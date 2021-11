Smartwatch sportivi | I migliori del 2021

Il mercato smartwatch è certamente uno dei più interessanti e in espansione all’interno della scena tech attuale. Se infatti il mondo “smartphone” viene sempre più ultimamente criticato di mancanza di innovazione e appeal, gli orologi intelligenti hanno saputo conquistarsi sempre più un posto nei pensieri degli utenti. In questa vera e propria “giungla di prodotti” non è però sempre facile quale sia lo smartwatch adatto alle proprie esigenze.

Fra prodotti che esteticamente rischiano di assomigliarsi l’uno con l’altro, le differenze funzionali sono sempre però molte e determinanti. Con prodotti destinati agli appassionati della corsa, altri dedicati agli sport acquatici e altri ancora che invece provano a nascondere il loro design sportivo ponendosi come punto d’incontro fra utilizzo “health” e “casual”, le proposte di certo non mancano in quello che è da considerarsi come un mercato con tantissimo margine di crescita futura.

Grazie a sensori sempre più avanzati e a un’attenzione software sempre maggiore, questi prodotti possono infatti diventare dei veri e propri assistenti per la nostra salute e per la nostra attività motoria, riuscendo a condire il tutto (il più delle volte), con funzioni smart dedicate ai contesti di vita quotidiana fatti di notifiche e social.

Abbiamo quindi deciso di realizzare un contenuto col quale provare ad aiutarvi nella scelta dell’orologio più adatto a voi, andando a selezionare per voi quelli che sono per noi i migliori smartwatch sportivi di questo 2021, segnalandovi quelli che nel corso di questi mesi sono stati i prodotti più meritevoli e superiori alla concorrenza.

I migliori smartwatch sportivi del 2021

Data la grandissima vastità di smartwatch per uso sportivo, abbiamo quindi deciso di aiutarvi nella navigazione andando a segnalare un modello per categoria:

Amazfit GTR 3 Pro – Il più economico

Da anni Amazfit si impegna a presentare sul mercato prodotti in grado di offrire un ottimo rapporto qualità prezzo. Questo Amazfit GTR 3 Pro rappresenta il giusto compromesso per coloro di voi alla ricerca di uno smartwatch sportivo non troppo costoso, ma comunque in grado di accompagnarvi nelle vostre sessioni di allenamento e non solo. L’applicazione Zepp di supporto, installabile sia sui vostri device Android e iOS, fornirà un’ottima interfaccia completa di tantissimi dati e analisi in merito ai vostri sport e ai vostri parametri vitali. Molteplici le attività rilevabili dallo smartwatch, anche in autonomia con rilevamento automatico appena inizierete la vostra attività sportiva, il tutto con un design in grado di rappresentare un giusto compromesso fra anima “sport” e “casual”.

Galaxy Watch4 – Il più versatile

Nell’anno in cui Samsung decide di mettere da parte il suo software proprietario per smartwatch Tizen OS, Samsung Galaxy Watch4 e la sua interfaccia Wear OS di Google rappresentano un connubio molto interessante per tantissimi utenti alla ricerca dello smartwatch sportivo più versatile. La grande compatibilità data appunto dalla piattaforma Android, permette a questo Watch4 di Samsung di rappresentare la proposta più versatile, tanto in merito di applicazioni installabili per monitorare i vostri sport (catalogo praticamente infinito e sempre aggiornato grazie al supporto al Play Store di google), tanto in merito al numero di device in grado di interfacciarsi con lui (ricordiamo la compatibilità piena con tutto il mondo smartphone Android ma anche parziale con dispositivi Apple).

Garmin Fenix 6 Pro – Il più estremo

Garmin rappresenta certamente un’istituzione nel mercato smartwatch, specialmente nel settore smartwatch sportivi. Garmin Fenix 6 Pro rappresenta l’opzione più completa sia a livello hardware ed estetico, sia a livello di componentistica dedicata al mondo sportivo, con sensori pensati per monitorare centinaia di attività. Si tratta di un modello di smartwatch dedicato a tutti coloro alla ricerca del più completo strumento da polso per monitorare il proprio sport, sia che si tratti di una partita di tennis così come di una scalata in montagna. Il software dedicato pensato da Garmin non si limiterà però solamente a tenere traccia delle vostre sessioni e dei vostri parametri vitali, ma vi seguirà come un vero e proprio coach, andandovi ad aiutare e migliorare nei vostri allenamenti.

Garmin Forerunner 945 – Il migliore per la corsa

Le grandi potenzialità di Garmin come produttore di smartwatch sportivi sono rappresentati anche dal fatto che sia l’unico brand riuscito a meritarsi una doppia menzione in questa guida. Se Fenix 6 Pro è dedicato trasversalmente a tantissimi sport e attività fisiche, Forerunner 945 rappresenta il punto di riferimento principalmente per coloro di voi interessati ad avere al polso un vero e proprio assistente per la corsa. Grazie a una durata estesa della batteria e a funzioni software studiate apposta per garantire la miglior fruizione possibile dei dati e delle analisi delle vostre attività, questo Garmin Forerunner 945 è in grado di accompagnarvi senza sosta nelle vostre uscite, garantendo precisione e affidabilità. Per non farsi mancare nulla, unisce alla sua anima sportiva anche una serie di funzionalità “smart” tipiche degli smartwatch tradizionali, come il sopporto ai pagamenti digitali tramite piattaforma Garmin Pay.

Apple Watch serie 6 – Il migliore per i vostri iPhone

Nonostante i tanti anni e i tanti investimenti di sempre più brand nel settore smartwatch, non esiste ancora miglior orologio intelligente per il vostro iPhone che non sia un Apple Watch. Unico in grado di unire anima sportiva e smart per quanto riguarda applicazioni e notifiche, Apple Watch serie 6 (nonostante l’uscita del recentissimo serie 7), rappresenta la miglior interazione possibile a 360 gradi se possedete uno smartphone Apple. In grado di offrire funzionalità software uniche grazie agli accordi fra Apple e tantissime case sportive (gli abbonamenti con i quali è possibile usufruire di un vero e proprio assistente fra le mura di casa grazie all’utilizzo di Apple Watch sono soltanto l’ennesima riprova delle potenzialità di questo smartwatch), permettono ad Apple Watch di essere tanto versatile quanto affidabile quando si tratta di monitorare le proprie attività sportive. La sua costruzione permette poi a questo smartwatch di essere usato in diversi contesti, garantendo classe e discrezione, a differenza della concorrenza più incentrata solamente sul mondo sportivo.

Suunto 9 -Il più duraturo

Effettuare attività sportiva con il proprio smartwatch, comporta che esso sia in grado di garantire affidabilità e resistenza. Suunto 9 rappresenta forse al meglio questi due elementi, uniti a un’attenzione software non seconda agli altri prodotti menzionati in questa guida, focalizzandosi principalmente sull’offrire all’utilizzatore una sensazione di solidità superiore alla media. Il vetro in cristallo zaffiro, unito alla resistenza all’acqua fino a 100MT e a una batteria a lunghissima durata, vi permetteranno di godere di Suunto 9 in qualsiasi delle oltre 80 ottanta attività sportive tracciabili, senza dovervi preoccupare della sua resistenza. L’applicazione di riferimento (disponibile sia per iPhone che per smartphone Android), vi permetterà di tenere sempre sott’occhio i vostri dati di allenamento, andandoli anche a mettere in confronto con quelli della community Suunto, una delle più attive nel panorama smartwatch.

Fitbit Sense – Il più elegante

Non si poteva stilare una classifica dei migliori smartwatch sportivi, senza inserire un prodotto targato Fitbit. Questo Fitbit Sense prova, forse in maniera superiore rispetto agli altri modelli segnalati in questa lista, a nascondere la sua anima sportiva (come nel caso di Apple Watch), offrendo un prezzo decisamente aggressivo. A lato infatti di tutte le opzioni dedicate espressamente al pubblico sportivo (come l’analisi delle proprie attività e i dati di salute), questo smartwatch prova a offrire all’utente anche una suite di funzioni smart utili per tutti quei momenti in cui non si effettua attività sportiva (come per esempio la compatibilità con gli assistenti vocali Google e Amazon). La durata della batteria in grado di garantire fino a una settimana d’uso e un design raffinato, concludono il pacchetto di quello che possiamo definire come lo smartwatch sportivo più elegante.

