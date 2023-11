Migliori smartphone sotto i 600€ (novembre 2023)

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone prestante e in grado di accompagnarvi in ogni attività della vostra vita digitale, questo è il contenuto che fa al caso vostro. Con un budget compreso tra 450 e 600 euro, infatti, è possibile andare ad acquistare dei terminali dotati di caratteristiche tecniche di fascia alta, con software curati e adatti alle esigenze di tutti.

Considerata da tanti come una fascia difficile da trattare, quella degli smartphone con prezzo fra 450 e 600 euro è in realtà una delle più interessanti per gli utenti. Di certo i recenti aumenti di prezzo hanno portato i listini degli smartphone premium a cifre ancora più elevate, ma con una cifra attorno ai 500 euro è possibile ancora oggi comprare dei veri e propri top di gamma, in grado di non prestare troppo il fianco nella comparazione con i dispositivi più costosi.

Se in passato questa categoria di smartphone era quella degli assoluti top di gamma, però, ora è diventata quella dei dispositivi di fascia alta, in grado di avere alcune caratteristiche tecniche e software al vertice mixate con alcune limitazioni.

Come scegliere i migliori smartphone tra 450 e 600 euro

Tante le proposte che popolano questa fascia. Complice l'aumento di prezzi, non è però semplice dividere i dispositivi in grado di meritare una spesa così importante da quelli che vivono in questa fascia di prezzo per mera inflazione. Contando per di più che in questa fascia è dove è solito trovare anche i prodotti della fascia superiore dell'anno precedente, diventa davvero complesso riuscire a comprendere le migliori proposte sul mercato.

Meglio uno smartphone più moderno oppure il precedente top di gamma?

Quale sia la miglior mossa fra la scelta di un terminale più recente (anche se solitamente meno prestante) oppure più datato (ma con scheda tecnica più pompata) è uno degli elementi principe da prendere in considerazione quando si va alla ricerca dei migliori smartphone nella fascia compresa tra 450 e 600 euro.

In questo ambito è importante capire in maniera netta le proprie esigenze, con alcuni elementi in grado di far propendere la scelta di acquisto per l'una piuttosto che per l'altra categoria.

Potenzialità fotografiche

Come abbiamo visto con gli smartphone protagonisti della nostra guida, per quanto tutti i terminali siano dotati di capacità multimediali davvero interessanti, non ci troviamo davanti ai prodotti dalle migliori specifiche presenti sul mercato. Andando indietro di un anno però (a volte anche solo di pochi mesi vista la precocità con la quale i produttori sfornano nuovi modelli) è possibile trovare a prezzi molto interessanti gli ormai "ex top di gamma" della precedente generazione, dotati di quella che all'epoca del lancio solitamente era da considerare come la migliore tecnologia possibile. Tenete quindi in considerazione che se le fotocamere sono il vostro interesse principale, in questa fascia di prezzo un occhio ai modelli del "passato" potrebbe rappresentare la scelta migliore.

Supporto software

Se guardare al passato può rappresentare un'ottima opzione per quanto riguarda il comparto multimediale, lo stesso non si può dire se prendiamo in esame un altro elemento molto importante negli smartphone moderni: il supporto software. A parte pochi brand veramente lodevoli, sono ancora tante le aziende che offrono un periodo di supporto e di aggiornamenti non così lungo, rendendo di fatto le proposte del passato meno appetibili per tutti gli utenti che contano di tenere per tanti anni il proprio smartphone.

Potenza hardware

Mai come in questo periodo storico gli incrementi di generazione in generazione per quanto riguarda la potenza bruta degli smartphone è un elemento sempre meno interessante. Sotto questo punto di vista, infatti, gli smartphone delle precedenti generazioni sono a livello pratico utilizzabili praticamente con la stessa soddisfazione rispetto ai loro successori, rendendo l'analisi delle migliorie hardware quasi un mero elemento numerico più che un elemento di differenziazione. Questo, ovviamente, sempre che non siate dei gamer accaniti.

Meglio un processore migliore oppure delle fotocamere più prestanti?

Per quanto le potenzialità dei prodotti in questa fascia di prezzo siano assolutamente in linea con le aspettative degli utenti, essi saranno però chiamati a scegliere e fare qualche sacrificio. È molto facile trovare proposte che scelgono l'approccio incentrato quasi interamente sull'aspetto tecnico della potenza (magari con l'implementazione del più potente processore sul mercato), soppesando questa scelta con altre limitazioni nella scheda tecnica (solitamente il comparto fotografico).

È importante quindi comprendere pienamente le proprie priorità, con l'aspetto fotografico che in questa categoria di prezzi è solitamente la discrimine più grande. Un aumento di spesa in questa fascia di prezzo comporta, solitamente, non tanto un incremento nelle performance pure del proprio smartphone ma in quelle fotografiche. Se non siete fotografi o videomaker appassionati, sappiate quindi di poter risparmiare a cuor leggero.

I dettagli fanno la differenza

Le fotocamere non sono però l'unica area nella quale è possibile andare a ricercare "finemente" i propri dettagli preferiti. Detto infatti di performance che sono per lo più ormai simili fra le varie proposte, sono altri gli elementi da considerare che possono spostare la scelta su di un prodotto piuttosto che su di un altro.

Ricarica e autonomia

Uno dei più agguerriti terreni di scontro fra i vari produttori è certamente quello legato al mondo delle batterie. Se siete amanti delle innovazioni, andate a ricercare quei prodotti che permettono una ricarica ultra veloce che può, in alcuni casi, raggiungere anche i 120W!

Occhio anche alla capacità della batteria, avere tra le mani uno smartphone che deve essere messo continuamente in carica non è mai una bella esperienza!

Porte ed estensioni

Includendo nel ragionamento relativo a questa sezione anche il caro e vecchio jack audio, ormai compianto in quasi tutto il mercato salvo pochissime e rarissime eccezioni, un altro elemento da considerare è relativo alle possibilità di estendere gli scenari d'uso del proprio smartphone grazie ad accessori esterni. Con smartphone che diventano sempre più potenti, più di qualcuno potrebbe voler pensare al proprio dispositivo come unico strumento tecnologico domestico e per la mobilità. Attenzione quindi ai terminali dotati di uscita video dalla porta USB Tipo-C ma anche alla presenza di software studiati ad-hoc per modificare l'interfaccia utente una volta collegato il proprio smartphone al monitor esterno (leggasi per esempio Samsung DeX o Motorola Ready For).