OnePlus e Hasselblad, ecco quando si terrà il matrimonio ufficiale

Era nell’aria ed ora la notizia diventa ufficiale, confermata direttamente dal CEO dell’azienda Pete Lau. OnePlus e Hasselblad hanno appena ufficializzato la volontà di collaborare a partire dalla prossima serie di smartphone OnePlus 9 il cui annuncio è previsto il 23 marzo, provando ad istituire un nuovo binomio vincente fra aziende tech smartphone ed il mondo delle fotocamere professionali. Scopriamo insieme i dettagli in attesa ovviamente di poter toccare con mano le potenzialità dei nuovi smartphone targati OnePlus.

Obiettivo comune

La volontà di OnePlus di primeggiare nel settore delle fotocamere diventa così un elemento chiaro ed evidente, grazie proprio a questa collaborazione con lo storico brand Hasselblad che fornirà supporto ed aiuto nello sviluppo delle ottiche degli smartphone cinesi per i prossimi 3 anni.

Inizia oggi quindi un capitolo importante per il mercato smartphone, con una nuova collaborazione che potrebbe riscrivere le gerarchie per quanto riguarda le classifiche dei migliori cameraphone. Se fino ad oggi infatti la qualità delle ottiche e del software fotografico di OnePlus sono sempre stati considerati dagli utenti come un gradino sotto ai migliori esponenti del settore, questa notizia potrebbe ben presto modificare gli equilibri.

Presunto retro OnePlus 9 Pro

Nuovo sensore Sony

Buona parte del successo del nuovo modulo fotografico targato OnePlus ed Hasselblad sarà però da ricondurre al nuovo sensore Sony IMX 789, per quello che si appresta quindi come il più avanzato setup fotografico mai montato su di un device dell’azienda. Fra le peculiarità di questo nuovo sensore segnaliamo:

Supporto RAW a 12 bit

Video con risoluzione massima 8K a 30 frame oppure 4K a 120 frame

Registrazione in HDR

Appuntamento al 23 Marzo

Dopo aver quindi ricevuto il teaser, ed esserci mangiati un bel gelato inviatoci dall’azienda, sembra che tutto sia apparecchiato per il grande evento. Vi ricordiamo quindi l’appuntamento al 23 di Marzo alle ore 15 per scoprire tutti gli altri dettagli relativi alle camere, ma non solo , di questi nuovissimi smartphone OnePlus.