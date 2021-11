Motorola Edge 30 Ultra, svelate le specifiche del nuovo top di gamma

Motorola Edge 30 Ultra sarà il nuovo smartphone top di gamma di Motorola. Lo rivela Nils Ahrensmeier di Technik News, elencando tutte le specifiche di questo flagship “inaspettato”. In questi anni, l’azienda statunitense si è ritagliata una nicchia nel mercato degli smartphone di fascia media ed economica, ma il lancio del nuovo Edge, oggi, rappresenterebbe un primo passo verso la riconquista di un settore fino a ora inesplorato.

Motorola Edge 30 Ultra si chiamerà Motorola Edge X in Cina. Probabilmente, il top di gamma verrà lanciato prima in oriente con questo nome e poi in tutto il mondo come Edge 30 Ultra.

Le specifiche trapelate, ovviamente, sono tutt’altro che definitive. Da una prima analisi, alcune caratteristiche potrebbero risultare deludenti: si denota la mancanza di un teleobiettivo e il grado di protezione basso (solo un IP52) lo renderebbe uno smartphone non troppo competitivo. Anche la risoluzione Full HD+ non è all’altezza delle aspettative (in commercio si trovano altri flagship con una risoluzione ben più alta).

Un’altra mancanza importante è quella della ricarica wireless, ma è possibile che con l’annuncio ufficiale quest’elenco venga aggiornato.

Di seguito la lista “provvisoria”:

SoC : Snapdragon “SM8450” (898 o 895)

: Snapdragon “SM8450” (898 o 895) Display : OLED da 6,67″ a 144Hz e risoluzione FullHD+

: OLED da 6,67″ a 144Hz e risoluzione FullHD+ RAM : 8 o 12 GB LPDDR5

: 8 o 12 GB LPDDR5 Storage : 128 o 265 GB non espandibile UFS 3.1

: 128 o 265 GB non espandibile UFS 3.1 Fotocamere posteriori : principale da 50MP, ultra grandangolare da 50MP e profondità da 2MP

: principale da 50MP, ultra grandangolare da 50MP e profondità da 2MP Fotocamera anteriore : 60MP

: 60MP Alimentazione : batteria da 5000mAh con ricarica cablata da 68W (100% in circa 35 minuti)

: batteria da 5000mAh con ricarica cablata da 68W (100% in circa 35 minuti) Durata : grado di protezione IP52

: grado di protezione IP52 Sistema operativo: Android 12 pronto all’uso

I dati più importanti sono quelli relativi alla fotocamera selfie, da ben 60MP, e alla velocità di ricarica, superiore a quella di tutte le altre ammiraglie (non c’è gara nemmeno con Google, Samsung e Apple). L’uscita di questo Motorola è attesa per la fine dell’anno.