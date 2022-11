Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone prestante e in grado di accompagnarvi in ogni attività della vostra vita digitale, questo è il contenuto che fa al caso vostro. Con un budget infatti di circa 500 euro, è possibile andare ad acquistare terminali dotati di caratteristiche tecniche di fascia altissima, con software curati e adatti alle esigenze degli utenti più esigenti. Quali però sapranno conquistarsi il titolo di migliori smartphone fra 450 e 600 euro?

Con questa nostra guida agli acquisti per dispositivi della fascia alta potrete scoprirlo, con la garanzia di aggiornamento nel tempo al fine d’introdurre sempre solo i terminali più meritevoli oltre alla garanzia di ricevere solamente collegamenti diretti alle migliori inserzioni certificate da negozi sicuri e affidabili.

I migliori smartphone tra 450 e 600 euro

Considerata da tanti come una fascia difficile da trattare, quella degli smartphone con prezzo fra 450 e 600 euro è in realtà una delle più interessanti per gli utenti. Di certo i recenti aumenti di prezzo hanno portato i listini degli smartphone ultra premium a cifre ancora più elevate, ma con una cifra attorno ai 500 euro è possibile ancora oggi comprare dei veri e propri top di gamma, in grado di non prestare il fianco nella comparazione con i dispositivi più costosi.

Se in passato però questa categoria di smartphone era quella degli assoluti top di gamma, ora è diventata quella dei dispositivi di fascia alta, in grado di avere alcune caratteristiche tecniche e software al vertice mixate con alcune limitazioni. Quali sono quindi al momento i terminali in grado di restituire il mix più ottimale per l’utente, ovvero quello con minori limitazioni? Ecco la nostra selezione di migliori smartphone fra 450 e 600 euro aggiornata a fine Novembre 2022.

Google Pixel 7, il top di gamma secondo Google

Il prezzo di listino ufficiale di questo nuovo smartphone Google in realtà è leggermente sopra il budget limite di questo contenuto. Nonostante però la sua recente uscita sul mercato, questo smartphone è già stato per diverse occasione a ridosso della soglia psicologica dei 600 euro,con un prezzo minimo Amazon proprio a ridosso della nostra fascia di prezzo in esame. Se siete amanti delle foto da smartphone non esiste uno smartphone per il quale abbia maggior senso investire tutto il proprio portafogli come nel caso di questo Pixel 7. Erede di una serie 6 fortunata ma non perfetta, questo nuovo modello migliora ogni fondamentale rispetto al su predecessore, mantenendo inalterata l’asticella del prezzo di listino. Miglior camera-phone per gli utenti “punta e scatta” le prestazioni grazie al nuovo processore sono in linea con la concorrenza sempre più agguerrita e finalmente quest’anno non sono state effettuate rinunce né al design né tanto meno sul display di questo Pixel 7, due nette miglioria rispetto a Pixel 6. Nel finire di questo 2022 potrebbe facilmente scivolare al di sotto della soglia dei 600 euro, con un rapporto qualità prezzo inarrivabile per quasi tutti gli avversari.

Samsung Galaxy S22, la proposta “S” di Samsung

Gli smartphone Samsung sono forse i rappresentanti migliori della svalutazione in ambito Android. Di certo non un bene per gli acquirenti del day one ma di certo una manna dal cielo per coloro che sanno aspettare per potersi portare a casa la migliore tecnologia a prezzi di molto inferiore rispetto ai listini. È questo il caso di Samsung Galaxy S22, presentato ormai diversi mesi fa e attualmente disponibile con cifre che si orientano attorno ai 550 euro. A questa cifra ci si porta a casa forse il miglior compatto del panorama Android, se si omette una postilla sulla durata dell’autonomia e sui consumi. Dotato del solito display fantastico realizzato da Samsung stessa, il software è certamente una delle sue frecce migliori, con l’ecosistema di prodotti Samsung che vede lo smartphone al centro di tanti prodotti interconnessi. Se state cercando uno smartphone Android super personalizzato e in grado di avere performance e design all’ultimo grido (e non siete spaventati dalla durata della batteria) questo smartphone Samsung è ciò che fa per voi, con un prezzo attuale fortemente scontato rispetto al suo lancio, sena che le tecnologie al suo interno possano essere considerate in nessun modo superate o non in linea con la concorrenza attuale.

Oppo Find X5, eleganza e qualità fotografiche al vertice

Anche nel caso di questo smartphone Oppo, si tratta di un prezzo che è proprio al limite con la fascia presa in esame in questo contenuto. Anche nel caso del Google Pixel però, si tratta di un terminale che per la sua costruzione e per le sue caratteristiche tecniche, merita l’esborso massimo possibile. Al momento della stesura di questo contenuto il prezzo minimo registrato per Oppo Find X5 è di poco sotto le 600 euro, grazie però ad alcune promozioni lampo. Con l’avvicinarsi del fine anno sarà però certamente possibile trovarlo con più facilità e stabilità all’interno del range specifico di questa guida. Perché è così importante considerare Oppo Find X5? In poche parole perché si tratta del fratello minore di Find X5 Pro, con una spesa richiesta attuale di circa la metà nei confronti dell’ultra premium smartphone realizzato dall’azienda cinese senza che questo taglio netto sia così visibile nella lettura della scheda tecnica e all’atto della prova d’uso quotidiano. Stessa cura costruttiva, stesso splendido display e stessa attenzione fotografica sono alcuni dei tratti comuni fra i due modelli, rendendo di fatto Oppo Find X5 un assoluto best-buy al di sotto dei 600 euro.

Xiaomi 12, il piccolo compatto in salsa Xiaomi

Più o meno lo stesso discorso fatto per Samsung Galaxy S22 potrebbe essere applicato per Xiaomi 12. Anche questo smartphone infatti è stato presentato ormai a inizio 2022, con una nuova generazione addirittura già presentata dall’azienda, con un listino ufficiale ormai lontano dallo street price che vede questo smartphone ormai stabilmente nella fascia dei 500 euro. Contende il ruolo di miglior smartphone compatto (a queste cifre) proprio al rivale sud coreano, con una cura costruttiva, autonomia e costruzione che potrebbero essere le sue armi vincenti nella sfida diretta. La scelta però più che sulle performance generali, sostanzialmente molto simili, potrebbe essere incentrata sul software, con la MIUI a battagliare l’esperienza garantita dalla OneUI di Samsung, oltre che sul prezzo che vede solitamente promozioni migliori su Xiaomi 12 rispetto proprio a Samsung Galaxy S22.

Apple iPhone 12 mini, il piccolo compatto in salsa Apple

Non è mai facile inserire un prodotto Apple in una guida agli acquisti, complice gli esosi listini pensati dal brand americano per i suoi prodotti. Per gli utenti più pazienti è però sempre possibile scorgere qualche buona opzione, a patto di sacrificare qualche novità e pescare nelel precedenti generazioni. È questo il caso di iPhone 12 mini, terminale ormai superato da due nuove generazioni ma che potrebbe rappresentare ancora per molti utenti un ottimo dispositivo. Super supportato a livello software, come da tradizione Apple iPhone 12 mini si presenta sul mercato come unica opzione (insieme al suo successore 13 mini) in grado di garantire ai nostalgici dei 5″ una valida opzione top di gamma per quanto riguarda performance generali ed esperienza utente. Autonomia sotto tono e propensione multimediale poco marcata sono i suoi limiti, per quello che però nel range dei 550 euro rappresenta forse uno dei migliori punti d’ingresso nel panorama iOS a fine 2022.

Honor 70, il più giovanile

Successore del tanto acclamato Honor 50, il nuovo modello Honor 7 punta tutto su design e sul nuovissimo sensore fotografico realizzato da Sony dotato di addirittura 54MP (Sony IMX800). Per tutti i nostalgici Huawei si tratta di un prodotto che rimanderà alle vostre memorie i giorni felici del brand cinese, seppur con la classica sfumatura made by Honor, in grado di rendere questo prodotto adatto specialmente al pubblico più giovanile. In questo sono da segnalare le nuove opzioni software dedicate a estendere le nuove funzionalità hardware del nuovo sensore fotografico principale, con performance generali in linea con il prezzo richiesto. Prezzo che è al limite basso della fascia di prezzo presa in esame, a differenza della proposta Google e Oppo, rendendo di fatto Honor 70 una delle proposte di questo range più interessanti e appetibili, vista la sua piacevolezza generale e la sua usabilità a 360° assolutamente in linea con i rivali.

Specifiche a confronto

Google Pixel 7 Samsung Galaxy S22 Oppo Find X5 Xiaomi 12 Apple iPhone 12 mini Honor 70 Dimensioni e peso 155,6 x 73,2 x 8,7 mm

197g 146 x 70,6 x 7,6 mm

167g 160,3 ×72,6 × 8,7 mm

196g 152,7 x 69,9 x 8,2 mm

180g 131,5 x 64,2 x 7,4 mm

135g 161,4 x 73,3 x 7,9 mm

178g Display 6,3″

OLED

Full HD

90Hz 6,1″

OLED

Full HD

120Hz 6,55″

OLED

Full HD

120Hz 6,28″

OLED

Full HD

120Hz 5,4″

OLED

Full HD

60Hz 6,67″

OLED

Full HD

120Hz SoC Google Tensor G2

Titan M2 Samsung Exynos 2200 Qualcomm Snapdragon 888

MariSilicon X Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Apple A14 Bionic Qualcomm Snapdragon 778G+ RAM 8GB 8GB 8GB 8GB

12GB 4GB 8GB Memoria interna 128GB

256GB 128GB

256GB 256GB 128GB

256GB 64GB

128GB

256GB 128GB

256GB Fotocamere posteriori 50MP

12MP 50MP

12MP

10MP 50MP

50MP

13MP 50MP

13MP

5MP 12MP

12MP 54MP

50MP

2MP Fotocamera frontale 10,8 MP 10MP 32MP 32MP 12MP 32MP Batteria e ricarica 4355mAh

30W 3700mAh

25W 4800mAh

80W 4500mAh

67W 2227mAh

20W 4800mAh

66W Sistema operativo Android 13 Android 13

One UI 5 Android 12

ColoOS 12 Android 12

MIUI 13 iOS 16 Android 12

MagicUI 6

Come scegliere i migliori smartphone tra 450 e 600 euro

Tante le proposte che popolano questa fascia. Complice l’aumento di prezzi non è però semplice dividere i dispositivi in grado di meritare una spesa così importante da quelli che vivono questo nuovo listino per mera inflazione. Contando per di più che in questa fascia è dove è solito trovare, oltre ai dispositivi di fascia alta dell’anno corrente, anche i prodotti della fascia superiore dell’anno precedente, diventa davvero complesso riuscire a comprendere le migliori proposte sul mercato.

Meglio uno smartphone più moderno oppure il precedente top di gamma?

Proprio la domanda fra quale sia la miglior mossa fra la scelta di un terminale più recente (anche se solitamente meno prestante) oppure più datato (ma con scheda tecnica più pompata) è uno degli elementi principe da prendere in considerazione quando si va alla ricerca dei migliori smartphone nella fascia 450 – 600 euro.

In questo ambito è importante comprendere in maniera netta le proprie esigenze, con alcuni elementi in grado di far propendere la scelta di acquisto per l’una piuttosto che per l’altra categoria.

Analisi sulle potenzialità fotografiche:

Attualmente come abbiamo visto con gli smartphone protagonisti della nostra guida, per quanto tutti i terminali siano dotati di capacità multimediali davvero interessanti, non ci troviamo davanti ai migliori comparti hardware-software presenti sul mercato (esclusiva dei prodotti di fascia ancora superiore). Andando indietro di un anno però (a volte anche solo di pochi mesi vista la precocità con la quale i produttori sfornano nuovi modelli) è possibile andare a trovare a prezzi molto interessanti gli ormai ex top di gamma della precedente generazione, dotati di quella che all’epoca del lancio solitamente era da considerare come la migliore tecnologia possibile. Un esempio potrebbe essere quello di analisi fra S22 e S21 Ultra, con i prezzi street price che potrebbero equivalersi ma con un vantaggio tecnologico (almeno in ambito fotografico e multimediale) a favore del modello 2021. Tenete quindi in considerazione che se le fotocamere sono il vostro punto focale, in questa fascia di prezzo un occhio ai modelli del “passato” potrebbe rappresentare la scelta migliore.

Analisi sul supporto software:

Se guardare nel passato può rappresentare un’ottima opzione per quanto riguarda il comparto multimediale, lo stesso non si può dire se prendiamo in esame un altro elemento molto importante negli smartphone moderni: il supporto software. A parte pochi brand veramente lodevoli, sono ancora tante le aziende che offrono un periodo di supporto e di aggiornamenti non così lungo (sicuramente non in linea con le potenzialità hardware dei prodotti come vedremo nel prossimo paragrafo) rendendo di fatto le proposte del passato meno appetibili per tutti quegli utenti che contano di tenere per tanti anni il proprio smartphone e vogliono avere fra le mani sempre le ultime novità e gli ultimi aggiornamenti software.

Analisi sulla potenza hardware:

Mai come in questo periodo storico gli incrementi di generazione in generazione per quanto riguarda la potenza bruta degli smartphone è un elemento sempre meno interessante e da considerarsi. Sotto questo punto di vista infatti gli smartphone delle precedenti generazioni (in questo gli iPhone sono forse i migliori esponenti ma assolutamente non gli unici) sono a livello pratico utilizzabili praticamente con la stessa soddisfazione rispetto ai loro successori, rendendo appunto l’analisi delle migliorie hardware un mero elemento statistico più che un elemento di differenziazione.

Meglio un processore migliore oppure delle fotocamere più prestanti?

Nella fascia di prezzo che si aggira attorno ai 500 euro, è possibile come visto andare ad acquistare dei veri e propri dispositivi degni di nota. Per quanto le potenzialità siano assolutamente in linea con le aspettative degli utenti, essi saranno però chiamati a scegliere e fare qualche sacrificio. È molto facile infatti trovare proposte con questo cartellino di prezzo che scelgono l’approccio incentrato quasi interamente sull’aspetto tecnico della potenza (magari con l’implementazione del più potente processore sul mercato), soppesando questa scelta con altre limitazioni nella scheda tecnica (solitamente il comparto fotografico).

È importante quindi comprendere pienamente le proprie priorità, con l’aspetto multimediale che ancora in questa categoria di prezzi è solitamente la discrimine più grande, con le spese maggiori che comportano in linea teorica non tanto un incremento nelle performance del proprio smartphone ma più che altro delle migliori fotografie e video. Se non siete però grandi amanti dei contenuti multimediali con il vostro smartphone, sappiate di poter risparmiare anche in questa fascia di acquisto, potendo portare a casa cellulari dotati degli stessi processori dei rispettivi fratelli maggiori più costosi, a patto appunto magari di rinunciare a display più risoluti o fotocamere più evolute.

I dettagli fanno la differenza

Le fotocamere non sono però l’unica area nella quale è possibile andare a ricercare “finemente” i propri dettagli preferiti. Detto infatti di performance che sono per lo più ormai pareggiate fra le varie proposte (addirittura anche considerando prodotti dal costo inferiore è possibile ottenere velocità e fluidità ormai in abbondanza), sono altri alcuni elementi da considerare che possono spostare la scelta su di un prodotto piuttosto che su di un altro.

Ricariche e autonomia

Uno dei nuovi terreni di scontro fra i vari produttori è certamente quello legato al mondo delle batterie. Se siete amanti delle innovazioni andate a ricercare quei prodotti che permettono una ricarica ultra veloce (il numero indicato prima della lettera W indica la velocità di ricarica dove ovviamente il numero più alto corrisponde a minori attese per la ricarica completa) con lo stato attuale della tecnologia che vede i 30W come la base minima, fino a salire fino ai 100 o 120W di alcune proposte

Porte ed estensioni

Includendo nel ragionamento relativo a questa sezione anche il caro e vecchio jack audio, ormai compianto in quasi tutto il mercato salvo pochissime e rarissime eccezioni, un altro elemento da considerare è relativo alle possibilità di estendere gli scenari d’uso del proprio smartphone grazie ad accessori esterni come per esempio i monitor. Con smartphone che diventano sempre più potenti, più di qualcuno potrebbe voler pensare al proprio cellulare come unico strumento tecnologico domestico e per la mobilità. In questo aspetto specifico attenzione quindi non solo ai terminali dotati di uscita video dalla porta Tipo-C ma anche alla presenza di software studiati ad-hoc per modificare l’interfaccia utente una volta collegato il proprio smartphone al monitor esterno (leggasi per esempio Samsung DEX)

Smartphone nuovo oppure meglio guardare ai ricondizionati?

Questa fascia di prezzo è poi molto interessante per tutti coloro che valutano come proprio smartphone principale un dispositivo ricondizionato. Per chi non lo sapesse si tratta di prodotti usati ma che hanno subito un processo di rigenerazione appunto, con controllo delle funzionalità software e hardware da parte dell’ente che si occupa della vendita, al fine di essere considerato a tutti gli effetti un prodotto funzionante e senza problematiche.

Si tratta di un fenomeno in ascesa che vede tanti player coinvolti (sempre più aziende propongono direttamente il proprio catalogo ufficiale ricondizionati a lato dei prodotti nuovi) e che soprattutto in questa fascia di prezzo compresa fra i 450 e 600 euro prevede tante opzioni.

Attenzione a non farvi invogliare però troppo da alcune promozioni inerenti queste categorie di prodotto, con la possibilità di risparmiare sul proprio dispositivo da soppesare con eventuali criticità legate ad alcune parti hardware (in primis la batteria ma anche solamente l’aspetto estetico visivo).

Ha senso aspettare i pieghevoli in questa fascia di prezzo?

Al momento attuale una delle principali correnti di innovazione nel campo smartphone è rappresentata dai dispositivi dotati di display pieghevole. Per quanto riguarda questa particolare, e controversa, categoria di prodotti, al momento i listini prezzi dei vari produttori sono ancora nettamente superiori alle cifre prese in esame per questo contenuto, specialmente se si prendono in esame i prodotti che da smartphone provano a diventare “piccoli tablet”.

Se si vuole però prendere in esame l’altra categoria di smartphone pieghevoli, ovvero quelli a conchiglia, e si accetta di acquistare dispositivi non di ultima generazione, ecco come alcune proposte potrebbero iniziare a entrare di diritto in competizione con le proposte di questa guida agli acquisti. Attenzione però, perché oltre alle considerazioni generiche scritte poco sopra inerenti i prodotti più datati, entrano in gioco nuovi elementi da considerarsi che sono di assoluto interesse.

Effetto wow

Il primo motivo per valutare un eventuale dispositivo pieghevole è certamente legato al suo potenziale “scenico”. Attenzione però perché per raggiungere questo incredibile livello tecnologico potrebbero essere state sacrificate alcune aree hardware in linea con addirittura le fasce inferiori rispetto a quella presa in esame oggi (esempio principe le fotocamere che ancora ora sui pieghevoli sono sovente in linea con smartphone da 300 euro piuttosto che quelli da 600).

Attenzione alle batterie!

Dopo anni nei quali gli smartphone top di gamma hanno sempre faticato alla prova dell’autonomia quotidiana (con la potenza troppe volte non controllata e un risultato di una durata inferiore alle attese), ora ci troviamo in un periodo nel quale quasi tutti i dispositivi compresi in questa fascia sono in grado di garantire una buona resa quando si parla del tema batterie. Attenzione però perché i dispositivi pieghevoli se rientranti in questa fascia, per la loro natura costruttiva, non condividono questa potenzialità, con autonomie solitamente molto inferiori rispetto alle proposte indicate in questa guida