OnePlus ha da poco lanciato due nuovi smartphone della serie Nord – OnePlus Nord 2T e OnePlus Nord CE 2 Lite 5G –, entrambi dispositivi adatti a un’utenza generalista, comunque attenta al rapporto qualità/prezzo, ma senza esigenze particolari.

Ciò non significa che Nord 2T 5G e Nord CE 2 Lite 5G siano dispositivi “anonimi”: questi due smartphone, in effetti, sanno esattamente dove collocarsi, qualificandosi soprattutto come smartphone efficienti dal punto di vista energetico, grazie a un chipset dai bassi consumi e a una batteria che nel caso del CE 2 Lite arriva a 5.000mAh.

Ciò li rende degli smartphone abbastanza versatili in grado di accompagnarvi durante tutta la giornata, da mattina fino a sera, durante la giornata lavorativa e durante lo svago. Di OnePlus Nord 2T vi abbiamo già parlato approfonditamente nella nostra recensione; ora, invece, passiamo a soffermarci sul suo “fratellino minore” quanto al prezzo e ad alcune specifiche caratteristiche tecniche, OnePlus Nord CE 2 Lite 5G, che convince per alcuni aspetti e delude per altri. Vediamo di seguito quali.

Design e costruzione

Dal punto di vista del design, OnePlus Nord CE 2 Lite 5G rispecchia appieno la definizione di smartphone “economico”. Il dispositivo è realizzato interamente in plastica e l’impressione generale, sin dal primo utilizzo, è quella di trovarsi di fronte a un device senza grosse pretese.

Per quanto il materiale sia “basic”, però, si nota da parte di OnePlus un’attenzione ai dettagli e alle piccole (ri)finiture che forniscono a questo smartphone un aspetto un po’ più elegante.

Insomma, pur essendo di plastica, OnePlus Nord CE 2 Lite 5G non è un dispositivo “grezzo” o “spartano”: la cura dei dettagli è apprezzabile guardando la backcover, opaca e liscia al tatto e con una particolare finitura nella parte superiore, nell’area dedicata al modulo fotocamera. Quest’area è lucida e leggermente zigrinata, ma il dettaglio si nota solo se lo si osserva bene da vicino.

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G è disponibile nelle colorazioni Black Dusk e Blue Tide; abbiamo provato per voi la variante più colorata – Blue Tide – un verde-azzurro perlato che in determinate circostanze di luce dà vita a deliziose sfumature violacee. In piena luce, invece, sembra quasi schiarirsi e trasformarsi in un verde acqua molto vivace.

Soffermandoci sempre sul retro, il modulo fotocamera è parecchio sporgente, il che rende difficoltoso l’utilizzo quando il dispositivo è poggiato su un tavolo. D’altra parte, la presa è abbastanza buona, ma se avete le mani piccole potreste fare fatica ad arrivare con il pollice al lato sinistro del display (se siete destrorsi) o al lato destro (se siete mancini).

Un’altra difficoltà che potreste riscontrare riguarda la posizione del sensore di impronte digitali, montato lateralmente e non sotto lo schermo. Specularmente, sul lato sinistro, troviamo il bilanciere del volume e lo slot per due schede SIM e la microSD.

In basso troviamo invece il jack per le cuffie, uno dei due microfoni (l’altro è posto sul lato superiore), la porta USB Tipo-C e uno speaker mono.

Nella confezione è presente l’alimentatore da 33W con l’iconico cavo rosso, una cover in silicone trasparente, il SIM tool e la solita manualistica. Sul display troviamo preinstallata un’ulteriore protezione, una pellicola trasparente che abbiamo provveduto a rimuovere per testare al meglio il display.

Display

Ed è proprio del display che vogliamo parlarvi in questo capitolo. Trattasi di un LCD IPS da 6,59 pollici con refresh rate fino a 120Hz non troppo risoluto e nemmeno troppo luminoso (potreste avere qualche difficoltà a leggerlo sotto la luce diretta del sole).

Sulla carta, la risoluzione è FHD+ (2412×1080 pixel, 401ppi), ma nell’utilizzo quotidiano la nitidezza non spicca certo come punto di forza di questo OnePlus.

Per prima cosa, i colori sono un po’ spenti e c’è poco contrasto; inoltre, l’angolo di visione non è affatto dei migliori.

Si poteva fare di meglio anche con il trattamento oleofobico, dal momento che lo schermo trattiene veramente tante, troppe impronte; in compenso, sul retro opaco è quasi impossibile notare lo sporco.

A proposito di questo, si segnala la mancanza di una certificazione IP contro polvere e acqua, perciò è consigliabile fare attenzione quando lo si pulisce (esporlo troppo all’acqua potrebbe non essere una buona idea…).

Processore

Passando a considerare gli “interni” di questo smartphone, diciamo subito che OnePlus Nord CE 2 Lite 5G è un buon dispositivo per quanto riguarda le performance, ovviamente rispetto agli standard della sua categoria.

Il processore che lo alimenta è uno Snapdragon 695 5G, un medio di gamma che garantisce ottime prestazioni in tutte le circostanze più comuni. Certo, l’apertura di app e giochi non è proprio fulminea (pensiamo soprattutto a quei titoli che richiedono una potenza di calcolo più elevata), ma non ci aspettavamo niente di diverso da un dispositivo e da un processore di questa fascia.

Anche durante l’uso quotidiano si nota ogni tanto qualche micro-lag o comunque un livello di fluidità non eccelso (ad esempio quando si fa scrolling tra le notizie di Google), e nemmeno il display a 120Hz riesce a mascherare questo difetto.

Geekbench 5 Geekbench ML 3DMark PCMark Work 3.0 Speedometer 2.0 JetStream 2 Single-Core Multi-Core CPU GPU NNAPI Wild Life Wild Life Stress Test Performance Battery Life – – OnePlus Nord CE 2 Lite 5G 689 1957 231 550 373 1207 (7,20 fps) 1212 – 1205 (99,4%) 8839 17:38 42,6 (±3,3) 53191 OnePlus Nord 2T 5G 743 2869 226 853 Crash 4586 (27,50 fps) 4615 – 2723 (59%) 10452 13:08 36,6 (±1,3) 74871 POCO X4 Pro 5G 689 2051 267 587 409 1196 (7,20 fps) 1170 – 1130 (97,6%) 10301 13:44 47,89 (±0,59) 66661

Nella sfida tra OnePlus Nord CE 2 Lite 5G e OnePlus Nord 2T 5G vince sicuramente quest’ultimo, come dimostrano i punteggi dei benchmark riportati nella tabella qui sopra. La differenza tra i due processori – da una parte, il già citato SD695, dall’altra, un MediaTek Dimensity 1300 – si nota anche nell’utilizzo quotidiano, con il 2T che è un po’ più veloce ad aprire le app.

Interessante anche il confronto con il POCO X4 Pro 5G, un altro dispositivo equipaggiato con lo Snapdragon 695 (CPU octa-core Kryo 660 fino a 2,2Hz / GPU Adreno 619) che offre prestazioni tutto sommato equivalenti a quelle del nostro OnePlus. Segnaliamo anche in questo caso la presenza di una memoria UFS di tipo 2.2, un altro dei fattori che contribuiscono a rendere l’esperienza d’uso del Nord CE 2 Lite non così fluida. La memoria in sé è da 128GB, abbinati a 6GB di RAM LPDDR4X.

Audio

Parlando di audio, facciamo notare subito la presenza del jack per le cuffie, collocato sul lato inferiore insieme allo speaker mono. L’esperienza sonora è quella tipica di un dispositivo di questa fascia: il volume è molto alto e l’unico altoparlante tende decisamente a gracchiare, quando lo portiamo al massimo.

Per quanto riguarda il comparto telefonico, una cosa da apprezzare è il fatto che sia Dual SIM, ma tenete conto che il carrellino è in grado di ospitare o due SIM oppure una SIM + una microSD, non tutte e tre insieme (lo slot è ibrido).

Batteria e ricarica

La batteria da 5.000 mAh di OnePlus Nord CE 2 Lite 5G riesce ad alimentare senza problemi il SoC SD695 per una giornata intera di utilizzo intenso.

Fino a ora abbiamo passato in rassegna tutti i principali aspetti di questo smartphone e non abbiamo mai dato un giudizio eccellente, ma arrivati a questo punto occorre riconoscere che il vero punto di forza di OnePlus Nord CE 2 5G è proprio la batteria, con un’autonomia davvero buona e soprattutto dotata del supporto alla ricarica rapida da 33W.

Il tempo necessario per arrivare al 100% è di circa un’ora e mezza (partendo ovviamente da 0). Per una ricarica veloce dall’1 al 50%, invece, sono sufficienti soli 30 minuti.

Fotocamere

Un altro dei punti di forza di OnePlus Nord CE 2 Lite 5G è la fotocamera, ma soltanto la fotocamera principale, al massimo unita al sensore di profondità. Sì, perché avremmo preferito l’aggiunta di un obiettivo ultra grandangolare, al posto dell’obiettivo di tipo macro da 2MP, veramente troppo pochi per catturare foto con una sufficiente quantità di dettagli. Inoltre, troviamo che l’obiettivo macro gestisca male i colori, che risultano poco vivi (“slavati”) soprattutto nel confronto con le foto scattate con il sensore principale:

Wide + sensore di profondità / macro

Facciamo notare l’ottimo lavoro svolto dal sensore di profondità nella prima foto, che ha sfocato lo sfondo in maniera abbastanza precisa.

Parlando sempre della fotocamera principale, un sensore da 64MP con apertura f/1.7 (1.4 μm [4 in 1]/16 MP), diciamo che gli scatti prodotti superano addirittura le aspettative:

Wide in diurna con zoom 1X (min) / 2X / 6X (max)

Wide all'ombra con zoom 1X (min) / 2X / 6X (max) x2

Ovviamente la fotocamera dà il meglio di sé in ottime condizioni di luminosità, ma anche gli scatti con poca luce/luce artificiale sono tutto sommato apprezzabili, specialmente con la modalità notturna attivata, che contribuisce a ridurre il rumore e migliorare la definizione:

Wide in notturna con zoom 1X (min) / 2X / 6X (max)

Un altro dei “plus” del Nord CE 2 Lite 5G consiste nella possibilità di registrare video in contemporanea con la fotocamera posteriore e con quella anteriore da 16MP (Dual-View Video). In generale, le immagini catturate con la fotocamera anteriore sono buone, ma in modalità ritratto si riscontra qualche imprecisione nelle situazioni più complesse (ad esempio, i capelli lunghi e vaporosi vengono facilmente inglobati nello sfondo, ma è un errore molto comune dei sensori attuali).

Software

Volendo fare un’analisi dell’esperienza d’uso di questo smartphone in generale, ribadiamo che il processore SD695 e la memoria USF 2.2 non garantiscono proprio il massimo della velocità e il massimo della fluidità.

A parte questo “difetto” dipendente dall’hardware, il software – OxygenOS 12.1 – è davvero carino e ricco di utility/chicche, come ad esempio il contapassi sempre attivo in background. Scorrendo dal lato destro della barra delle notifiche, si ha accesso allo Shelf, un vero e proprio “scaffale” ricco di widget come quello di Spotify, delle note ecc.

Per aprire la tendina delle notifiche occorre invece scorrere o dalla parte sinistra o dal centro, cosa un po’ controintuitiva almeno all’inizio; diverse volte, infatti, ci è capitato di aprire per errore lo Shelf anziché le notifiche.

Non manca la possibilità di sbloccare il dispositivo tramite riconoscimento facciale, un’opzione comunque meno sicura di quella offerta dal sensore di impronte (il riconoscimento facciale si basa su un’immagine in 2D).

Ovviamente la versione di Android è la numero 12 e le patch di sicurezza – nel momento in cui scriviamo – sono aggiornate al 5 aprile 2022.

Conclusioni

Per il prezzo a cui è venduto – 309,00 euro – OnePlus Nord CE 2 Lite 5G offre forse troppo poco rispetto a quanto ci aspettavamo. È vero, l’autonomia è ottima; è vero, ha la ricarica rapida; è vero, lo schermo è a 120Hz… ma questi “plus” vengono compensati (in negativo) da alcune caratteristiche/mancanze non altrettanto al top (una su tutte, la mancanza dell’obiettivo ultra grandangolare).

A meno che il prezzo non cali nelle prossime settimane (la variante Blue Tide è già disponibile su Amazon in leggero sconto), consigliamo di puntare ad altri dispositivi come il Nord CE 2, insomma sulla versione non “Lite”, un po’ più “pesante” dal punto di vista del costo (si parla di circa 50,00 euro in più), ma con dalla sua parte un display AMOLED e un comparto fotocamere più completo.