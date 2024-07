OnePlus Nord Buds 3 Pro, buona autonomia e ANC efficace a basso prezzo | Test & Recensione

I OnePlus Nord Buds 3 Pro sono gli ultimi arrivati nell’affollato mercato degli auricolari True Wireless. Si posizionano nella fascia più accessibile della gamma OnePlus, ma nonostante ciò quel suffisso ”Pro" sottolinea la presenza di qualche caratteristica avanzata, che nel caso specifico si tratta della cancellazione attiva del rumore (ANC).

Il design dei Nord Buds 3 Pro è una caratteristica distintiva. La custodia di ricarica, dalla forma classica, sembra un piccolo ovetto, presenta una finitura bicolore, che nelle foto potete vedere nel colore "Soft Jade". La metà inferiore della custodia è opacizzata e vuole ricordare una sorta di pietra levigata, mentre quella superiore è lucida.

Nel complesso la custodia è ben costruita e piacevole alla vista, anche se priva di protezione specifica contro acqua e polvere. Sul fondo c’è il pulsante per l'abbinamento e una porta USB-C per la ricarica, elementi essenziali ma ben integrati nel design complessivo.

Gli auricolari hanno una forma tradizionale con steli che pendono dalle orecchie, allargandosi verso la capsula a formare un design in-ear. Lo stesso bi-color della custodia è riprodotto negli auricolari. Sono notevolmente leggeri e compatti, caratteristica che contribuisce significativamente al comfort durante l'uso prolungato.

I gommini in silicone morbido si adattano bene all'orecchio, permettendo sessioni di ascolto estese senza fastidio. Un dettaglio tecnico apprezzabile è la certificazione IP55 per la resistenza a polvere e acqua, che rende questi auricolari adatti anche per l'uso durante l'attività fisica o in condizioni meteorologiche non ottimali.

Dal punto di vista funzionale, i Nord Buds 3 Pro offrono diverse opzioni di controllo e personalizzazione attraverso l'app HeyMelody, disponibile sia per dispositivi Android che iOS. Gli utenti di smartphone OnePlus godono di un vantaggio, poiché tutte le funzioni sono integrate direttamente nelle impostazioni Bluetooth del dispositivo, eliminando la necessità di un'app separata.

Tra le funzionalità offerte, spicca la regolazione dell'ANC con tre livelli di intensità e una modalità Smart automatica. Particolarmente interessante è la funzione di cancellazione del rumore personalizzata, che valuta il livello di rumore ambientale e la forma dell'orecchio dell'utente per creare un profilo ANC su misura.

L'app offre anche un equalizzatore con tre profili preimpostati (Balanced, Serenade e Bass) e la possibilità di creare profili personalizzati. La funzione BassWave permette di modulare ulteriormente le basse frequenze, offrendo agli amanti dei bassi la possibilità di personalizzare ulteriormente l'esperienza di ascolto. I controlli touch sono ampiamente personalizzabili, anche se l'area sensibile sugli auricolari è piuttosto ridotta, il che può rendere l'interazione un po' delicata.

Passando alla qualità audio, la risposta non è particolarmente lineare. Il suono è dominato da bassi enfatizzati che tendono a offuscare le altre frequenze. La gamma media, pur avendo una presenza discreta, viene spesso sopraffatta dalla parte bassa, mentre gli alti mancano di precisione, risultando in un suono complessivamente un po’ troppo corposo.

L'uso dell'equalizzatore integrato nell'app può migliorare la situazione, ma non riesce a risolvere completamente i problemi. È importante notare che i Nord Buds 3 Pro supportano solo i codec SBC e AAC, mancando di opzioni ad alta risoluzione come LDAC o aptX, che avrebbero potuto contribuire a migliorare la qualità complessiva dell'audio.

D'altra parte, la cancellazione attiva del rumore (ANC) si rivela uno dei punti di forza. L'ANC è efficace, soprattutto sulle frequenze basse e medie, e si adatta in modo intelligente all'ambiente circostante. È interessante notare come il sistema ANC possa variare la sua attenuazione in base al rumore ambientale, modificando l'algoritmo per ridurre specifici tipi di rumore, come quello di una tastiera. Questa flessibilità può essere percepita come un vantaggio da alcuni utenti, mentre altri potrebbero trovare le fluttuazioni nell’efficacia dell'ANC un po' fastidiose, soprattutto quando non c'è audio in riproduzione.

La modalità di trasparenza è implementata in modo naturale, senza enfatizzare artificialmente certi toni come fanno alcuni concorrenti. Per quanto riguarda le prestazioni del microfono, i Nord Buds 3 Pro offrono una qualità più che discreta per le chiamate. La cancellazione del rumore di fondo funziona bene, isolando efficacemente la voce dell'utente. Ogni tanto, tuttavia, la cancellazione dei disturbi interviene sulla propria voce portando a leggere distorsioni.

Se giocate, potete attivare una modalità a bassa latenza che riduce i ritardi audio. La connettività si è dimostrata stabile e affidabile durante i test. Il supporto al collegamento simultaneo a due dispositivi è un apprezzabile, permettendo di passare facilmente, ad esempio, tra smartphone e notebook.

La durata della batteria è un altro punto a favore dei Nord Buds 3 Pro. Con l'ANC disattivato, arriverete alle 12 ore, mentre abilitandolo andrete oltre le 7 ore. Anche la ricarica rapida si è dimostrata efficace, offrendo 4,5 ore di ascolto dopo soli 10 minuti di carica. Questi numeri posizionano i Nord Buds 3 Pro nella parte alta della classifica.

Verdetto: chi dovrebbe acquistarli?

I OnePlus Nord Buds 3 Pro offrono buone caratteristiche per il loro prezzo. Bello il design, buona la cancellazione attiva del rumore e ottima la batteria. Tuttavia la qualità audio è al di sotto della media, anche se andranno bene per la maggior parte delle persone, saranno preferiti da chi apprezza un suono corposo con bassi ben presenti.