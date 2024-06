OnePlus Nord CE 4 Lite 5G: un deciso passo in avanti in un mercato sempre più affollato | Recensione

Negli ultimi anni è diventato sempre più difficile recensire gli smartphone definiti “medio-gamma”, in virtù di tutta una serie di motivi oramai ben noti a chi è appassionato di questo frenetico settore.

L’appiattimento delle proposte dei vari produttori è oramai evidente, l’impoverimento delle innovazioni presentate ogni anno è sempre più evidente e per i consumatori finali risulta sempre più complesso capire quale smartphone medio-gamma possa realmente fare al caso loro.

OnePlus, però, sembra aver compreso appieno l’attuale situazione del mercato, puntando tutto sulle performance con il suo nuovissimo OnePlus Nord CE 4 Lite 5G, il quale rappresenta un mix perfetto fra ottime performance e compromessi necessari per mantenere estremamente competitivo il prezzo finale.

Abbiamo speso una settimana abbondante assieme al nuovo smartphone di OnePlus, sostituendo il nostro top di gamma Android per comprendere appieno, nella vita di tutti i giorni, quanto questo device possa realmente differire dalle proposte più celebri e dispendiose.

Il risultato finale è stato, a tratti, sorprendente. Sia chiaro, il OnePlus Nord CE 4 Lite 5G non è, ovviamente, un device privo di difetti, ma considerando che verrà proposto, a partire dal 1 luglio, a un prezzo di listino di soli 329€, non possiamo che ritenerci soddisfatti della proposta offerta da OnePlus.

Come mai un nome così lungo?

OnePlus Nord CE 4 Lite 5G è un nome che potrebbe disorientare chiunque lo legga per la prima volta, ma cotanta lunghezza risulta necessaria per esprimere tutto quello che questa linea di device, targati OnePlus, rappresenta per l’azienda.

Si tratta, difatti, di uno dei modelli che fanno parte di quella linea di prodotti definita CE (Core Edition), i quali partono dalle basi della serie Nord di OnePlus (quella inizialmente ideata per entrare nel mercato dei medio-gamma) e vanno a offrire una esperienza, e delle prestazioni, più essenziali e pensate per attaccare, con prodotti di indubbia qualità, i settori dei medio-gamma e bassa-gamma.

Dotazione e design

Rispetto agli anni d’oro di OnePlus, e di tutti gli altri produttori di smartphone in generale, il OnePlus Nord CE 4 Lite 5G si presenta con una dotazione minimale: cavo di ricarica, strumento per rimuovere il carrello della SIM, manualistica, certificati e l’immancabile carta del RedCableClub. Niente alimentatore, un trend che oramai è diventata una regola un po’ per tutti i produttori di smartphone.

Il OnePlus Nord CE 4 Lite 5G si presenta con un design leggero, minimale, efficace, esteticamente appagante e con un occhio di riguardo nei confronti degli utenti finali.

Lo smartphone ha la classica forma squadrata e minimale, le colorazioni offerte da OnePlus sono due: Super Silver e Mega Blue. Il Super Silver, che è il modello testato da noi, presenta un elegante effetto catarifrangente che dalla cornice del device si espande su tutto il pannello posteriore, offrendo dei giochi di luce, e di colore, decisamente piacevoli a livello estetico.

Il Mega Blue, invece, è una tonalità di blu davvero vivida e ispirata, a detta di OnePlus, all’iconico personaggio dei videogame: Mega Man.

Fra le mani il OnePlus Nord CE 4 Lite 5G risulta solido, mai eccessivamente pesante (pesa solo 191 grammi) ma non è esente da scricchiolii e “rumorini” quando lo si afferra con maggior decisione. La parte posteriore del dispositivo, inoltre, cattura davvero tanto le impronte digitali e, anche se OnePlus ha trattato la scocca posteriore di plastica per ridurre il più possibile questa situazione, vi ritroverete sovente a pulirlo per godere appieno dei giochi di luce offerti dal retro del device.

Quello che però ci ha piacevolmente sorpreso è la presenza sia di un ingresso jack per le cuffie che della presenza di uno slot per espandere lo storage interno tramite microSD, due caratteristiche che stanno diventando sempre più “merce rara” negli smartphone più recenti.

Infine è giusto indicare che il OnePlus Nord CE 4 Lite 5G è certificato IP54, offrendo una discreta resistenza agli spruzzi d’acqua e alla polvere.

Display e batteria

Il OnePlus Nord CE 4 Lite 5G offre un display AMOLED da 6,7 pollici, con un refresh rate di 120Hz, una risoluzione pari a 1080x2400, 394ppi e una luminosità in HBM di 1200 nit, che può raggiungere il picco di 2100 nit.

Inoltre il display è dotato della tecnologia Aqua Touch, la quale migliora la precisione del tocco quando lo schermo è bagnato, consentendo agli utenti di utilizzare il telefono normalmente anche sotto la pioggia o con le mani sudate.

In linea di massima, nell’uso di tutti i giorni, il display si è comportato decisamente bene. La frequenza di aggiornamento può essere configurata dalle impostazioni di sistema per essere dinamica, lasciandola quindi gestire al terminale per salvaguardare la batteria, ma optando per questa soluzione, alle volte ci siamo imbattuti in degli sporadici casi di “Jelly Scrolling” poco piacevoli, motivo per il quale abbiamo preferito regolarlo noi manualmente in base alle nostre esigenze.

Nulla da dire per quanto riguarda la reattività del display e del lettore di impronte presente sotto di esso. Per tutta la settimana il OnePlus Nord CE 4 Lite 5G si è comportato in maniera eccelsa, senza mai presentare lag, incertezze o impuntamenti di sorta.

Un piccolo neo, però, lo abbiamo notato nella visibilità dello schermo con una fonte di luce diretta naturale. Sotto il sole, anche a luminosità massima, lo schermo del OnePlus Nord CE 4 Lite 5G risulta un po’ difficile da leggere, così come il suo angolo di visione si riduce drasticamente nei contesti in cui la luce del sole ci batte direttamente sopra.

Nulla da dire invece, per le performance in situazioni di luce naturale indiretta e nei luoghi in cui è presente solo luce artificiale. in ambo i contesti il display di OnePlus Nord CE 4 Lite 5G si è sempre dimostrato ottimo, capace di restituire colori brillanti e, perfino, troppo luminoso in determinate situazioni.

Per quanto riguarda la batteria, il OnePlus Nord CE 4 Lite 5G monta una batteria, non estraibile, da 5,110mAh e supporta la ricarica rapida SUPERVOOC da 80W.

Non crediamo serva chiarirlo ma siamo di fronte a un vero e proprio “battery monster”, che con un uso normale (mail, utilizzo social, chiamate, uso di app quali telegram e whatsapp, fruizione di contenuti multimediali e di video su YouTube) ha iniziato a chiederci di ricaricarlo dopo oltre 30 ore di utilizzo.

Con un uso più sostenuto, pensato per stressare la batteria con un uso intensivo e lasciando volutamente lo schermo acceso anche quando non necessario, invece il OnePlus Nord CE 4 Lite 5G ci è durato dalle 08 del mattino, fino alle 11 di sera. Un risultato decisamente ottimo.

Infine, per quegli utenti a cui potrebbe fare comodo questa funzione, il OnePlus Nord CE 4 Lite 5G offre una pratica ricarica inversa da 5W, che può essere utilizzata per caricare altri dispositivi, come ad esempio gli auricolari.

Prestazioni e software

OnePlus Nord CE 4 Lite 5G monta lo stesso processore visto sul predecessore (Qualcomm Snapdragon 695 5G), il quale, per un uso generale, è assolutamente più che sufficiente.

L'assenza di un reale upgrade rispetto al passato porta però a un giudizio misto, con performance che sono si "ok" ma che non mostrano un passo in avanti che sarebbe auspicabile a ogni nuova generazione.

In termini di RAM, permangono gli 8GB presenti nel modello precedente, mentre lo storage è stato portato a 256GB (espandibili via microSD).

Insomma, tutto perfettamente allineato con le aspettative rivolte a questa tipologia di prodotto e, difatti, il OnePlus Nord CE 4 Lite 5G si comporta benissimo nell’uso quotidiano, permettendo di avere un’esperienza sempre fluida, reattiva e bilanciata in tutti quei contesti in cui, generalmente, viene usato uno smartphone. Ovvio, non lo si può caricare eccessivamente con dei lavori di micro-editing, ma abbiamo apprezzato la presenza di una modalità gaming capace di concentrare le risorse dello smartphone in maniera tale da non precludere all’utenza quei titoli per smarthpone che sono più esosi i termini di risorse.

L’audio stereo (adornato dalla tecnologia +”300% Ultra Volume Mode) non è male, le sorgenti audio risultano sempre chiare e mai distorte, anche se è evidente un’assenza generale di bassi, sicuramente dovuta dagli speaker montati all’interno del OnePlus Nord CE 4 Lite 5G.

Venendo al software ci troviamo fra le mani OxygenOS 14, la versione custom di Android 14 realizzata da OnePlus. Nulla da dire, rimane sempre una delle esperienze Android più snelle, pulite e vicine a quella “stock”, ma è indubbio che OnePlus stia cominciando a riempire anche il suo celebre OS di funzioni, e applicazioni, aggiuntive che “sporcano” inevitabilmente l’esperienza finale.

Niente di problematico, brutto o invalidante, semplicemente, guardando al passato, un po’ ci manca quell’esperienza pulita e immediata che veniva offerta dai primi modelli realizzati da OnePlus. Comunque resta indubbio che se cercate un OS custom il più possibile privo di orpelli, OnePlus rimane uno dei produttori su cui fare affidamento.

Comparto fotografico

Allora, prima di dedicarci al comparto fotografico è indispensabile chiarire, ancora una volta, che da uno smartphone medio-gamma, non ci si possono aspettare le performance di un qualsivoglia top di gamma, specialmente spendendo poco più di 300€.

Se si tiene a mente qursto, importante, fattore, il comparto fotografico del OnePlus Nord CE 4 Lite 5G, risulta più che bilanciato, nonché capace di fare il suo lavoro correttamente.

Partendo dalla scheda tecnica, il OnePlus Nord CE 4 Lite 5G monta: un obiettivo principale da 50MP, targato Sony, con una dimensione dei pixel da 0.8. Lo zoom analogico arriva fino a 2X, tramite un sensore dedicato, mentre quello digitale si estende fino a 10x. La camera frontale, invece, è da 16MP.

In termini di resa finale, che poi è l’aspetto che ci interessa maggiormente, le foto realizzate in “punta e scatta” con una buona illuminazione (naturale o artificiale) risultano soddisfacenti, presentando una leggera sporcizia quando si tende a ingrandirle per andare a vedere i dettagli, ma restituendo una visione d’insieme convincente, sia per quanto riguarda la nitidezza che per quanto riguarda la naturalezza dei colori.

Immagine 3 di 3

Immagine 2 di 3

Immagine 1 di 3

Addentrandoci nella modalità ritratto, sulla quale OnePlus ha puntato molto con il suo Nord CE 4 Lite 5G, il sensore aggiuntivo da 2MP viene sfruttato a dovere e la camera “stock” permette di gestire manualmente la profondità di campo, che spazia da f/1.4 fino a f/16. I risultati ottenuti sono, anche in questo caso, soddisfacenti, seppur la sfocatura delle foto risulta, ovviamente, un po’ posticcia rispetto alle soluzioni offerte dai ben più blasonati top di gamma.

Immagine 1 di 2

Immagine 2 di 2

Per quanto riguarda, infine, la modalità notte, purtroppo in questo frangente il OnePlus Nord CE 4 Lite 5G non riesce a convincere, realizzando scatti poco più che sufficienti, ricolmi di grana e che non convincono del tutto.

Per quanto riguarda il resto del comparto fotografico, troviamo una comoda sezione PRO (che permette di modificare in tempo reale Focus, WB, EV e ISO) e tutta quella serie di modalità aggiuntive (slow motion, time-lapse, video a doppia vista e panoramica) che non si rivelano capaci di stravolgere l’esperienza finale.

Insomma, un buon comparto fotografico se si rapporta il OnePlus Nord CE 4 Lite 5G ai terminali della stessa fascia di prezzo, ma non aspettatevi miracoli sotto questo punto di vista.

Infine, se ve lo stavate chiedendo, come nel suo predecessore manca il grandangolo, un’assenza che, in tutta onestà, speravamo venisse colmata con questo nuovo modello.

Conclusioni

Oramai, il mercato degli smartphone è così affollato che si guarda prima alla scheda tecnica di un prodotto, rispetto alla sua reale efficienza. Un errore che non va fatto con un terminale quale il OnePlus Nord CE 4 Lite 5G, il quale ci ha accompagnato per una settimana intera, sostituendo il nostro top di gamma, facendocelo rimpiangere solo in rarissime occasioni nelle quali avevamo necessità di un device professionale capace di gestire un'imponente carico di lavoro.

È vero, RAM e processore sono gli stessi del modello precedente, e se cercate un camera-phone potreste rimanere parzialmente delusi dai risultati offerti da questo smartphone, ma si tratta di un device venduto a un prezzo decisamente interessante e che riesce, tranquillamente, ad accompagnare l’utente nelle attività quotidiane senza mai vacillare e, soprattutto, offrendo una User Experience che, per quanto lontana dalle origini del brand, risulta ancora completa, versatile, intuitiva, priva di intoppi e, tutt’ora, esente da quel bloatware aggressivo che attanaglia i suoi competitor.

Se poi si considera l’ottima autonomia e l’attenzione ai dettagli certosina, viene da se che non c’è alcuna ragione per sconsigliarlo a chi cerca un medio-gamma ben soddisfacente e ben confezionato.