Motorola RAZR: eccolo lo smartphone pieghevole nella prima immagine dal vivo

Motorola RAZR dovrebbe essere presentato il 13 novembre. Probabile che possa essere posizionato nella fascia media del mercato.

Motorola RAZR torna a far parlare di se. Lo smartphone pieghevole della casa alata, che dovrebbe essere presentato nel corso dell’evento organizzato per il 13 novembre, appare oggi nella prima immagine dal vivo. Come potete vedere voi stessi, sembra confermato l’iconico design a conchiglia, divenuto il vero marchio di fabbrica del Moto RAZR originale, che ha ottenuto un successo travolgente nei primi anni duemila, in piena epoca feature phone.

L’immagine apparsa in rete mostra anche la presenza di un pulsante fisico centrale, che probabilmente verrà sfruttato da Android come classico tasto Home. Ci sarà infatti il robottino verde a bordo di Motorola RAZR, molto probabilmente in versione 10. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, si parla di un display flessibile da 6,2 pollici con risoluzione di 2.142 x 876 pixel, uno schermo secondario esterno con risoluzione di 800 x 600 pixel, lo Snapdragon 710 di Qualcomm come processore.

Credit Image – Evan Blass

Il SoC dell’azienda californiana sarà affiancato da 4 o 6 Gigabyte di RAM a seconda delle versioni, accoppiato inoltre da 64 o 128 Gigabyte di memoria interna. Insomma, a ben vedere, uno smartphone di fascia media, caratteristica che potrebbe rappresentare il vero punto di forza di Motorola RAZR. Infatti, è molto probabile che possa trattarsi del primo smartphone pieghevole posizionato a un prezzo accessibile. Staremo a vedere.