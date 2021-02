OnePlus 9 Pro si affiderà a sensori Hasselblad anziché Leica?

Recentemente, sono emerse parecchie indiscrezioni riguardanti il OnePlus 9 Pro ed in particolare della possibile collaborazione con Leica per lo sviluppo delle future fotocamere da inserire nei nuovi top di gamma dell’azienda cinese.

Render OnePlus 9 Pro; credit: Conceptcreator

La notizia è stata successivamente smentita ed è stato confermato che Huawei avrebbe continuato ad essere l’unico partner a poter contare su questa collaborazione nel mercato degli smartphone, motivo per cui OnePlus non ha potuto beneficiare delle competenze e della qualità offerte dal brand tedesco, almeno per il momento.

Presunto retro OnePlus 9 Pro

Nelle ultime ore si è fatta sempre più insistente la notizia, supportata anche da alcune inedite foto, che il prossimo OnePlus 9 Pro possa arrivare con nuove lenti fotografiche fornite da un altro colosso del settore, Hasselblad, come visibile dal logo posto sotto la presunta fotocamera.

Questa notizia arriva con qualche settimana di distanza rispetto a quella che affermava come anche Xiaomi fosse in procinto di siglare una nuova collaborazione proprio con l’azienda svedese per utilizzare tali soluzioni per i suoi smartphone.

Ci sarebbe dunque grande interesse da parte della stessa Hasselblad di entrare in questo settore e OnePlus potrebbe rappresentare un ottimo partner per creare nuove soluzioni all’avanguardia nel campo dell’imaging mobile.

Render OnePlus 9 Pro; credit: Conceptcreator

Hasselblad è nata nel 1941 ed ha alle spalle una storia di oltre 80 anni d’innovazione. Originariamente era nata come produttore di macchine fotografiche militari, tanto da essere utilizzata anche da Neil Armstrong per scattare la prima foto di sbarco sulla luna nella storia umana.

Per molti anni, Hasselblad è stata profondamente coinvolta nello sviluppo di fotocamere di piccolo e medio formato, accumulando anni di esperienza nel campo della tecnologia applicata alla fotografia e se dovesse andare in porto l’accordo con OnePlus siamo certi che le novità non tarderanno ad arrivare.

Il fondatore e CEO di OnePlus Pete Lau, quasi come segno premonitore, già in precedenza aveva affermato: “Quest’anno investiremo enormi risorse nelle fotocamere e faremo del nostro meglio per diventare i primi al mondo”. Inoltre, è notizia di sole poche settimane fa la creazione di un unico centro di sviluppo per i prodotti OnePlue ed Oppo.

Leak OnePlus 9 Pro

Passando alle altre caratteristiche del OnePlus 9 Pro è possibile dare un’occhiata alla parte frontale del dispositivo, con lo schermo caratterizzato da curvature abbastanza pronunciate ai lati ed un foro per la fotocamera posto lateralmente. Inoltre, tra le caratteristiche più importanti non dovrebbe mancare neanche anche una frequenza di aggiornamento elevata, probabilmente fino a 120Hz.

Interessante notare poi come OnePlus sembrerebbe aver deciso di mantenere l’utilissimo slider per impostare velocemente i comandi audio, posto sul lato destro del device, una soluzione ancora unica nel panorama degli smartphone Android.

Leak OnePlus 9 Pro

Quasi superfluo ribadire che i top di gamma dell’azienda cinese continueranno a puntare tutto sulla potenza, motivo per cui, a bordo dovremmo trovare l’utimo SoC di Qualcomm, lo Snapdragon 888 unito presumibilmente a 12GB di RAM. Di certo, quello che era stato fino ad oggi un pò il punto debole dei device OnePlus, potrebbe ben presto essere risolto e magari superare ogni più rosea aspettativa.

Cliccando qui potete trovare tutte le notizie a riguardo di OnePlus 9 e 9 Pro e di quello che sappiamo sino ad oggi.