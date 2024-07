Nothing ear e Nothing ear (a), due ottime alternative dallo stile unico | Recensione

La linea di auricolari Nothing Ear ha subito catturato l'attenzione del pubblico grazie al suo design semi-trasparente e all'ottimo marketing. Tuttavia, l'eccellenza di questi prodotti va ben oltre l'aspetto esteriore o la pubblicità.

Dopo aver provato tutti i modelli della serie, posso affermare con certezza che questi sono tra gli auricolari più comodi sul mercato, con una qualità sonora notevole per il prezzo. I nuovi modelli, Nothing Ear e Ear (a), continuano sulla stressa strada.

Il modello di punta, Nothing Ear, viene venduto a 149 euro, lo stesso prezzo del modello precedente, Ear (2). Questo posiziona i Nothing Ear come successori naturali di ear (2), che a loro volta aveva sostituito ear (1). La scelta dei nomi può sembrare confusionaria, e sarà interessante vedere come Nothing gestirà le denominazioni future, forse optando per un Ear (2025) o qualcosa di simile. D'altro canto, gli Ear (a) sono disponibili a un prezzo più accessibile di 99 euro.

Entrambi i modelli includono nella confezione gommini in silicone di varie dimensioni (S, M, L) e un cavo USB Tipo-C. I colori disponibili per entrambi sono il nero e il bianco, con Ear (a) che sono offerti anche in una vivace versione gialla.

Il case degli Ear è resistente agli spruzzi con certificazione IP55, mentre quello degli Ear (a) è solo IPX2, quindi è meglio evitare di farli cadere in piscina. L'app Nothing X consente di configurare il suono degli auricolari, i comandi e di eseguire aggiornamenti software. Durante il periodo di test, entrambi i modelli hanno ricevuto diversi aggiornamenti.

Entrambi gli auricolari supportano i gesti a pressione sullo stelo, che funzionano perfettamente senza attivazioni accidentali. Infine, sia i Nothing Ear che gli Ear (a) includono ChatGPT integrato, utilizzabile con una pressione, ma questa funzione richiede un Nothing Phone (1), Nothing Phone (2) o Nothing Phone (2a).

Qualità del suono e autonomia

La qualità del suono è senza dubbio uno dei punti di forza degli auricolari Nothing Ear e Nothing Ear (a). Entrambi i modelli sono dotati di driver da 11mm, ma il modello di punta, Nothing Ear, utilizza un diaframma in ceramica che offre una ricchezza e una chiarezza sonora superiori rispetto al PMI e TPU utilizzati negli Ear (a). Questo si traduce in una riproduzione sonora più precisa e coinvolgente, con un bilanciamento eccellente tra bassi, medi e alti. I Nothing Ear supportano anche LHDC 5.0 (1Mbps, 24-bit/192kHz) e LDAC (990Kbps, 24-bit/96kHz) per uno streaming Bluetooth di alta qualità, mentre gli Ear (a) si limitano al solo LDAC.

L'app Nothing X offre una vasta gamma di funzioni per personalizzare l'esperienza sonora. Per i Nothing Ear, l'app include un equalizzatore a 8 bande che permette di settare manualmente le frequenze, oltre alle opzioni semplificate presenti anche sugli Ear (a). Un'altra esclusiva degli Ear è il profilo sonoro personalizzato, che sfrutta il diaframma in ceramica. Questo profilo viene creato tramite una serie di test acustici che l'app esegue per determinare il vostro profilo uditivo personale, adattando poi l'equalizzazione in tempo reale. Potete scegliere tra tre impostazioni - Softer, Recommended e Richer - e regolare l'intensità del profilo con un cursore da 0 a 100%.

Per quanto riguarda Ear (a), l'app Nothing X offre un equalizzatore di base con preset come Balanced, More Bass, More Treble e Voice, e la possibilità di creare un profilo personalizzato regolando i cursori per medi, bassi e alti. Sebbene gli Ear (a) non offrano lo stesso livello di personalizzazione avanzata degli Ear, forniscono comunque un buon controllo sul suono.

La durata della batteria è un altro punto forte di entrambi i modelli. I case degli auricolari includono una batteria da 500mAh e ogni auricolare ha una batteria da 46mAh. La ricarica rapida tramite USB Tipo-C permette di ottenere 10 ore di ascolto con ANC spento in soli 10 minuti di carica. Inoltre, il modello Nothing Ear supporta la ricarica wireless da 2,5W, una caratteristica che li rende più versatili e comodi per l'uso quotidiano.

In termini di autonomia, abbiamo riscontrato che con ANC attivo, Nothing Ear offrono circa 4 ore di utilizzo continuo, mentre Ear (a) riescono a durare circa 25 minuti in più. La cancellazione attiva del rumore è molto efficace contro suoni costanti, sebbene non impressioni in ambienti silenziosi a causa della scarsa isolazione passiva dovuta alla vestibilità degli auricolari.

La qualità sonora degli Nothing Ear è eccezionale per il prezzo. C'è un volume elevato a disposizione, anche con le impostazioni predefinite, e al 100% non si rileva alcuna distorsione. Tuttavia, le alte frequenze possono risultare eccessive e affaticanti durante sessioni di ascolto prolungate. Regolando l'equalizzatore, si può ottenere un soundstage bilanciato e potente, con bassi robusti che il diaframma in ceramica gestisce senza problemi di sovraccarico. La cancellazione attiva del rumore contribuisce a creare un'ottima sensazione di isolamento.

Nothing Ear rappresenta un netto miglioramento rispetto alle Ear (2), nonostante la riduzione delle dimensioni del driver (11mm rispetto a 11,6mm). Il suono è più dinamico, con un volume più forte e bassi più profondi. Ear (a), d'altra parte, risultano leggermente ovattati in confronto, con una chiarezza inferiore e un volume circa del 10-15% più basso, sebbene ancora sufficiente.

Infine, il profilo sonoro personalizzato di Nothing Ear è una funzione impressionante ma non adatta a tutti. A piena intensità, può risultare troppo forte e affaticante, ma l'incremento di volume senza distorsione è notevole. Tuttavia, il profilo può sembrare artificiale e sintetico, privando la musica della sua qualità naturale da studio e introducendo rumori digitali al termine dei brani.

Conclusioni

I Nothing Ear rappresentano un significativo passo avanti, particolarmente evidente se confrontati con la versione precedente, gli Ear (2). Mantenendo l'inconfondibile comfort e l'estetica elegante, gli Ear introducono notevoli miglioramenti, come una maggiore longevità della batteria e prestazioni audio superiori grazie ai nuovi driver in ceramica. Questi miglioramenti elevano l'esperienza di ascolto con un soundstage più ricco che supera sia gli Ear (2) che gli Ear (a). Per chi è alla ricerca di auricolari TWS di alto livello, gli Ear dovrebbero essere senza dubbio in cima alla lista, non solo per le loro capacità audio, ma anche per il loro eccezionale comfort, una caratteristica che li distingue nel mercato degli auricolari. Il prezzo, allo stesso tempo, è allineato con l'offerta.

Nel frattempo, gli Ear (a) si rivolgono ai consumatori che danno priorità allo stile e al comfort senza richiedere la massima fedeltà audio. Tuttavia, per gli attuali possessori di Ear (2), il passaggio a Ear (a) potrebbe non offrire vantaggi sostanziali. Ogni modello della linea Nothing Ear ha la sua nicchia. Al prezzo di 99 euro, però, i Nothing ear (a) sono decisamente un paio di auricolari che consigliamo vivamente!