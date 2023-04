Analizzare uno smartphone fascia media in questo inizio 2023 non è, purtroppo, un esercizio più semplice di quanto non sia stato nel 2022. Complice un appiattimento generalizzato e poche innovazioni reali, questa categoria di smartphone è stata vittima di un’involuzione piuttosto pericolosa, che ha portato gli utenti a perdersi nella marea di opzioni a disposizione. Se a questo uniamo che il protagonista della recensione di oggi è un terminale OnePlus, più nel dettaglio il recentissimo e appena presentato OnePlus Nord CE 3 Lite, il mix sembra perfetto per una storia delle più intriganti.

La verità però è che dopo una decina di giorni in compagnia di questo smartphone (e volendomi impegnare nel dimenticarmi le origini del brand mettendo quindi da parte sentimentalismi e rimandi al passato) posso dire di aver avuto fra le mani una delle rare proposte consigliabili in questa pazza fascia di mercato che come accennato poco sopra ultimamente stenta a sfornare terminali realmente validi.

Non si tratta certamente di un terminale perfetto, con tanti difetti ereditati dal suo predecessore che ancora non sono stati risolti, e sono sicuro fin da ora che il prezzo non troverà tutti unanimi con il mio “entusiasmo”. Considerando però proprio il particolare momento in cui ci troviamo, con terminali fascia media che arrivano a sfondare il muro dei 500 euro e altri che a 250 euro mostrano ancora “lag” degni dello scorso decennio, questo OnePlus mi ha convinto. Scopriamo di più nel dettaglio proprio con la recensione di OnePlus Nord CE 3 Lite.

Un dispositivo della famiglia Nord… ma con anima Lite!

È vero. Vi ho appena detto di non voler considerare il passato del brand. Un minimo però di coordinate geografiche sento siano d’obbligo, soprattutto per coloro che, magari da non appassionati, provano a orientarsi nel sempre più confusionario portafoglio prodotti offerto dai vari brand.

Dopo una fase iniziale che ha visto impegnata l’azienda nel solo mercato dei dispositivi top di gamma, da diversi anni a questa parte OnePlus ha deciso di immettersi nella sfida anche della fascia media. Dapprima cercando di conservare lo spirito del “miglior rapporto qualità prezzo”, salvo poi (complice anche il nuovo ruolo dell’azienda all’interno del cappello BBK Electronics) perdere questo approccio andando anche a presentare telefoni per la fascia ultra bassa.

Dal singolo progetto per la fascia media rappresentato dal primo OnePlus Nord sono quindi nate ulteriori costole, fra le quali è annoverata anche quella dello smartphone oggetto della recensione odierna, ovvero la CE (Core Edition), nel tentativo di offrire terminali magari meno prestanti ma comunque dotati di alcune caratteristiche migrate dalle fasce più costose.

OnePlus Nord CE 3 Lite è quindi a tutti gli effetti l’ultimo e più recente terminale presentato dall’azienda per la fascia media, più nel dettaglio la fascia medio-bassa, con mire di attacco alle fasce più costose lasciate ad altri terminali.

Con però la sempre più forte espansione dei prodotti a marchio realme (azienda sorella di OnePlus) il mercato dei dispositivi entry ha subito uno scossone non di poco conto. Ecco quindi come tanti terminali delle due aziende sono andati nel corso del passato recente a presentarsi al pubblico con pochissime differenze estetiche e funzionali, con il risultato per OnePlus di una lenta e costante perdita delle quote conquistate soltanto pochi anni fa.

Complice un design estetico che prevede più similitudini che differenze quindi, sono i dettagli che fanno ormai la differenza e con questa recensione cercherò di indicarvi i punti salienti di questo OnePlus Nord CE 3 Lite per cercare di aiutarvi a capire se questo terminale possa o meno fare al caso vostro.

Estetica sportiva e giovanile

Nel tentativo di migliorare l’estetica del precedente modello, questo nuovo terminale a marchio OnePlus vanta linee molto più moderne e piacevoli, enfatizzate ancor di più grazie alla colorazione verde lime della mia unità in test.

Questo OnePlus Nord CE 3 Lite è l’ennesima dimostrazione che i materiali plastici non sono il male del mercato smartphone, con un’estetica generale che non solo alla vista ma anche al tatto appare assolutamente piacevole e convincente. Plastico tutto il resto, come i bordi che restituiscono però sensazioni assolutamente di “sostanza” senza strani scricchiolii o rumori vari.

Al frontale le somiglianze con i dispositivi realme sono evidenti anche nel posizionamento centrale del foro della fotocamera (ricordiamo che i dispositivi OnePlus erano fra i pochi ad avere in alcuni casi un foro nell’angolo sinistro), mentre per quanto riguarda il mento inferiore non si cono particolari note di merito (o demerito) da segnalare.

Al posteriore il blocco fotocamere è protagonista con due isole separate (anche qui di chiara ispirazione da alcuni degli ultimi cellulari realme presentati negli scorsi mesi sul mercato), in aggiunta ad uno dei moduli flash più grandi che abbia mai avuto modo di vedere su uno smartphone nel passato recente.

Sui lati troviamo poi a destra un pulsante accensione spegnimento dotato anche di rilevamento dei dati biometrici per lo sblocco mentre a sinistra il bilanciere del volume. Inferiormente trova spazio ancora il jack da 3,5mm per le cuffie e la prima delle due uscite stereo per l’audio (l’altra è rappresentata dalla capsula auicolare).

Le prestazioni non sono il suo forte

Voglio subito chiarire questo titolo, che potrebbe sembrare un po’ troppo forte. Questo OnePlus nord CE 3 Lite infatti, pur montando lo stesso processore visto sul predecessore (Qualcomm Snapdragon 695 5G), per un uso generale è assolutamente più che sufficiente. Unitamente al display con supporto al refresh rate a 120Hz le sensazioni di scorrimento sono sempre in linea con le aspettative, se si rimane in scenari d’uso “tranquilli”.

L’assenza di un reale upgrade rispetto al passato porta però a un giudizio misto, con performance che sono si “ok” ma che non mostrano un passo in avanti che sarebbe auspicabile a ogni nuova generazione (almeno ancora nella fascia media). Questo processore quindi rimane dedicato a tutti gli utenti che vogliono svolgere azioni quotidiane con piacevolezza senza andare a ricercare la velocità massima, con però una grande attenzione ai temi di batteria che analizzeremo a breve con una sezione dedicata.

Geekbench 5 Geekbench 6

3DMark

PCMark Work 3.0 Single-Core Multi-Core Single-Core Multi-Core Wild Life Extreme Wild Life Extreme Stress Test Wild Life Wild Life Stress Test Performance OnePlus Nord CE 3 Lite

– – 891 2033 363 (2,20 fps) 364 – 360 (98,9%) 1219 (7,30 fps) 1216 – 1209 (99,4%) 9902 Honor Magic5 Lite – – 893 2086 359 (2,20 fps) 363 – 360

(99,2%) 1207 (7,20 fps) 1214 – 1208 (99,5%) 10254 Motorola moto g53 5G

559 1636 – – 289 (1,70 fps) 294 – 290

(98,6%) 985 (5,90 fps) 987 – 983 (99,6%) 9759

Con 8GB di RAM e 128GB di memoria utente (ulteriormente espandibili tramite slot MicroSD), i dati di memoria sono assolutamente in linea con le aspettative degli utenti a questo target di prezzo. Il quadro generale delle performance quindi, un po’ come in generale tutto il terminale, presenta luci e ombre con tanti elementi di dubbio ereditati senza risposta dalla passata generazione.

Un bel display, ok anche per la multimedialità

Purtroppo non abbiamo a che fare con un pannello OLED. Sgombrato però il campo da questo elemento, tutti gli altri giudizi su questo pannello da 6,7″ LDC IPS sono più che positivi. Presente infatti una risoluzione FullHD+ più che sufficiente per ogni tipologia d’uso in abbinata con un refresh rate fino a 120Hz, per una sensazione di scorrevolezza sempre molto appagante.

Gli angoli di visione sono buoni come anche i contrasti, seppur i colori non siano i più vividi mai visti su di uno smartphone, proprio per ragione della tecnologia IPS del pannello stesso. Buono il lavoro di ottimizzazione frontale, che prevede un mento inferiore in linea con il mercato ed un foro per la fotocamera anteriore che come accennato in sede di introduzione di questa recensione è stato spostato dal lato sinistro al centro.

Foto generiche

Completano gli elementi di multimedialità un buon audio stereo (per di più in abbinata con la tecnologia “Boom Sound” vista sui recenti smartphone realme in grado di aumentare il volume fino al “200%”) e una gestione della vibrazione che seppur distante dai top di gamma non renderà troppo scontenti i fanatici di tale interazione.

108MP sì, grandangolo no

Come sovente accade, il comparto fotografico è quello maggiormente depotenziato rispetto alle proposte di fascia superiore. OnePlus Nord CE 3 Lite non tradisce questa regola, presentando un comparto foto video che vive di contraddizioni abbastanza importanti.

Nei due oblò posteriori sono infatti inserire tre lenti fotografiche, con un’ottica principale da addirittura 108MP (Samsung HM6) coadiuvata da due sensori da 2MP. Già dalla descrizione numerica si può chiaramente comprendere come i più grandi investimenti siano stati riservati alla fotocamera principale, con le due fotocamere di contorno a essere proprio solo che un aiuto e un supporto più che reali lenti utilizzabili. Per quanto infatti una delle due lenti da 2MP venga espressamente dichiarata per aiutare gli scatti con effetto sfocato (l’altra invece è la classica macro), l’assenza di una fotocamera grandangolare pesa, soprattutto se confrontiamo il prezzo di listino di questo smartphone con quello di alcuni rivali.

Le foto scattate con la fotocamera principale sono in linea con la fascia di prezzo, con le solite considerazioni che accompagnano quasi tutte le proposte in questo range. Seppur con un alto numero di MP, infatti, il comparto fotografico di questo OnePlus Nord CE 3 Lite raggiunge poco più che la sufficienza, con una tendenza a restituire scatti poco usabili al calare delle luci.

Stesso discorso per i video, con risoluzione massima 1080p (a 30 frame per giunta), e per la fotocamera anteriore per i selfie, che presenta scatti godibili e fruibili solo in condizioni di buona illuminazione.

Al netto della mancanza hardware di una fotocamera grandangolare, il problema di questo smartphone pare, più che la mancanza di un buon sensore, una mancanza di elaborazione software, complice forse la poca potenza di calcolo in merito da parte del processore. In generale quindi un buon compagno di scatti per utilizzo social, da scartare se cercate in questa fascia di prezzo il miglior camera phone acquistabile.

Che batteria!

Se le fotocamere convincono “a metà”, il comparto batteria ed autonomia rappresenta invece un’area di piena convinzione e positività.

Il processore scelto aiuta di certo, mettendo le performance in secondo piano rispetto alla buona gestione energetica, però si sentono i lavori di ottimizzazione svolti da OnePlus con questo Nord CE 3 lite. Nei nostri test, così come nelle giornate su strada, questo terminale si è dimostrato in grado sempre di superare la giornata d’uso, candidandosi senza problemi come perfetto cellulare per coloro che sono alla ricerca di un dispositivo con il quale superare due giorni con una singola ricarica.

Ricarica che, per aumentare ancora il valore specifico di questo reparto batteria, presenta il supporto fino a 67W di potenza in ingresso, per tempi di attesa collegati alla corrente ridotti al minimo. Questo è un’aspetto che, seuppur parzialmente mitigato dalla poca necessità di ricorrete frequentemente alla ricarica di questo smartphone, allinea questo terminale a svariati top di gamma recenti (alcuni di essi addirittura dotati di tecnologie inferiori in termini di velocità), rendendo di fatto un non problema la gestione energetica in nessun scenario e contesto.

Il senso di OnePlus Nord CE 3 Lite

Molti ormai tendono a non considerare più OnePlus come una realtà all’interno del panorama smartphone. Sono in tanti, utenti affezionati e non solo, ad aver rivolto le proprie attenzioni ad altri lidi.

Altri lidi che spesso sono rappresentati da terminali provenienti dallo stesso gruppo (realme ed Oppo) che hanno finito per rendere di fatto poco consigliabili gli smartphone a marchio OnePlus. La verità però è che ancora nei dettagli è possibile ritrovare del senso in questi terminali.

Uno su tutti il software, tanto criticato per la lontananza rispetto alle orgini, che però appare non solo completo e versatile, ma anche esente da bloatware aggressivo preinstallato (lo stesso con si può dire di alcuni terminali realme ed Oppo dotati della stessa base software ColorOS). Software che poi arriva quasi sempre con l’ultima versione disponibile, in diretta sfida ad alcuni altri brand orientali (uno su tutti Xiaomi), ancora soliti presentare terminali non dotati della più recente versione di Android. OnePlus Nord CE 3 Lite riceverà aggiornamenti principali di OxygenOS per due anni e aggiornamenti di sicurezza pe tre anni.

Il verò problema quindi, in questo oceano di concorrenza interna ed esterna, non è mai il terminale in sè, che come tutti rappresenta (o almeno prova a rappresentare) un punto di equilibrio fra spesa per l’utente e performance generali, bensì proprio il piazzamento economico. Con tanti terminali tutti molto simili infatti una delle poche armi a disposizione dei brand rimane secondo me una gestione molto aggressiva dei listini, cosa che con questo OnePlus Nord CE 3 Lite è vera a metà.

Il prezzo ufficiale infatti è di 329,00 euro, una cifra intermedia che rischia di risuonare poco appetibile. La fortuna di OnePlus è che però complice un’ottimizzazione generale migliore rispetto a buona parte della concorrenza, nonostante la mancanza di potenza bruta hardware, l’esperienza generale appare sempre fluida e piacevole. La presenza poi di Andorid 13 e di una promessa di una rinnovata cura nei confronti dei temi di aggiornamento e supporto, mettono questo terminale un gradino davanti a tanti altri rivali dotati di pari prezzo.

Quando poi sarà vittima di una svalutazione che lo porterà al di sotto dei 250,00 euro (prezzo più centrato secondo il mio giudizio), lui potrà essere consigliato con più facilità, per tutti coloro alla ricerca di un buon terminale in questo pazzo 2023 tech che ancora stenta a presentare reali colpi di scena per la fascia media.