OnePlus Nord 5 è il nuovo campione degli smartphone economici?

Stando ai leak trapelati di recente da due fonti autorevoli, ovver Digital Chat Station su Weibo e Shishir su X, il OnePlus Nord 5 sarà equipaggiato con il chipset Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3, 16GB di RAM e una batteria da 5500mAh. Il dispositivo sfoggerà un ampio display OLED da 6.74 pollici con una risoluzione di 1.5K e una frequenza aggiornamento di 120Hz. Sebbene le specifiche possano far pensare allo stesso display del OnePlus 12R, il Nord 5 differirà per l'assenza del pannello LTPO, risultando meno luminoso.

Una delle peculiarità più discusse di questo interessante smartphone ormai prossimo al lancio è il comparto fotografico posteriore che, a prima vista, sembra identico a quello del 12R. Questo aspetto è visto con sentimenti contrastanti, dato che, pur includendo il robusto sensore Sony IMX 890 da 1/1.56 pollici, il dispositivo erediterà anche le camere ultra-wide e macro del 12R che, come abbiamo detto nella nostra recensione, hanno una qualità al di sotto della media.

Dal punto di vista del processore, lo Snapdragon 7 Plus Gen 3 promette prestazioni ottime, con miglioramenti stimati del 60% rispetto allo Snapdragon 7 Gen 1 dovute, almeno in parte, al supporto del Qualcomm Hexagon NPU.

Si parla anche della presenza di un jack per le cuffie che farebbe felici molti utenti. Sebbene gli auricolari più recenti abbiano abbandonato questa caratteristica in favore delle connessioni wireless, una parte degli utenti, inclusi gli appassionati di gaming su mobile, predilige ancora le cuffie cablate per la loro qualità audio superiore.

Nonostante l'assenza di immagini ufficiali, si prevede che il Nord 5 condividerà il design con il OnePlus 12R, inclusa la configurazione circolare del comparto fotografico. È importante considerare che si tratta di indiscrezioni non confermate, quindi non escludiamo sorprese al momento del lancio.