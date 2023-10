Migliori smartphone gaming - Ottobre 2023

Aggiornamento di ottobre 2023: sebbene il mese scorso non ci siano state novità di spicco per questa categoria di prodotti, siamo pronti ad affrontare l'ultima parte dell'anno in cui verranno annunciate moltissime novità.

Nell'ultimo periodo, il mercato degli smartphone da gaming ha fatto registrare una crescita notevole, con sempre più produttori che hanno deciso di affacciarvisi lanciando uno o più prodotti. Gli smartphone da gaming sono decisamente più versatili rispetto alle console portatili tipo Nintendo Switch, perciò rappresentano la soluzione ideale per chi intende unire l'"utile" di uno smartphone al "dilettevole" di una console.

Rispetto infatti agli smartphone tradizionali, gli smartphone da gaming sono molto più prestanti, hanno uno schermo fluido e reattivo e possono contare su una batteria a lunga durata per sessioni di gioco (quasi) senza limiti.

Tra le altre feature esclusive di questi gioiellini ci sono senza dubbio i pulsanti dorsali (presenti soltanto su alcuni modelli), pensati apposta per replicare quelli del classico gamepad. Niente paura, però: non tutti i gaming smartphone sono così riconoscibili. È vero, il design della maggior parte non è propriamente sobrio e potrebbe addirittura intimorire, ma la selezione che segue è fatta in modo da venire incontro anche a chi non ama l'aggressività dei Black Shark (ad esempio) e va in cerca di qualcosa di più carino (in quest'ultimo caso, avete mai valutato l'acquisto di uno smartphone non da gaming, ma dalle prestazioni altrettanto di livello?).

Adesso non perdiamoci in altre chiacchiere a andiamo a scoprire quali sono i migliori smartphone da gaming del 2023. Provvederemo ad aggiornare questa guida periodicamente, quindi, se avete già letto l'articolo in passato, forse qui di seguito troverete alcuni prodotti a voi già noti, ma potreste al contempo trovarne altri nuovi che magari fanno proprio per voi.

Detto tutto ciò, non ci resta che augurarvi una buona lettura e siamo sicuri che troverete il prodotto più adatto alle vostre esigenze da gamer!

Come scegliere il miglior smartphone da gaming

Nel momento in cui vogliamo acquistare uno smartphone da gaming, ci troviamo davanti a un arduo bivio. Da una parte troviamo gli smartphone da gaming veri e propri, quelli che sono stati progettati appositamente per il gaming. Dall'altra, invece, troviamo smartphone "classici" che sono pensati per l'uso quotidiano, ma che al contempo montano un hardware davvero potente, tanto da far girare anche i giochi più pesanti.

Inoltre, ci sono anche altre caratteristiche da guardare prima di scegliere quello giusto per noi. Ad esempio possiamo controllare la compatibilità con accessori esterni come ventole di raffreddamento, che possono fare davvero la differenza sia in merito alle prestazioni dello smartphone, sia per quanto riguarda la durata vitale del telefono stesso. È buona cosa vedere se ci sono tasti aggiuntivi, oltre ai normali tasti di un telefono. Questi potrebbero essere tasti touch capacitivi o fisici.

Si può dare un'occhiata anche alle possibilità di personalizzazione del dispositivo che si ha in mano. Alcuni smartphone da gaming offrono LED RGB, cosa quasi sempre apprezzata dai veri gamers. Altri, invece, hanno anche software con temi specifici di un videogioco o altro da poter scaricare, così da personalizzare l'intera interfaccia grafica.

Naturalmente, anche per gli smartphone da gaming, così come avviene per gli smartphone normali, altre caratteristiche praticamente fondamentali da verificare prima dell'acquisto sono il display, il processore e la RAM e la batteria.

Display

Cominciamo parlando del display. In merito agli smartphone da gaming, uno degli aspetti più importanti da guardare in un display, è la sua frequenza di aggiornamento (o refresh rate), ovvero la capacità dei pannelli del display di aggiornare i contenuti su schermo. In estrema sintesi, più il numero è alto, meglio è. Questa caratteristica risulta particolarmente importante per i gamers durante veloci e frenetiche sessioni di gioco. Il minimo sindacale è di 60Hz, ma gli smartphone da gaming veri e propri spesso offrono un refresh rate a 90Hz, 120Hz o addirittura a 165Hz.

Non bisogna però fermarsi alla sola frequenza di aggiornamento, infatti, è buono scegliere anche la grandezza della diagonale dello schermo più adatta alle nostre esigenze. In questa categoria di smartphone, difficilmente ne troveremo uno da meno di 6 pollici. La quasi totalità si aggira tra i 6 e i 7 pollici.

Non diamo, invece, tantissimo peso alla risoluzione dello schermo. Gli smartphone da gaming come minimo presentano una risoluzione in FullHD 1920 x 1080 pixel, che è già sufficiente per una più che piacevole sessione di gioco. Certo, più è alta, meglio è, anche in questo caso. Diamo un'occhiata anche al tipo di pannello che monta lo smartphone. Siccome si tratta di dispositivi mobili e potrebbe capitare di dover giocare anche all'aperto sotto alla luce esterna, consigliamo di orientarsi verso uno schermo AMOLED. Non che le altre tipologie siano da buttare, ma sicuramente i migliori smartphone da gaming sulla piazza sfruttano proprio questo tipo di pannello.

Processore e RAM

Il processore e la RAM, sono le due caratteristiche che definiscono maggiormente quanto è "potente" uno smartphone da gaming. Se avete in mente di acquistare uno smartphone progettato per il gaming, non c'è nemmeno bisogno di preoccuparsi di controllare queste caratteristiche: sicuramente soddisfa tutti i requisiti per reggere tutti i tipi di giochi in circolazione. Se, invece, siete più orientati verso uno smartphone classico ma che al contempo possa regalarvi qualche ora di gioco, allora è buona cosa farsi un occhio sull'argomento.

Di processori ne esistono un'infinità sul mercato ma per reggere sessioni di gioco non tutti vanno bene, ad ogni modo, quando vedete quelli di Qualcomm, in particolare gli Snapdragon, sappiate che siete in buone mani. I modelli Snapdragon 8+ Gen 1 e 8 Gen 2 sono tra i migliori processori in circolazione, ma anche altri modelli, come lo Snapdragon 7+ Gen 2 che si trova sul POCO F5, non è affatto male. Sui melafonini, invece, troverete un processore dedicato che si chiama Apple Bionic. Il chip Apple Bionic A15 è davvero potente, anche se è già uscito il chip A16 su iPhone 14 Pro e Pro Max.

Spendendo due parole in merito alla RAM, possiamo semplicemente dire che almeno 8GB di RAM sono indispensabili per garantirsi prestazioni di gioco ottimali. Comunque, agli smartphone da gaming veri e propri, questo non interessa affatto, in quanto spesso hanno all'interno addirittura 12 o 16 GB di memoria RAM.

Batteria

Altra caratteristica indispensabile per garantire ore di gioco in totale serenità, è la batteria. Ebbene, sarebbe davvero un peccato se proprio sul più bello lo smartphone si scaricasse! Per questo motivo, vi consigliamo di orientarvi verso una batteria piuttosto capiente, da almeno 5.000mAh. Gli smartphone da gaming anche in questo non hanno molti problemi, in quanto spesso arrivano ad averne una da 6.000mAh o addirittura di più.

Quando si guarda la batteria è buona cosa guardare anche la presenza della ricarica rapida o ultra rapida. Questa feature potrebbe far davvero risparmiare un sacco di tempo. Siccome si parla di batterie molto capienti, spesso le ricariche rapide vanno dai 45W ai 65W, ma in alcuni casi si trovano anche ricariche a 120W. Ricordiamo che più alto è il valore del wattaggio, più veloce sarà la ricarica. Comunque, questo valore non è determinato solo dallo smartphone, ma anche da altri valori come ad esempio la potenza erogata dal caricatore a muro e anche dalla potenza supportata dal cavo che si sta utilizzando per effettuare la ricarica.

Presenza di tasti aggiuntivi

Parliamo ora di una particolarità che si applica ai soli smartphone da gaming veri e propri, ovvero la presenza di tasti aggiuntivi. Come già anticipato, spesso gli smartphone da gaming hanno altri tasti, fisici o con touch capacitivo, per permettere al gamer di avere una maggiore capacità di controllo e di mettere da parte così il joystick. Questi tasti potrebbero trovarsi lateralmente oppure nella parte posteriore dello smartphone.

Per quanto riguarda i tasti touch di cui sopra, è importante controllare la frequenza di campionamento del tocco. Si tratta della capacità dello smartphone di reagire al tocco nel minor tempo possibile. Questo è valido non soltanto per eventuali tasti touch, ma anche per lo schermo stesso. Un valore eccezionale di frequenza di campionamento del tocco, lo troviamo ad esempio in Asus ROG Phone 7 Ultimate, che con i suoi 720 Hz consente una risposta immediata. Anche valori come 480Hz e 240Hz vanno più che bene, stiamo davvero parlando di differenze di risposta nell'ordine dei millesimi di secondo che, però, potrebbero fare la differenza per i gamer più competitivi.

Personalizzazione

Tutti i gamer amano luci LED colorate e la possibilità di personalizzare a piacimento temi, sfondi e quant'altro. Ecco perché anche la personalizzazione dello smartphone potrebbe essere una delle cose da guardare. Alcuni smartphone da gaming offrono infatti nella parte posteriore o in quella laterale, la presenza di LED RGB, per creare quella giusta atmosfera che ormai contraddistingue il mondo del gaming.

Oltre a questo, un'altra caratteristica apprezzata ormai da tutti è la personalizzazione del launcher di sistema o dei temi del proprio smartphone. Possiamo quindi controllare la presenza di eventuali applicazioni per raggiungere questo scopo o, in alcuni casi, la funzione nativa già all'interno dello smartphone.

Connettività

Siccome la maggior parte dei giochi è ormai online, è importante guardare anche le specifiche relative alla connettività. In particolare alla connettività Wi-Fi e a quella 4G+/LTE/5G.

Parlando della parte Wi-Fi, si può dare un'occhiata agli standard Wi-Fi supportati dallo smartphone in questione. In genere uno smartphone all'avanguardia, è ormai dotato del supporto al Wi-Fi 6. Questo viene sempre specificato nella scheda tecnica del prodotto, con la dicitura Wi-Fi 802.11 6/6e oppure ax. Questa tecnologia permette uno scambio dati tra dispositivo e modem fino a 9,6Gbps. Ad ogni modo, i nuovi modem di Qualcomm già supportano lo standard Wi-Fi 7.

Continuando il discorso della connettività, bisogna parlare anche di quella mobile. Infatti, la presenza del 5G è sicuramente gradita su uno smartphone da gaming, ma praticamente quasi tutti questi smartphone godono di tale supporto. Certamente, nel nostro Paese il servizio 5G non è disponibile in tutte le aree, quindi, in mancanza di questo ci dovremo "accontentare" della connessione 4G+/LTE.

Accessori

Last but not least, controllate anche la presenza e la compatibilità dello smartphone con eventuali accessori esterni. Di cosa si tratta? Ebbene, gli smartphone da gaming offrono spesso la possibilità di aggiungere i controller per trasformare lo smartphone in una console portatile a tutti gli effetti. Esistono controller classici, come quelli che si usano su PlayStation o Xbox, ma ce ne sono anche diversi che si collegano alle estremità dello smartphone, trasformandolo in una sorta di Nintendo Switch. Quest'ultimi sono certamente più interessanti.

Parlando sempre di accessori, ci sono in commercio anche le ventole di raffreddamento. Sono delle piccole ventole da collegare dietro allo smartphone per evitare surriscaldamenti e cali di frame. Può succedere, infatti, che durante la riproduzione di giochi piuttosto impegnativi, lo smartphone dopo un'oretta o più, possa cominciare a raggiungere temperature piuttosto elevate. Questo, oltre a far diminuire le prestazioni dello smartphone, va a inficiare anche sulla sua integrità e sulla sua durata vitale.