l'hotspot Non fornisce un numero locale

Grazie alla sua rete globale che include oltre 400 operatori, Maya Mobile offre eSim progettate per soddisfare le diverse esigenze dei viaggiatori, garantendo sicurezza e una connettività che combina velocità e stabilità.

Il processo di installazione è semplice e rapido, grazie alla scansione di un codice QR. La varietà delle opzioni è notevole, con piani che coprono periodi da cinque giorni a un mese e diverse soluzioni per chi cerca un uso moderato o una connessione senza limiti.

Maya Mobile non solo propone una vasta selezione di eSim per singoli paesi, ma offre anche pacchetti regionali che coprono Europa (30 paesi), Stati Uniti, Asia e Oceania (12 paesi), Centro e Sud America (16 paesi), Caraibi (15 paesi) e Oceania (2 paesi). Alcune di queste aree includono supporto per la rete 5G, migliorando ulteriormente l'esperienza di navigazione.

AloSIM aloSIM offre eSIM per oltre 170 Paesi, con focus su velocità e stabilità. Disponibile su app intuitiva per la scelta e gestione dei piani. Sconti fino all'85%, Soddisfatti o Rimborsati, Piano fedeltà Assistenza solo in lingua inglese

Con una configurazione semplice e rapida, il servizio offerto da AloSIM consente di navigare in oltre 175 paesi. Compatibile con sia dispositivi Android che iPhone, il servizio si attiva facilmente attraverso un’app dedicata: basta selezionare il paese di destinazione e scegliere tra i vari piani dati disponibili, che spaziano da sette a trenta giorni e da 1 a 20 GB.

I pacchetti prepagati di AloSIM includono anche un numero di telefono internazionale e SMS gratuiti, con un credito iniziale che può essere ricaricato a pagamento se necessario. Oltre alle opzioni per singole nazioni, sono disponibili piani regionali che offrono una connessione stabile e continua con un’unica eSim per viaggi in più paesi, coprendo ampie aree come Asia, Nord e Sud America e Caraibi.

AloSIM assicura supporto clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7 via chat e email, sebbene l’assistenza sia fornita solo in inglese. La sua app ben progettata permette di gestire facilmente acquisto, attivazione e monitoraggio dei piani dati, offrendo un’ottima soluzione per una navigazione senza problemi durante i viaggi.