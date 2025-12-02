Il Google Store propone un’offerta davvero interessante per chi desidera aggiornare la propria tecnologia. Fino al 18 dicembre, avete la possibilità di risparmiare fino a 449€ acquistando insieme il Pixel 10 Pro o XL e gli auricolari Pixel Buds Pro 2. Si tratta di un’occasione unica per combinare smartphone e accessori premium a un prezzo vantaggioso.

Vedi offerte su Google

Bundle Google, perché approfittarne?

Per beneficiare dello sconto, è fondamentale aggiungere entrambi i prodotti al carrello: solo così il bundle sarà valido e lo sconto sarà applicato automaticamente. Questa modalità semplice e immediata vi permette di ottenere il massimo dalla vostra esperienza Pixel, senza complicazioni o passaggi aggiuntivi.

Il Pixel 10, disponibile nelle versioni Pro e XL, offre prestazioni avanzate, un design elegante e tutte le ultime funzionalità Android. Gli auricolari Pixel Buds Pro 2 completano l’esperienza con un audio di alta qualità, cancellazione attiva del rumore e una connessione perfetta con lo smartphone. Insieme, questi dispositivi rappresentano la combinazione ideale per chi cerca innovazione, praticità e stile.

Non lasciatevi sfuggire questa occasione: aggiungete al carrello il Pixel 10 e i Pixel Buds Pro 2 entro il 18 dicembre per approfittare di uno sconto fino a 449€. Il Google Store vi offre un’opportunità esclusiva per rendere il vostro ecosistema digitale ancora più completo e conveniente.

Vedi offerte su Google