Sembra strano ma ormai nel nostro presente tecnologico, anche gli auricolari TWS sono suddivisi in varie fasce di prezzo e di prestazioni. Complice un mercato diventato in maniera velocissima e rapidissima punto di interesse tanto per le aziende quanto per gli utenti, sono sempre di più infatti i brand interessati a prendere quote di vendite. Fra queste OnePlus, la quale presenta oggi le sue nuove cuffie OnePlus Buds Nord 2, cuffiette true wireless dal prezzo intermedio pensate proprio per l’attacco della fascia mediana.

Con un prezzo di listino di meno di 70 euro, riusciranno queste OnePlus Buds Nord 2 a diventare consigliabili per tutti quegli utenti che vogliono qualcosa in più rispetto alla miriade di prodotti entry, senza però voler sborsare le cifre diventate necessarie per i prodotti di alta gamma? Scopriamolo insieme in questa recensione!

OnePlus Buds Nord 2, attacco alla fascia mediana

Come visto nel mercato smartphone, anche il segmento cuffie è diventato nel corso degli anni un ventaglio frastagliato e suddiviso, con tante aziende immischiate nella lotta e portafogli prodotti i più vari, con prezzi che partono da poche decine di euro, fino ad arrivare a cifre ben più elevate e più onerose addirittura di alcuni cellulari presenti in commercio.

OnePlus ha voluto giocarsi le sue carte in diversi segmenti di prezzo e le cuffiette protagoniste della recensione odierna ereditano il nome dalla famiglia di smartphone pensata sempre per giocare un ruolo di sfida nella fascia media. OnePlus Nord è infatti, tanto nel mondo smartphone quanto in quello accessori, il nome pensato dal brand per offrire agli utenti prodotti dotati di alcune caratteristiche migrate dai modelli più esclusivi, nel tentativo di bilanciare il tutto con caratteristiche più standard, al fine di contenere i costi.

Ecco quindi come le OnePlus Buds Nord 2 rappresentano, con il loro listino ufficiale di 69,00 euro, un prodotto in grado di rappresentare una soluzione più versatile (e affidabile) rispetto alla miriade di prodotti presenti sui vari e-commerce dotati di prezzi anche di soli 20 o 30 euro, senza però avere la presunzione di voler competere con prodotti dotati di listini ormai anche più che doppi.

OnePlus Buds Nord 2: cosa convince

Quali sono quindi gli elementi che più mi hanno colpito di questo paio di cuffiette true wireless, in relazione proprio al prezzo e al posizionamento sul mercato?

Cancellazione attiva del rumore

Per un prezzo ben al di sotto dei 100 euro, gli utenti possono avere fra le mani un paio di cuffie in grado di restituire una riproduzione dei contenuti multimediali enfatizzata dalla cancellazione attiva dei rumori di fondo. Impostabile su tre livelli diversi (attiva – disattiva – modalità di trasparenza), si tratta di una funzionalità in grado di aumentare la piacevolezza d’uso, rendendo l’ascolto possibile in ogni contesto e scenario d’uso, anche quello rappresentato da ambienti rumorosi.

Per quanto riguarda la qualità di riproduzione poi, grazie anche al driver da 12,4mm, devo dire che il livello sonoro (tanto in termini di volume quanto in termini di corposità e qualità di ascolto dei vari contenuti), queste cuffiette hanno pienamente soddisfatto le mie aspettative, senza difetti particolari da segnalare.

Ottima durata della batteria

Tanti prodotti low cost mettono l’esperienza di ricarica e autonomia al secondo posto. Questo OnePlus Buds Nord 2 invece si dimostrano un compagno di avventure affidabile e completo, anche in questo aspetto. I dati elencati in scheda tecnica parlano di circa 5 ore di autonomia con la modalità Cancellazione Attiva del rumore e fino a 7 ore con la modalità “standard” e nei miei giorni di test ho potuto confermare in linea di massima questi dati, senza mai incorrere in strani consumi anomali. Il fatto poi che per ottenere questi dati si possa attenere anche solo 10 minuti, grazie al supporto alla ricarica rapida, rappresenta un ulteriore must non da poco per un prodotto pensato per essere usato in serenità in mobilità.

Applicazione di supporto

Seppur con una grafica migliore riservata ai dispositivi marchiati OnePlus, anche l’applicazione di supporto di queste OnePlus Buds Nord 2 merita una menzione positiva. Nell’oceano di proposte a basso costo infatti che non offrono all’utente nessuna opzione di interazione più specifica, un plauso all’azienda che ha pensato un app per facilitare l’interazione con le cuffie, con un tutorial pensato per le prima fasi di messa in funzione adatto anche agli utenti meno avvezzi.

Come detto poco sopra peccato per la presenza di alcune feature (una su tutte il pop-up rapido per il controllo veloce dello stato di autonomia), presente solo sugli smartphone OnePlus, così come una grafica delle impostazioni più curata, sempre esclusiva però degli smartphone del brand.

La certificazione IP

Anche se non la migliore delle certificazioni che si possa offrire agli utenti quando si parla di prodotti elettronici mobile, il fatto che queste cuffie OnePlus Buds Nord 2 siano ufficialmente certificate IP55 contro acqua e polvere è certamente una notizia in grado di far felici gli acquirenti, che potranno così contare su di un grado di protezione contro liquidi e polvere maggiore rispetto alla stra grande maggioranza delle opzioni presenti a questo prezzo.

Interazione touch

Ottima l’interazione con i tocchi per gestire le cuffie senza dover ricorrere allo smartphone. Grazie a un area sensibile al tocco più grande rispetto alla maggior parte delle opzioni rivali (torneremo su questo aspetto a breve), i vari tocchi per mettere in pausa, così come per passare fra le varie modalità di cancellazione del rumore saranno più semplici e godibili, rendendo l’interazione meno frustrante.

Gestione chiamate e microfoni ok!

Infondo anche noi recensori ci dimentichiamo spesso la vera natura dei prodotti, mettendo in secondo piano quelle che sono le reali funzioni che un prodotto dovrebbe garantire. Nel caso delle cuffiette, si tratta della qualità nelle telefonate. In tutti i miei test sono sempre riuscito a farmi comprendere dall’interlocutore, che solo in pochi casi ha riscontrato una sensazione come “di inscatolamento” per quanto riguarda il suono ricevuto. Lato microfoni quindi una promozione senza difetti, così come anche per quanto riguarda il volume di ascolto.

OnePlus Buds Nord 2: cosa non convince

Quali sono quindi gli elementi che meno mi hanno colpito di questo paio di cuffiette true wireless, in relazione proprio al prezzo e al posizionamento sul mercato?

Design rivedibile

Per essere un prodotto pensato per essere sempre con sé, le dimensioni sia del case di ricarica che delle cuffiette non mi hanno soddisfatto pienamente. Per quanto riguarda il case poi secondo me, oltre alle dimensioni generali importanti, è la scelta del formato a non convincere secondo me, con questa forma a parallelepipedo che poco si sposa con la categoria di prodotto. Per quanto riguarda le cuffiette in se invece, seppur la maggior dimensione renda più facile l’interazione touch come affermato poco sopra, ci troviamo davanti a due auricolari che non provano in nessun modo a nascondersi, dimostrando come l’azienda non abbia voluto investire in questo tema al fine di risparmiare in sede di progettazione.

Mancanza di supporto multi dispositivo

Seppur si tratti di una funzione praticamente introvabile (se consideriamo i prodotti nuovi di recente uscita in questa fascia di prezzo e non le ex proposte top di gamma ormai deprezzate), l’assenza di un buon supporto alla “multi connettività” è secondo me un difetto che col salire della cifra diventa sempre più difficile accettare. In un mondo che vede gli utenti ormai girare con almeno due dispositivi mobile diversi ogni giorno (siano essi computer e smartphone oppure cellulare e tablet), dover essere costretti ogni volta a connettere manualmente il dispositivo corretto potrebbe rappresentare una noia non di poco conto. Certo, solamente alcune proposte dagli anni passati prevedono la possibilità di accoppiamento con più dispositivi simultaneamente ma complice una riduzione abbastanza drastica dei listini di tali proposte (non sempre soppesata da una perdita di qualità tale da rendere non più consigliabili i prodotti), questa mancanza potrebbe acquisire un peso specifico maggiore fra gli utenti.

Il giudizio finale

Come avrete intuito dal tenore della recensione, e dalla netta vittoria delle “cose positive” sulle “cose negative”, queste OnePlus Buds Nord 2 mi hanno piacevolmente impressionato. Se siete infatti alla ricerca di un paio di cuffiette nuovo, dotato di alcune chicche come la cancellazione del rumore e una super batteria, faranno assolutamente al caso vostro.

Certo il prezzo intermedio, in assenza di ulteriori caratteristiche prese in prestito dalle proposte più complete, potrebbe farvi vacillare, come spesso accade quando si considera opzioni mediane, né troppo né troppo poco. Soprattutto in un mercato che vede ancora le vecchie proposte ancora come più che consigliabili anche a diverse generazioni di distanza (visto un prezzo che si avvicina magari a quello di queste Buds), il consiglio è quello di fare attenzione ai prezzi. Se infatti nel corso delle settimane i 69,00 euro di listino dovessero avvicinarsi sempre di più a quello delle mille opzioni “senza arte ne parte” presenti per esempio su Amazon, ecco come le funzioni extra messe in campo da queste OnePlus Buds Nord 2 giustificheranno di gran lunga l’esborso.