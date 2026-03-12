Se siete alla ricerca di uno smartphone che unisca tecnologia e design raffinato, il Pixel 10 Pro è l’opzione perfetta per voi. Google ha pensato a qualcosa di speciale per chi desidera aggiornare il proprio telefono: oltre a portare a casa uno dei telefoni più performanti sul mercato, potrete beneficiare di un vantaggio esclusivo.

Un incentivo che va oltre lo sconto

Con l’acquisto del Pixel 10 Pro, riceverete 100€ di credito da spendere sul Google Store. Questo significa che non solo investite in uno smartphone di ultima generazione, ma avrete anche la possibilità di utilizzare il credito per accessori, app o servizi direttamente sullo store ufficiale di Google, rendendo l’esperienza ancora più completa e personalizzata.

L’offerta è valida fino al 31 marzo, quindi è importante muoversi rapidamente per non perdere questa opportunità. Una volta acquistato il Pixel 10 Pro, il credito sarà accreditato sul vostro account Google e pronto all’uso. È un modo intelligente per massimizzare il valore del vostro acquisto e godere di tutti i vantaggi che l’ecosistema Google ha da offrire.

Non lasciatevi sfuggire questa occasione: avere tra le mani il Pixel 10 Pro significa accedere a funzionalità avanzate di fotografia, prestazioni elevate e un’interfaccia intuitiva, mentre il credito di 100€ sul Google Store aggiunge un valore immediato al vostro investimento. Sfruttate questa promozione e scoprite quanto può essere gratificante aggiornare il vostro smartphone con Google.

