Migliori smartphone Motorola (ottobre 2023)

Aggiornamento di ottobre 2023: dopo aver aggiunto Motorola razr 40 e razr 40 Ultra, i nuovissimi pieghevoli della casa alata che vogliono dare filo da torcere alla gamma di smartphone Z Flip di Samsung, e l'ottimo Motorola Edge 40, uno smartphone dal rapporto qualità/prezzo incredibile, questo mese non ci sono stati ulteriori annunci da parte del brand.

Forte di una line-up competitiva a ogni soglia di prezzo, unita a un'esperienza utente in linea con i dettami di Android stock, negli anni il brand Motorola ha saputo conquistare discrete quote di mercato fra gli utenti.

Proprio la presenza di una versione di Android fra le più pulite dell'intero panorama mobile è stata certamente la chiave del successo dell'azienda, con dispositivi che anche se non sempre dotati del miglior parco hardware, hanno saputo all'atto delle prove dimostrarsi abili e capaci.

Il fatto che poi, a differenza di tanti altri "rivali" del mondo Android, la proposta tecnologica sia stata sempre molto chiara e ben delineata, con poche famiglie diverse ognuna per una fascia di prezzo ben distinta, ha fatto sì che gli utenti riuscissero sempre a trovare la proposta ideale e adatta alle relative esigenze, senza perdersi in un oceano di proposte alla fine mai troppo dissimili della concorrenza.

La scelta commerciale incentrata sia sullo store proprietario (che effettua sempre ottime promozioni e sconti), unita a una vendita capillare nelle varie catene di consumo classiche e sempre apprezzate dal mercato italiano, ha fatto sì che il brand Motorola potesse diventare sempre più conosciuto e trasversale fra gli utenti.

Se tutto ciò non fosse ancora stato sufficiente per farvi scegliere un prodotto del marchio come vostro prossimo dispositivo, oppure foste indecisi su quale siano effettivamente i migliori smartphone del brand alato nelle varie famiglie proposte, ecco la nostra selezione dei migliori smartphone Motorola in questo 2023.

Come scegliere i migliori smartphone Motorola

Tanti gli elementi comuni nella line up degli smartphone Motorola ma alcuni elementi sono importanti da conoscere e da saper differenziare quando si ricerca il miglior smartphone Motorola. Esatto perché se è vero che anche dalla lettura delle schede tecniche riportate sopra l'utente medio potrebbe essere portato a accomunare i vari dispositivi proposti (anche per una politica di prezzo che porta le varie proposte spesso a sovrapporsi) è importante conoscere con attenzione le sfumature in grado di rendere un prodotto più prestante di un altro.

Le varie famiglie Motorola

Per quanto con la nomenclatura singola dei dispositivi a volte sia difficile per l'utente generalista l'operazione di distinguo dei vari modelli, le famiglie Motorola sono forse a le più chiare all'interno della proposta smartphone Android. A differenza infatti della concorrenza, che spesso inserisce tanti gruppi di terminali fra le sue proposte, il brand della casa alata propone 3 gruppi distinti (uniti poi ad una categoria che potremmo definire di prodotti "speciali" ed "unici") rendendo quindi più chiara e semplice la scelta per l'utente. Le tre divisioni sono le seguenti:

Famiglia Moto e

Famiglia Moto g

Famiglia Moto Edge

Prodotti speciali (rugged, pieghevoli, ecc...)

Tenendo sempre a mente questa divisione quindi si saprà sempre che un terminale della gamma e è stato pensato per il segmento entry level, un terminale della gamma g per la fascia media mentre i prodotti della famiglia edge sono pensati per arrivare fino al mondo dei top di gamma.

I prezzi a volte rendono difficile il distinguo

L'operazione di suddivisione in famiglie serve per avere sempre con sé una bussola in merito all'operato di Motorola nel segmento smartphone, che a volte appare come "confuso" in merito alle tante promozioni che vedono protagonisti appunto gli smartphone dell'azienda. Capita infatti che per occasioni legate a promozioni e sconti particolari le differenze di listino di assottiglino (o addirittura spariscano con tanti terminali che si presentano all'utente con la stessa richiesta economica). In questo caso ricordare sempre la suddivisione iniziale per famiglie vi aiuterà a scegliere, sapendo che per quanto scontato, un prodotto di fascia inferiore non potrà competere con uno di fascia superiore.

Esperienza software simile ma occhio alle peculiarità

I prodotti Motorola sono realizzati con lo stesso imprinting software, ovvero una versione di Android molto vicina a quella che possiamo trovare sui Google Pixel, con pochissime personalizzazioni software proprietarie (così come assente è però il bloatware, ovvero il software extra non utile per l'utilizzo del terminale). Questo vuol dire che se da una parte ci troviamo davanti a terminali visivamente simile all'atto della navigazione, non si deve però essere portati a pensare che le esperienze utente siano sovrapponibili a tutte le fasce di prezzo, anzi. A lato delle minime (ma sempre utili) personalizzazioni estetiche proprietarie inserite dall'azienda all'interno dei suoi prodotti (le famose Moto actions), le peculiarità hardware differenti fra i vari prodotti portano anche a funzioni esclusive di alcuni prodotti. Il riferimento diretto va per esempio all'interfaccia desktop che si può ottener collegando alcuni prodotti dell'azienda ad un monitor esterno tramite cavo USB. Se quindi avete delle esigenze specifiche d'uso ricordatevi di non sottovalutare le peculiarità hardware dei vari prodotti, in grado di imprimere differenziazioni anche lato software, pur mantenendo una grafica a primo impatto simile fra i modelli.

Attenzione alle fotocamere

Anche per Motorola vige la regola di fare attenzione al comparto multimediale. Come per la maggior parte delle proposte del mondo smartphone attuale, anche i device Motorola possono contare su setup fotografici dotati di più lenti. Attenzione però a non guardare al solo ed unico valore dei megapixel delle camere, con il numero più alto di valore non sempre sinonimo di qualità maggiore. Per farvi un esempio concreto, in un mondo attuale che vede la qualità fotografica condizionata molto dagli aspetti software ancora prima che dall'hardware, una lente da 64MP non per forza è superiore ad una 50MP, con il processore a muovere il terminale più discriminante grazie alle potenze di calcolo e di elaborazione degli scatti.

Importante invece e sempre determinante la varietà delle lenti a disposizione, aspetto qui influenzato puramente dall'hardware. Quando andate a ricercare i migliori smartphone Motorola tenete a mente la composizione dei comparti fotografici, ricercando sempre almeno due lenti di cui una delle due grandangolare, in modo da avere sempre più ottiche per i vostri scatti.